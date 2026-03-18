La Finalissima fue un eterno tire y afloje entre España y Argentina y todo terminó mal. El partido se canceló y ambos le echaron la culpa al otro de ser el responsable de que no se juegue. Ahora a España le ocurrió algo insólito la razón por la cual no aceptó jugar el 31 de marzo ya no existe.
LE CRECIERON LOS ENANOS
España le dijo que no a Argentina por la Finalissima y se quedó solo
Insólito lo que le pasó a España luego de negarse a jugar el 31 de marzo la Finalissima con Argentina.
España-Argentina y los coletazos de la Finalissima
Ambos seleccionados se movieron rápido y consiguieron amistosos para el día 27 de marzo, la fecha en que se iba a jugar la Finalissima. España enfrentará a Serbia en el Estadio La Cerámica de Villarreal, mientras que Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala.
El problema se torna para el 31 de marzo, Argentina no tiene y probablemente no tenga amistoso para jugar, pero España tenía, por esa razón le dijo que no a Argentina cuando esta propuso jugar el 31 de marzo la Finalissima, un amistoso ante Egipto, algo insólito.
Ahora le surgió un problema, por el poco tiempo que hay (solo quedan 10 días) la delegación africana no hace tiempo de tramitar las visas para el ingreso a España (se iba a jugar en el Estadio Cornellá de Barcelona) y ese sería el motivo por el cual el partido amistoso ante el equipo se Salah no se llevará a cabo.
La Federación Egipcia le informó del inconveniente a España y le pidió disculpas, pero los tiempos no le permiten jugar este amistoso, o por lo menos no en el país ibérico. Ahora lo insólito es que por ese amistoso España no jugó el 31 de marzo la Finalissima y ahora se queda sin amistoso, sin nada y Serbia será su último rival.
La bronca del entrenador español es mucho ya que esperaba tener dos partidos ya que es la última fecha FIFA antes del Mundial 2026 y no será suficiente preparación para llegar bien a la Copa del Mundo a pesar de tener programados algunos amistosos en tierras americanas días previos a la gran cita.
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