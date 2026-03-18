Tottenham derrotó hoy en su estadio al Atlético Madrid 3-2 por el partido de vuelta de la Champions League, en la ida fue victoria del “Colchonero” por 5 a 2 y el conjunto español pasó con un global de 7-5, un resultado global más ajustado de lo qeu parecía que iba a terminar. El equipo de Simeone cometió muchos errores en la serie y no fue eliminado porque el Tottenham está muy mal. Deberá mejorar para enfrentar al Barcelona en cuartos de final.
Champions League: Tottenham 3-2 Atlético Madrid, habrá Atlético-Barza en cuartos
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El Tottenham, sumergido en una terrible crisis deportiva e institucional, recibe al Atlético Madrid y busca el milagro de seguir en Champions League.
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Final, ganó Tottenham, clasificó Atlético Madrid
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A pesar de la crisis deportiva el Tottenham cerca de abrir el marcador
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Barcelona aplasta a Newcastle 7-2
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Barcelona vence 3-2 a Newcastle al termino del primer tiempo
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Resultados del martes
Champions League: Tottenham 3-2 Atlético Madrid
Tottenham se repuso de su mal momento y le ganó 3-2 al Atlético Madrid del Cholo Simeone aunque con el 5-2 en la ida no le alcanzó para seguir en la Champions League. El conjunto inglés sorprendió al salir con todo en el arranque e hizo pasarla muy mal al conjunto "Colchonero".
En el primer tiempo mereció irse arriba por dos goles pero terminó 1-0 arriba encima en el complemento se le complico temprano ya que Julián Álvarez empató y practicamente liquidó la serie por más que Tottenham anotó dos goles mas. Luego el Tottenham se puso arriba 2-1 pero nuevamente el "Colchonero" lo empató. Los "Spurs" anotaron el 3º de penal y el resultado no se movio.
El partido le sirvió a ambos, al Atlético obviamete para pasar a cuartos de final y enfrentar a Barcelona en un duelo durísimo ya qque el ganador quedará a un paso de la final. Pero el conjunto inglés tomará esta victoria como envión para levantar en la Premier League, donde se encuentra a 1 punto del descenso.
Los otros partidos del miércoles de Champions League
La entrada de este miércoles más que una entradita fue un plato principal, ya que en el primer turno jugaron Barcelona y Newcastle en la ciudad condal en una serie que llegaba abierta luego de empate 1-1 en Inglaterra. Pero en España fue otra cosa, Barcelona goleó 7-2 y pasó de fase.
Bayern Múnich ganó 4-1 a Atalanta y redondeó un global de 10-2, mientras que Liverpool goleó 4-0 a Galatasaray y su global fue 4-1.
Los resultados del martes
Este martes tuvimos un día de locos en Champions League. Arrancamos con la levantada del Sporting de Lisboa ante Bodo Glimt. Los noruegos habían ganado la ida 3-0, pero los portugueses consiguieron el mismo resultado pero a favor en la vuelta. Se fueron a suplementario y el Sporting hizo dos goles más sellando la serie con global de 5-3.
El PSG aplastó al Chelsea con un global de 8-2 (5-2 en la ida y 3-0 la vuelta), el Real Madrid le volvió a ganar al City, eta vez 2-1 y cerró el global con un 5-1. Arsenal era el único complicado por haber empatado la ida, pero la vuelta fue triunfo por 2-0 y pasó a cuartos de final.
Con todos los resultados lo cruces serán: Bayern-Madrid, Atlético-Barcelona, Liverpool-PSG, Arsenal-Sporting.
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