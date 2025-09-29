La ridícula sanción para 46 implicados en apuestas ilegales en el fútbol de Bulgária

Esto es realmente ridículo porque es muy probable que las sumas ganadas por esas apuestas ilegales hayan sido muy superiores a esos 5000 euros que deben pagar ahora. En otros países las sanciones son realmente duras.

bulgaria La casa de apuestas Efbet auspicia la Primera División búlgara.

El increíble nombre de las ligas

Llamativamente las dos ligas, tanto la Primera como la Segunda División, son auspiciadas por casas de apuestas, o sea, llevan el nombre de las mismas, lo que incita a todo el mundo del fútbol a apostar donde sea.

La Primera División se llama “Liga de Bulgaria Efbet”, siendo esta la casa de apuestas más conocida de Bulgaria. En el caso de la Segunda División es auspiciada por Mr. Bit, una casa de apuestas internacional que tiene apuestas deportivas, casino, tragamonedas y una gran variedad de juegos para apostar.

anfp La Asociación Nacional de Fútbol Chileno se vio obligada a cancelar los contratos con las casas de apuestas.

El fútbol chileno erradicó las casas de apuestas

En Chile pasaba algo similar, la Primera y Segunda División eran auspiciadas por casas de apuestas. Casi todos los equipos de la segunda categoría y muchos de la primera también estaban relacionados comercialmente con las casas de apuestas.

Pero la justicia chilena con el motivo de erradicar las apuestas ilegales y sobre todo la incitación al juego para luchar contra la ludopatía, obligó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a darle de baja a todos los contratos con las casas de apuestas, a lo mismo se tuvieron que someter los clubes.

El caso chileno fue ejemplar, ya que cada vez son más las ligas auspiciadas por las casas de apuestas, y esto ínsita a apostar, es más cada vez hay más jugadores involucrados, sobre todo los de categorías menores, que ven en las apuestas ilegales ganar lo mismo o más de lo que ganan en un año jugando al fútbol, debido a esto ceden a alguna tarjeta, gol en contra, etc.

La forma de erradicar el amaño de partidos es siguiendo el ejemplo del fútbol chileno, así va a bajar mucho la cantidad de jugadores implicados con las apuestas.

