Desde el Mundial Brasil 2014 que FIFA utiliza un sistema de venta de entradas que en su momento fue una innovación y hoy muchos copiaron. La venta consiste en llenar una solicitud con las entradas que queremos y luego hay un sorteo, los ganadores tienen el derecho a comprarlas. Todo esto por la página de FIFA, que siempre colapsa, tiene problemas y nada se corrige luego de 12 años.
OTRA VEZ LO MISMO
Mundial 2026: FIFA no aprende, otro caos con la venta de entradas
El miércoles (17/9) arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026 y el protagonista fue el mismo de siempre, el caos. Siempre lo mismo con FIFA.
FIFA repite los errores Mundial tras Mundial
La falta de transparencia de FIFA en la venta de entradas del Mundial de Fútbol es algo que se repite en todos los mundiales desde 2014, cuando aplicaron este nuevo sistema de sorteo para la venta de entradas. Además, el hecho que se haga por la web hace que esta colapse, haya errores, y pasen horas para que uno pueda simplemente llenar una solicitud para entrar a un sorteo, o sea, no es la venta en sí, así que no debería colapsar.
Este miércoles (17/9) comenzó la inscripción para la venta de entradas exclusiva para clientes de las tarjetas VISA, pero todo fue un colapso. Las quejas por las redes fueron una catarata y la mayoría se quejaba de que ni siquiera es una venta sino el llenado de una solicitud para luego entrar a un sorteo, y los ganadores tiene el privilegio de comprarlas. Pero habrá un nuevo problema, a partir de este Mundial los precios variarán según demanda.
Las entradas para el Mundial de la FIFA sin precios fijos
A partir de este Mundial la FIFA implementó una nueva regla podría decirse, para la compra de entradas. Los precios variarán de acuerdo a la demanda de cada partido. O sea, un encuentro de Argentina puede iniciar con una entrada de categoría 4 (las más baratas) a 100 dólares y luego con la gran cantidad de demanda irse a 1000 dólares, y a la inversa con los partidos de menos interés.
Esto traerá grandes problemas, ya que uno llena una solicitud para un partido y una entrada determinada, y luego si sale sorteado, el precio se puede ir a las nubes, y así esa persona deberá renunciar a la compra si no puede pagarla, total letras habrá millones que esperan esa entrada. Algo que ya recibió quejas del alcalde de Nueva York, una de las ciudades sedes.
Eric Adams, alcalde de Nueva York criticó duramente a la FIFA, “Esta decisión pone al negocio por encima de los fanáticos. Un Mundial en nuestra ciudad debe ser una fiesta para todos, esto dejará afuera a muchos neoyorquinos de bajos recursos que no podrán pagar miles de dólares por una entrada.”
Lo cierto es que FIFA recibe críticas de todos lados y de todos los colores y mira para otro lado hace la gran Lamolina, “Siga, siga”. Un deporte popular en todo el mundo pero que a la hora de los mundiales se está volviendo elitista.
