urgente24
en vivo TORNEO CLAUSURA

Vélez 0 - Atlético Tucumán 0: el Fortín quiere ganar para seguir bajando a River

Velez vs. Atlético Tucumán

Velez vs. Atlético Tucumán

@Vélez
Velez vs. Atlético Tucumán

Velez vs. Atlético Tucumán

@Vélez

Desde las 20, Vélez recibe a Atlético Tucumán en Liniers. En caso de ganar, puede quedar como escolta de Deportivo Riestra.

29 de septiembre de 2025 - 19:21

EN VIVO

Vélez y Atlético Tucumán cierran la fecha 10 del Torneo Clausura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín recibe al Decano en busca de seguir consolidando lo hecho en el ciclo de los Barros Schelotto y de dar vuelta la página tras la eliminación de Copa Libertadores a manos de Racing.

Embed
Live Blog Post

"Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4 y están bien parados siempre": la fortaleza tucumana que buscará romper Vélez

En la previa del duelo, Matías Pellegrini (que vuelve a la titularidad en el Fortín) declaró: "Va a ser un partido cerrado, ellos tienen dos líneas de 4, están bien parados siempre. Teemos que atacarlos rápido e intentar terminar lo mejor posible las jugadas".

Live Blog Post

Insólito: el futbolista de Vélez suspendido por un año por jugar para la selección de Malasia con un documento falso

Imanol Machuca, jugador de Vélez, Facundo Garcés, ex Colón, y Rodrigo Holgado, ex Gimnasia de La Plata, fueron suspendidos por FIFA por jugar para la selección de Malasia con documentación falsa.

El 10 de junio de 2025, el combinado malayo enfrentó a Vietnam por la tercera fase de la clasificación asiática al Mundial 2026. Allí se incluyeron de manera antirreglamentaria a 7 jugadores, de los cuales había 3 argentinos. Entre ellos Imanol Machuca, que al igual que el resto fue suspendido por un año.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Vélez vs. Atlético Tucumán

El partido entre Fortín y Decano se transmite por ESPN Premium, el canal del pack fútbol de ESPN.

Live Blog Post

El crack de Vélez que estará ausente por su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Maher Carrizo es una de las bajas sensibles en el Fortín. El talentoso volante de Vélez está disputando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de Diego Placente.

Ayer domingo fue titular en el debut mundialista de la Albiceleste, que venció por 3 a 1 a Cuba.

Live Blog Post

Por qué Vélez puede hundir más a River si gana o empata esta noche

El conjunto de Liniers marcha tercero en la tabla de posiciones, con 18 puntos al igual que River. El Millonario, sin embargo, se mantiene segundo por diferencia de gol.

En caso de ganar o empatar esta noche, el Fortín pasará a River, ya sea que alcance las 21 unidades (si vence) o 19 (si iguala). Deportivo Riestra lidera la zona con 22 puntos, tras su histórica victoria el domingo ante los de Marcelo Gallardo.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Vélez y Atlético Tucumán

Vélez: Marchiori; Lagos, Mammana, Magallan, Gómez; Galvan, Baeza, Bouzat; Pizzini, Pellegrini, Romero

ATU: Mansilla; Martínez, Ortiz, Ferreira, Brizuela; Sánchez, Ortiz, López, Laméndola; Bajamich, Díaz

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES