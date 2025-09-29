Vélez 0 - Atlético Tucumán 0: el Fortín quiere ganar para seguir bajando a River

Live Blog Post

Insólito: el futbolista de Vélez suspendido por un año por jugar para la selección de Malasia con un documento falso

Imanol Machuca, jugador de Vélez, Facundo Garcés, ex Colón, y Rodrigo Holgado, ex Gimnasia de La Plata, fueron suspendidos por FIFA por jugar para la selección de Malasia con documentación falsa.

El 10 de junio de 2025, el combinado malayo enfrentó a Vietnam por la tercera fase de la clasificación asiática al Mundial 2026. Allí se incluyeron de manera antirreglamentaria a 7 jugadores, de los cuales había 3 argentinos. Entre ellos Imanol Machuca, que al igual que el resto fue suspendido por un año.