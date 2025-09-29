Nueva película de Los Simpsons: Furor total por el regreso de Homero al cine en 2027

Durante años, las redes se llenaron de peticiones, campañas y reclamos pidiendo el regreso de Vélez. Los nuevos actores de doblaje nunca lograron conectar de la misma manera con el público. La nostalgia y el cariño por las voces originales era imparable.

image Humberto Vélez.

En 2020, ocurrió lo impensado. Alex Ortega, reconocido como el fan número 1 de Los Simpsons por los propios productores, contactó a Al Jean, el showrunner de la serie. Ortega le explicó en detalle lo que había sucedido con el doblaje latinoamericano y por qué era tan importante para millones de personas.

Las negociaciones arrancaron entre los directores de la franquicia, los altos ejecutivos de Disney y Humberto Vélez. Después de meses de conversaciones, le propusieron al actor no solo retomar el papel de Homero, sino también asumir la dirección artística del doblaje. Vélez aceptó. Fue el regreso más celebrado en la historia del doblaje latinoamericano.

¿De qué tratará?

Por ahora, Disney y 20th Century Studios mantienen en absoluto secreto los detalles de la trama. Sin embargo, los fanáticos ya especulan con posibles giros narrativos que involucren a personajes icónicos como Moe Szyslak, Ned Flanders, el Sr. Burns, Krusty el Payaso y el resto de los habitantes de Springfield.

La serie de televisión, creada por Matt Groening, James L. Brooks y Sam Simon, lleva más de 37 temporadas al aire desde su debut en diciembre de 1989.

image Es el programa de animación más longevo de la historia de la televisión estadounidense y un fenómeno cultural que atraviesa generaciones.

La expectativa es enorme. Esta película no solo promete diversión y nostalgia: también representa la victoria de los fans que nunca dejaron de luchar por las voces que los acompañaron durante toda su vida. Ahora solo queda esperar hasta julio de 2027 para ver qué nueva locura tiene preparada la familia más disfuncional y querida de la televisión.

