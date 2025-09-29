Vélez 0 - Atlético Tucumán 0: el Fortín quiere ganar para seguir bajando a River

Vélez y Atlético Tucumán cierran la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín recibe al Decano en busca de seguir consolidando lo hecho en el ciclo de los Barros Schelotto y de dar vuelta la página tras la eliminación de Copa Libertadores a manos de Racing.
"Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4 y están bien parados siempre": la fortaleza tucumana que buscará romper Vélez
En la previa del duelo, Matías Pellegrini (que vuelve a la titularidad en el Fortín) declaró: "Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4, están bien parados siempre. Teemos que atacarlos rápido e intentar terminar lo mejor posible las jugadas".
