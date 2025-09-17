Otra 'paliza' para Milei: Diputados rechazó los dos vetos, pero DNU va a comisión

Live Blog Post

Alivio (por ahora) para Milei: Diputados no logró 2/3 para modificar DNU pero emplazó a comisión

La habilitación de la discusión sobre la modificación de la ley de DNU fue rechazada ya que no se alcanzaron los 2/3 de los votos, debido a que se obtuvieron 142 votos afirmativos y 88 negativos.

La iniciativa, aprobada por el Senado el 4 de septiembre, busca imponer límites temporales y reforzar el control legislativo sobre este tipo de instrumentos, ampliamente utilizados por Javier Milei en sus primeros meses de gestión.

Tras esa votación, finalmente sí se aprobó el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la media sanción del Senado que cambia la ley que regula los DNU.

El emplazamiento fue para el día martes 23 de septiembre a las 12 horas para “iniciar el estudio de este tratamiento y, para el martes 30 a las 14 horas emitir dictamen”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FabianWaldman/status/1968429937871708575&partner=&hide_thread=false DNUNo se avanza en el tratamiento de la nueva Ley, fue rechazo pues no se alcanzaron los 2/3: 160 a 88. pic.twitter.com/l5Xri8LdhU — Fabian Waldman (@FabianWaldman) September 17, 2025

Uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra. En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario".