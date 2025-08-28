Champions League: El increíble festejo de los jugadores del Kairat por enfrentar al Real Madrid

Esto hace que por ejemplo esté más cerca de China que de Madrid, y dicho sea de paso, el Real Madrid es uno de los equipos a los que enfrentará, y tendrá el honor de recibirlo en Almaty, al máximo campeón de la Champions League, algo que no pasa todos los días y por eso los festejos.

Festejos que se produjeron mientras los jugadores miraban el sorteo, toda la plantilla del Kairat veía en vivo el emparejamiento de los equipos en la fase de liga, hasta que al Real Madrid le sortearon a un tal Kairat Almaty de visitante, todos estallaron de alegría, el video es imperdible.

El Real Madrid deberá realizar un vuelo de 10 horas y 6440km aéreos para llegar a la lejana Kazajistán. Y si a algún descabellado se le ocurre ir por tierra deberá recorrer 8059km, una locura. Por eso esta competición es tan hermosa. Y ojo, no están los 3 puntos asegurados para los “Merengues” sino pregúntenle como les fue en 2021 con el equipo de Moldavia FC Sheriff Tiraspol, derrota histórica por 2 a 1 en Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/1961167552219881539&partner=&hide_thread=false Kairat Almaty players’ reaction when they learned they’ll face Real Madrid



FC Kairat pic.twitter.com/8oKB9T68aL — 433 (@433) August 28, 2025

Además del Real Madrid el equipo kazajo enfrentará a otros dos gigantes de Europa. Por un lado, viajará a Milán para enfrentar al Inter de Lautaro Martínez, y por el otro al Arsenal inglés, a quien visitará en Londres. Además de esos tres equipos enfrentará a Brujas (L), Olympiacos (L), Sporting Lisboa (V), Pafos FC (L) y Copenhague (V).

Sean cual sean los resultados de esos partidos los jugadores del Kairat Almaty ya ganaron, cumplieron el sueño de sus vidas, jugarán la Champions League y enfrentarán al máximo ganador del torneo, algo que muchos sueñan, pero pocos concretan.

