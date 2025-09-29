Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país

Ahora bien, ¿Cuáles son exactamente esos canales a los que ANSES se refiere? A continuación te los detallamos para que no te quede ninguna duda:

Plataforma Mi ANSES

App móvil Mi ANSES

Servicio de Atención Virtual : Si preferís hablar con alguien del otro lado, este sistema conecta a los beneficiarios con operadores dispuestos a resolver cualquier inquietud.

: Si preferís hablar con alguien del otro lado, este sistema conecta a los beneficiarios con operadores dispuestos a resolver cualquier inquietud. Línea telefónica 130 : funciona de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

: funciona de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 hs. Oficinas de ANSES

Terminales de Autogestión Electrónica (TAE) : Estaciones instaladas dentro de las propias delegaciones que permiten hacer trámites rápidos sin necesidad de que te asista ningún funcionario.

: Estaciones instaladas dentro de las propias delegaciones que permiten hacer trámites rápidos sin necesidad de que te asista ningún funcionario. Operativos territoriales programados: ANSES organiza jornadas especiales en diferentes puntos del país para acercar la atención a zonas alejadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/1970875113261392227&partner=&hide_thread=false ¡Atención!



ANSES no pide datos personales ni claves bancarias.



Si se presentan en tu domicilio o llaman desde un número desconocido diciendo ser de ANSES y te piden esos datos, no respondas ni abras enlaces. Puede ser un engaño. pic.twitter.com/BiEfYDd8zP — ANSES (@ansesgob) September 24, 2025 Publicación en X de @ansesgob.

Recordar que la institución jamás va a pedirte contraseñas bancarias ni datos sensibles por teléfono o en visitas domiciliarias sorpresas, es la regla de oro que todos deberíamos tener grabada.

