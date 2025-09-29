Después de casi dos décadas, Los Simpsons vuelven a la pantalla grande. Disney confirmó qu se estrenará el 23 de julio de 2027, ocupando la fecha que estaba reservada para una producción de Marvel. El anuncio llegó con una imagen icónica: Homero Simpson agarrando una rosquilla rosa con el número "2" hecho de confites. El mensaje: "Homero vuelve por segundos".
20 AÑOS DESPUÉS
Nueva película de Los Simpsons: Furor total por el regreso de Homero al cine en 2027
Los Simpsons vuelven al cine después de 20 años con el elenco latino original y prometen revancha histórica a nivel mundial.
La primera cinta de Los Simpsons se estrenó en julio de 2007 y recaudó más de 536 millones de dólares en todo el mundo. La trama giraba alrededor de Homer contaminando el suministro de agua de Springfield, lo que llevaba a la Agencia de Protección Ambiental a encerrar toda la ciudad bajo una gigantesca cúpula.
La batalla épica por las voces de Los Simpsons
La historia del doblaje latinoamericano de Los Simpsons es tan dramática como cualquier episodio de la serie. En 2005, Humberto Vélez dejó de interpretar a Homer tras un conflicto laboral con los estudios de doblaje Grabaciones y Doblajes en México. La decisión fue devastadora para los fans que crecieron escuchando su voz desde 1989.
Durante años, las redes se llenaron de peticiones, campañas y reclamos pidiendo el regreso de Vélez. Los nuevos actores de doblaje nunca lograron conectar de la misma manera con el público. La nostalgia y el cariño por las voces originales era imparable.
En 2020, ocurrió lo impensado. Alex Ortega, reconocido como el fan número 1 de Los Simpsons por los propios productores, contactó a Al Jean, el showrunner de la serie. Ortega le explicó en detalle lo que había sucedido con el doblaje latinoamericano y por qué era tan importante para millones de personas.
Las negociaciones arrancaron entre los directores de la franquicia, los altos ejecutivos de Disney y Humberto Vélez. Después de meses de conversaciones, le propusieron al actor no solo retomar el papel de Homero, sino también asumir la dirección artística del doblaje. Vélez aceptó. Fue el regreso más celebrado en la historia del doblaje latinoamericano.
¿De qué tratará?
Por ahora, Disney y 20th Century Studios mantienen en absoluto secreto los detalles de la trama. Sin embargo, los fanáticos ya especulan con posibles giros narrativos que involucren a personajes icónicos como Moe Szyslak, Ned Flanders, el Sr. Burns, Krusty el Payaso y el resto de los habitantes de Springfield.
La serie de televisión, creada por Matt Groening, James L. Brooks y Sam Simon, lleva más de 37 temporadas al aire desde su debut en diciembre de 1989.
La expectativa es enorme. Esta película no solo promete diversión y nostalgia: también representa la victoria de los fans que nunca dejaron de luchar por las voces que los acompañaron durante toda su vida. Ahora solo queda esperar hasta julio de 2027 para ver qué nueva locura tiene preparada la familia más disfuncional y querida de la televisión.
