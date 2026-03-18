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LE CRECIERON LOS ENANOS

España le dijo que no a Argentina por la Finalissima y se quedó solo

Insólito lo que le pasó a España luego de negarse a jugar el 31 de marzo la Finalissima con Argentina.

18 de marzo de 2026 - 18:51
España le dijo que no a Argentina por la Finalissima y se quedó solo.

España le dijo que no a Argentina por la Finalissima y se quedó solo.

LUCAS PAGLIERO
Por LUCAS PAGLIERO

La Finalissima fue un eterno tire y afloje entre España y Argentina y todo terminó mal. El partido se canceló y ambos le echaron la culpa al otro de ser el responsable de que no se juegue. Ahora a España le ocurrió algo insólito la razón por la cual no aceptó jugar el 31 de marzo ya no existe.

Finalissima Argentina España
Los entrenadores de Argentina y Espa&ntilde;a se quedaron con las ganas de jugar la Finalissima.

Los entrenadores de Argentina y España se quedaron con las ganas de jugar la Finalissima.

España-Argentina y los coletazos de la Finalissima

Ambos seleccionados se movieron rápido y consiguieron amistosos para el día 27 de marzo, la fecha en que se iba a jugar la Finalissima. España enfrentará a Serbia en el Estadio La Cerámica de Villarreal, mientras que Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala.

El problema se torna para el 31 de marzo, Argentina no tiene y probablemente no tenga amistoso para jugar, pero España tenía, por esa razón le dijo que no a Argentina cuando esta propuso jugar el 31 de marzo la Finalissima, un amistoso ante Egipto, algo insólito.

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Ahora le surgió un problema, por el poco tiempo que hay (solo quedan 10 días) la delegación africana no hace tiempo de tramitar las visas para el ingreso a España (se iba a jugar en el Estadio Cornellá de Barcelona) y ese sería el motivo por el cual el partido amistoso ante el equipo se Salah no se llevará a cabo.

La Federación Egipcia le informó del inconveniente a España y le pidió disculpas, pero los tiempos no le permiten jugar este amistoso, o por lo menos no en el país ibérico. Ahora lo insólito es que por ese amistoso España no jugó el 31 de marzo la Finalissima y ahora se queda sin amistoso, sin nada y Serbia será su último rival.

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