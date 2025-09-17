La historia del Club Loma Negra de Olavarría fue una verdadera montaña rusa y digna de ser contada en una película, salió de la liga local y llegó a derrotar a la Unión Soviética (potencia europea por aquellos años), ahora vuelve al ámbito de AFA para jugar la 4º División y volver al profesionalismo luego de 40 años.
HISTÓRICO
Loma Negra vuelve a los torneos de AFA después de 40 años
El equipo de Loma Negra que tuvo su época dorada en la década del 80 de la mano de Amalita Fortabat, vuelve a los torneos de AFA después de 4 décadas.
Loma Negra y Amalita ponen de rodillas a la Unión Soviética
El Club Loma Negra de Olavarría fue fundado en 1929 pero su época dorada fueron algunos años de la década del 80. Impulsados por la inyección económica que les aplicaba la conocida Amalita Fortabat llegaron a disputar algunos torneos Nacionales, teniendo como mejor actuación la edición del Nacional 1983, donde Racing de Avellaneda lo eliminó en octavos de final.
En estos años sucedieron varias cosas que se podrían llamar excéntricas, como las contrataciones de estrellas, viajes en aviones privados, y hasta traer a jugar a la gigante Unión Soviética a Olavarría, todo esto propulsado por la conocida Amalita.
Para el encuentro con la Unión Soviética la dueña de la cementera puso 30 mil dólares como pago al equipo europeo, además de hacerse cargo del costo del viaje y estadía de los soviéticos. Finalmente fue una movida para llamar la atención en los medios, ya que Amalita sacó pérdidas por 18 mil dólares.
El partido terminó con victoria por 1 a 0 para el conjunto de la cementera, dejando en claro que era un equipo formado por figuras y futbolistas realmente profesionales. La Unión Soviética vino con todas sus figuras, incluso las que jugaron el Mundial de España de ese año.
Loma negra formó con: Luis Barbieri; Carlos Squeo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli; Osvaldo Mazo, Osvaldo Rinaldi, Carlos María Sosa; Félix Orte, Mario Husillos (autor del gol) y Pedro Magallanes.
Pero el dulce se terminó y la época dorada del equipo de la cementera terminó en 1985, exactamente hace 40 años. Ahora está por volver a jugar los torneos de AFA, ya que lo hará en el Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal y que reparte 4 ascensos al Federal “A”, la 3º División del fútbol argentino.
Todavía no tiene rivales ya que a pesar que el torneo comenzará el 19 de octubre, no se han definido los participantes, solo se sabe que Loma Negra volverá a jugar un torneo de AFA ese día y 40 años después de finalizar su época dorada, dicha participación se debe a una invitación que recibió del Consejo Federal, presidido por el polémico Pablo Toviggino.
