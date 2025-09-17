Argentina adoptó la bandera de One Piece: La nueva cara de la revolución juvenil mundial

One Piece, con más de 515 millones de copias vendidas en 61 países desde 1997, narra las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en busca del tesoro definitivo. Sin embargo, la obra de Oda construye una crítica sofisticada contra el autoritarismo a través del Gobierno Mundial, una entidad corrupta que oprime a los pueblos durante 800 años.

image Este es un famoso panel en el que Luffy, el prota, le revienta la cara a un poderosisímo noble por faltar el respeto a quienes ama.

Los Dragones Celestiales, nobles hereditarios intocables que viven como dioses, representan el poder dinástico sin rendición de cuentas. El Siglo Vacío, período histórico borrado de todos los registros cuya investigación se castiga con la muerte, simboliza la censura estatal. Esta narrativa resuena especialmente en países donde la corrupción, la represión mediática y las dinastías políticas dominan el paisaje.

Argentina se suma a la revolución pirata

El 17 de septiembre, durante la masiva marcha contra el veto a las Universidades Públicas y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan, la Jolly Roger de One Piece ondeó también en Buenos Aires. Carteles con la calavera sonriente acompañaron consignas como "No al desfinanciamiento de la educación pública ¡Ohara presente!", en referencia a la isla del manga donde los académicos fueron eliminados por buscar la verdad histórica.

image Un signo de revolución que cada vez prende más mecha.

Los manifestantes argentinos adoptaron los famosos carteles de "Se busca" del anime, colocando rostros de funcionarios como los villanos de la historia. La elección no es casual: Argentina atraviesa recortes en educación y salud que resuenan con la narrativa de Oda sobre un gobierno que abandona a su pueblo mientras protege a las élites.

De Asia a Occidente: un símbolo sin fronteras

La bandera apareció en las protestas contra la ley marcial en Corea del Sur, las manifestaciones anticorrupción en Filipinas y el histórico levantamiento juvenil en Nepal. Incluso en Francia, estudiantes la portaron durante protestas contra recortes presupuestarios.

No existe obra más grande que One Piece: trascendió la ficción para volverse símbolo global de justicia y libertad. Para una generación criada con el manga, la bandera ofrece negabilidad plausible ("es solo una caricatura"), identidad generacional compartida y un lenguaje político sofisticado.

image

Los Mugiwara ya no son solo piratas de papel: son la bandera de una juventud que busca su propio tesoro en un mundo más justo.

----------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)