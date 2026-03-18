Champions League: Los increíbles cruces de cuartos de final.

Bayern Múnich ganó 4-1 a Atalanta y redondeó un global de 10-2, mientras que Liverpool goleó 4-0 a Galatasaray y su global fue 4-1.

Los resultados del martes

Este martes tuvimos un día de locos en Champions League. Arrancamos con la levantada del Sporting de Lisboa ante Bodo Glimt. Los noruegos habían ganado la ida 3-0, pero los portugueses consiguieron el mismo resultado pero a favor en la vuelta. Se fueron a suplementario y el Sporting hizo dos goles más sellando la serie con global de 5-3.

El PSG aplastó al Chelsea con un global de 8-2 (5-2 en la ida y 3-0 la vuelta), el Real Madrid le volvió a ganar al City, eta vez 2-1 y cerró el global con un 5-1. Arsenal era el único complicado por haber empatado la ida, pero la vuelta fue triunfo por 2-0 y pasó a cuartos de final.

Con todos los resultados lo cruces serán: Bayern-Madrid, Atlético-Barcelona, Liverpool-PSG, Arsenal-Sporting.

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