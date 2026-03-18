Finalizaron los octavos de final de la Champions League y ya se conocen los nombres de los equipos que jugarán los cuartos de final, como sus fechas y horarios de disputa de cada uno de los encuentros, tanto los de ida como los de vuelta. Real Madrid, PSG, Bayern, Barcelona, Sporting Lisboa, Liverpool, Atlético Madrid y Arsenal.
AL ROJO VIVO
Champions League: Los increíbles cruces de cuartos de final
Los resultados de martes y miércoles nos dejaron 4 cruces dignos de ser finales de Champions League. Mayoría de españoles con Barcelona, Madrid y Atlético.
Champions League: Todo sobre los 4tos de final
Los cuartos de final se jugarán entre el 7 y el 15 de abril, ya se conocen los horarios, pero no que día jugará cada equipo. Habrá dos partidos de ida a las 16hs del martes 7/4 y otros dos el miércoles 8/4. Los partidos de vuelta serán dos el martes 14/4 a las 16hs y otros dos el miércoles 15/4 a las 16hs.
Los cruces de ida se jugarán de la siguiente manera:
- Sporting-Arsenal
- Real Madrid-Bayern
- Barcelona-Atlético
- PSG-Liverpool
Los cruces de vuelte invertirán las localías y se jugarán así:
- Arsenal-Sporting
- Bayern-Madrid
- Atlético-Barcelona
- Liverpool-PSG
Los otros partidos del miércoles de Champions League
La entrada de este miércoles más que una entradita fue un plato principal, ya que en el primer turno jugaron Barcelona y Newcastle en la ciudad condal en una serie que llegaba abierta luego de empate 1-1 en Inglaterra. Pero en España fue otra cosa, Barcelona goleó 7-2 y pasó de fase.
Bayern Múnich ganó 4-1 a Atalanta y redondeó un global de 10-2, mientras que Liverpool goleó 4-0 a Galatasaray y su global fue 4-1.
Los resultados del martes
Este martes tuvimos un día de locos en Champions League. Arrancamos con la levantada del Sporting de Lisboa ante Bodo Glimt. Los noruegos habían ganado la ida 3-0, pero los portugueses consiguieron el mismo resultado pero a favor en la vuelta. Se fueron a suplementario y el Sporting hizo dos goles más sellando la serie con global de 5-3.
El PSG aplastó al Chelsea con un global de 8-2 (5-2 en la ida y 3-0 la vuelta), el Real Madrid le volvió a ganar al City, eta vez 2-1 y cerró el global con un 5-1. Arsenal era el único complicado por haber empatado la ida, pero la vuelta fue triunfo por 2-0 y pasó a cuartos de final.
Con todos los resultados lo cruces serán: Bayern-Madrid, Atlético-Barcelona, Liverpool-PSG, Arsenal-Sporting.
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