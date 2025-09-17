Loma Negra vuelve a los torneos de AFA después de 40 años

El partido terminó con victoria por 1 a 0 para el conjunto de la cementera, dejando en claro que era un equipo formado por figuras y futbolistas realmente profesionales. La Unión Soviética vino con todas sus figuras, incluso las que jugaron el Mundial de España de ese año.

Loma negra formó con: Luis Barbieri; Carlos Squeo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli; Osvaldo Mazo, Osvaldo Rinaldi, Carlos María Sosa; Félix Orte, Mario Husillos (autor del gol) y Pedro Magallanes.

Pero el dulce se terminó y la época dorada del equipo de la cementera terminó en 1985, exactamente hace 40 años. Ahora está por volver a jugar los torneos de AFA, ya que lo hará en el Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal y que reparte 4 ascensos al Federal “A”, la 3º División del fútbol argentino.

Todavía no tiene rivales ya que a pesar que el torneo comenzará el 19 de octubre, no se han definido los participantes, solo se sabe que Loma Negra volverá a jugar un torneo de AFA ese día y 40 años después de finalizar su época dorada, dicha participación se debe a una invitación que recibió del Consejo Federal, presidido por el polémico Pablo Toviggino.

