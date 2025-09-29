Acaba de saltar a la luz que luego de una ardua investigación de un año se suspendió a 46 futbolistas y entrenadores de Primera y Segunda División del fútbol de Bulgaria por apuestas ilegales. Recibieron una sanción económica y una deportiva, esta última es realmente insólita y está atada a la multa económica.
La ridícula sanción para 46 implicados en apuestas ilegales en el fútbol de Bulgária
Bulgaria y una insólita sanción por apuestas ilegales
Luego de una investigación en conjunto entre la Dirección General de la Policía Nacional Búlgara, la Agencia Nacional de Ingresos y la Federación de Fútbol de Bulgaria, se llegó a la conclusión que entre futbolistas y entrenadores de Primera y Segunda División un total de 46 infringieron las reglas participando de apuestas ilegales.
La mayoría de esas 46 personas suspendidas provienen de la Segunda División, pero se aseguró que ninguno del total de los sancionados apostó en los partidos en los cuales estaban involucrados. O sea, nadie aposto a favor o en contra de su propio club. A pesar de eso la Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación para saber si hubo o no manipulación de resultados.
La sanción que recibieron realmente no se entiende. Los 46 suspendidos deberán pagar una multa que ronda los 5000 euros (10000 levs búlgaros), hasta ahí todo normal, pero la suspensión deportiva durará hasta pagar la multa económica. O sea, que si un jugador paga esta semana, ya el fin de semana siguiente podrá jugar sin haberse perdido un partido si quiera.
Esto es realmente ridículo porque es muy probable que las sumas ganadas por esas apuestas ilegales hayan sido muy superiores a esos 5000 euros que deben pagar ahora. En otros países las sanciones son realmente duras.
El increíble nombre de las ligas
Llamativamente las dos ligas, tanto la Primera como la Segunda División, son auspiciadas por casas de apuestas, o sea, llevan el nombre de las mismas, lo que incita a todo el mundo del fútbol a apostar donde sea.
La Primera División se llama “Liga de Bulgaria Efbet”, siendo esta la casa de apuestas más conocida de Bulgaria. En el caso de la Segunda División es auspiciada por Mr. Bit, una casa de apuestas internacional que tiene apuestas deportivas, casino, tragamonedas y una gran variedad de juegos para apostar.
El fútbol chileno erradicó las casas de apuestas
En Chile pasaba algo similar, la Primera y Segunda División eran auspiciadas por casas de apuestas. Casi todos los equipos de la segunda categoría y muchos de la primera también estaban relacionados comercialmente con las casas de apuestas.
Pero la justicia chilena con el motivo de erradicar las apuestas ilegales y sobre todo la incitación al juego para luchar contra la ludopatía, obligó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a darle de baja a todos los contratos con las casas de apuestas, a lo mismo se tuvieron que someter los clubes.
El caso chileno fue ejemplar, ya que cada vez son más las ligas auspiciadas por las casas de apuestas, y esto ínsita a apostar, es más cada vez hay más jugadores involucrados, sobre todo los de categorías menores, que ven en las apuestas ilegales ganar lo mismo o más de lo que ganan en un año jugando al fútbol, debido a esto ceden a alguna tarjeta, gol en contra, etc.
La forma de erradicar el amaño de partidos es siguiendo el ejemplo del fútbol chileno, así va a bajar mucho la cantidad de jugadores implicados con las apuestas.
