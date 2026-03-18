Champions League: Tottenham 3-2 Atlético Madrid, habrá Atlético-Barza en cuartos

Tottenham derrotó hoy en su estadio al Atlético Madrid 3-2 por el partido de vuelta de la Champions League , en la ida fue victoria del “Colchonero” por 5 a 2 y el conjunto español pasó con un global de 7-5, un resultado global más ajustado de lo qeu parecía que iba a terminar. El equipo de Simeone cometió muchos errores en la serie y no fue eliminado porque el Tottenham está muy mal. Deberá mejorar para enfrentar al Barcelona en cuartos de final.

Tottenham se repuso de su mal momento y le ganó 3-2 al Atlético Madrid del Cholo Simeone aunque con el 5-2 en la ida no le alcanzó para seguir en la Champions League. El conjunto inglés sorprendió al salir con todo en el arranque e hizo pasarla muy mal al conjunto "Colchonero".

Julián Álvarez fue la figura del Atlético Madrid en la ida anotando dos goles.

En el primer tiempo mereció irse arriba por dos goles pero terminó 1-0 arriba encima en el complemento se le complico temprano ya que Julián Álvarez empató y practicamente liquidó la serie por más que Tottenham anotó dos goles mas. Luego el Tottenham se puso arriba 2-1 pero nuevamente el "Colchonero" lo empató. Los "Spurs" anotaron el 3º de penal y el resultado no se movio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El partido le sirvió a ambos, al Atlético obviamete para pasar a cuartos de final y enfrentar a Barcelona en un duelo durísimo ya qque el ganador quedará a un paso de la final. Pero el conjunto inglés tomará esta victoria como envión para levantar en la Premier League, donde se encuentra a 1 punto del descenso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

image Barcelona-Newcastle uno de los duelos estelares del miércoles.

Los otros partidos del miércoles de Champions League

La entrada de este miércoles más que una entradita fue un plato principal, ya que en el primer turno jugaron Barcelona y Newcastle en la ciudad condal en una serie que llegaba abierta luego de empate 1-1 en Inglaterra. Pero en España fue otra cosa, Barcelona goleó 7-2 y pasó de fase.

Bayern Múnich ganó 4-1 a Atalanta y redondeó un global de 10-2, mientras que Liverpool goleó 4-0 a Galatasaray y su global fue 4-1.

image El siempre provocador Vinicius fue la figura del Real Madrid ante Manchester City.

Los resultados del martes

Este martes tuvimos un día de locos en Champions League. Arrancamos con la levantada del Sporting de Lisboa ante Bodo Glimt. Los noruegos habían ganado la ida 3-0, pero los portugueses consiguieron el mismo resultado pero a favor en la vuelta. Se fueron a suplementario y el Sporting hizo dos goles más sellando la serie con global de 5-3.

El PSG aplastó al Chelsea con un global de 8-2 (5-2 en la ida y 3-0 la vuelta), el Real Madrid le volvió a ganar al City, eta vez 2-1 y cerró el global con un 5-1. Arsenal era el único complicado por haber empatado la ida, pero la vuelta fue triunfo por 2-0 y pasó a cuartos de final.

Con todos los resultados lo cruces serán: Bayern-Madrid, Atlético-Barcelona, Liverpool-PSG, Arsenal-Sporting.

Embed

Live Blog Post Final, ganó Tottenham, clasificó Atlético Madrid

Live Blog Post Gooooool de Tottenham 3-2 Otra vez Simons anota, esta vez de penal.

Live Blog Post Otros resultados Liverpool 4-0 Galatasaray (Global 4-1)

Bayern Múnich 4-0 Atalanta (Global 10-1)

Tottenham 2-2 Atlético (Global 7-4)

Live Blog Post Gooool del Atlético Madrid 2-2

Live Blog Post Goooool del Tottenham, ahora 2-1 Xavi Simons puso el 2-1 para los ingleses con un gran gol desde afuera del area.

Live Blog Post Goooooooool de Julián, gol del Atlético Madrid Contragolpe del Atlético Madrid y golazo de Julián Álvarez para liquidar casi la serie.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo Tottenham gana 1-0

Live Blog Post Otros resultados Todos los partidos tienen el mimso resultado, 1-1 ganan los locales, algo que no modifica los globales salvo el de Liverpool que le gana a Galatasaray y hasta ahora están 1-1 en el global. Bayern le gana a Atalanta, y Tottenham al Atlético.

Live Blog Post Y llego el gooooool de Tottenham Simeone vuelve a su juego mezquino, cuando parecía que había aprendido que en el fútbol se gana atacando vuelve a la misma, se cuelga del travesaño y Tottneham se supo vivo y anotó el primero, ahora estan 5-3 en el global y falta mucho.

Live Blog Post A pesar de la crisis deportiva el Tottenham cerca de abrir el marcador No se esperaba esta reacción del Tottenham, pero el elenco inglés se fue para adelante y está cerca del primero. El Atlético no sale y se pone en riesgo al meterse abajo.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Barcelona aplasta a Newcastle 7-2 El equipo inglés aguantó un tiempo, el cual terminó 3-2 abajo, la debacle se desató en el complemento cuando Barcelona hizo 5 goles en poco tiempo, para cerrar el 7-2 y el global 8-3.

Live Blog Post Barcelona vence 3-2 a Newcastle al termino del primer tiempo En un partidazo de ida y vuelta y donde se mataron a goles el Barcelona gana 3 a 2 al Newcastle al térmico de los primeros 45 minutos. El Barcelona se puso en ventaja 3 veces pero el conjunto inglés se lo empató en 2 ocasiones, por eso está todo abierto para los segundos 45 minutos. La ida fue 1-1.

Live Blog Post Partidos del miércoles 14:45hs - Barcelona-Newcastle (Ida 1-1)

17hs - Tottenham-Atlético (Ida 2-5)

17hs - Bayern-Atalanta (Ida 6-1)

17hs - Liverpool-Galatasaray (Ida 0-1) VER +