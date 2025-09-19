urgente24
GOLAZO24 mundial > FIFA > entradas

OTRA VEZ LO MISMO

Mundial 2026: FIFA no aprende, otro caos con la venta de entradas

El miércoles (17/9) arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026 y el protagonista fue el mismo de siempre, el caos. Siempre lo mismo con FIFA.

19 de septiembre de 2025 - 15:31
Gianni Infantino y FIFA miran para otro lado con los problemas de las entradas al Mundial.

Gianni Infantino y FIFA miran para otro lado con los problemas de las entradas al Mundial.

copa del mundo
La copa tan preciada que se lleva el ganador del Mundial.

La copa tan preciada que se lleva el ganador del Mundial.

Seguir leyendo

Este miércoles (17/9) comenzó la inscripción para la venta de entradas exclusiva para clientes de las tarjetas VISA, pero todo fue un colapso. Las quejas por las redes fueron una catarata y la mayoría se quejaba de que ni siquiera es una venta sino el llenado de una solicitud para luego entrar a un sorteo, y los ganadores tiene el privilegio de comprarlas. Pero habrá un nuevo problema, a partir de este Mundial los precios variarán según demanda.

Las entradas para el Mundial de la FIFA sin precios fijos

A partir de este Mundial la FIFA implementó una nueva regla podría decirse, para la compra de entradas. Los precios variarán de acuerdo a la demanda de cada partido. O sea, un encuentro de Argentina puede iniciar con una entrada de categoría 4 (las más baratas) a 100 dólares y luego con la gran cantidad de demanda irse a 1000 dólares, y a la inversa con los partidos de menos interés.

Esto traerá grandes problemas, ya que uno llena una solicitud para un partido y una entrada determinada, y luego si sale sorteado, el precio se puede ir a las nubes, y así esa persona deberá renunciar a la compra si no puede pagarla, total letras habrá millones que esperan esa entrada. Algo que ya recibió quejas del alcalde de Nueva York, una de las ciudades sedes.

Eric Adams, alcalde de Nueva York criticó duramente a la FIFA, “Esta decisión pone al negocio por encima de los fanáticos. Un Mundial en nuestra ciudad debe ser una fiesta para todos, esto dejará afuera a muchos neoyorquinos de bajos recursos que no podrán pagar miles de dólares por una entrada.”

Lo cierto es que FIFA recibe críticas de todos lados y de todos los colores y mira para otro lado hace la gran Lamolina, “Siga, siga”. Un deporte popular en todo el mundo pero que a la hora de los mundiales se está volviendo elitista.

+ de Golazo24

Malas noticias para Estudiantes: Conmebol calificó de "incorrecta" la roja a Gonzalo Plata

Deportivo Riestra recibe a Gimnasia mientras sueña con la Copa Sudamericana

Temor total en Boca por lo que dijo Diego Monroig de Lionel Scaloni

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES