Mundial 2026: FIFA no aprende, otro caos con la venta de entradas

Esto traerá grandes problemas, ya que uno llena una solicitud para un partido y una entrada determinada, y luego si sale sorteado, el precio se puede ir a las nubes, y así esa persona deberá renunciar a la compra si no puede pagarla, total letras habrá millones que esperan esa entrada. Algo que ya recibió quejas del alcalde de Nueva York, una de las ciudades sedes.

Eric Adams, alcalde de Nueva York criticó duramente a la FIFA, “Esta decisión pone al negocio por encima de los fanáticos. Un Mundial en nuestra ciudad debe ser una fiesta para todos, esto dejará afuera a muchos neoyorquinos de bajos recursos que no podrán pagar miles de dólares por una entrada.”

Lo cierto es que FIFA recibe críticas de todos lados y de todos los colores y mira para otro lado hace la gran Lamolina, “Siga, siga”. Un deporte popular en todo el mundo pero que a la hora de los mundiales se está volviendo elitista.

+ de Golazo24

Malas noticias para Estudiantes: Conmebol calificó de "incorrecta" la roja a Gonzalo Plata

Deportivo Riestra recibe a Gimnasia mientras sueña con la Copa Sudamericana

Temor total en Boca por lo que dijo Diego Monroig de Lionel Scaloni