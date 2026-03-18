River está atravesando días de paz luego de lo que fueron las victorias ante Huracán y Sarmiento en el comienzo del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador. Sin embargo, ahora comienzan a sonar todas las alarmas ya que se supo que nada menos que el Real Madrid tiene intenciones de llevarse a una de las joyas del Millonario.
BOMBA
Real Madrid sorprende a todos y viene por una figura de River: "25 millones"
Luego de haberse llevado a Franco Mastantuono, Real Madrid está mirando de cerca a un futbolista titular de River.
Durante los últimos meses River tuvo que atravesar una crisis deportiva importante que se llevó puesto a nada menos que Marcelo Gallardo. El año comenzó torcido con situaciones insólitas que se dieron en la pretemporada, como la lesión de Franco Armani justo el mismo día que se dio la transferencia de Jeremías Ledesma a Rosario Central, pero de este hecho desafortunado surgió joya.
Un cúmulo de acontecimientos hicieron que Santiago Beltrán, arquero de 21 años formado en las inferiores de River, tenga su chance de comenzar atajando en la pretemporada y no desaprovechó su chance. La lesión eterna de Armani hizo que el zurdo siga sumando minutos en el Torneo Apertura y hoy en día nadie duda de que es una de las figuras del Millonario.
Real Madrid quiere a Santiago Beltrán
Como suele suceder, cada vez que un futbolista joven de River comienza a destacarse empieza a ser mirado de cerca por los grandes clubes de Europa y ahora lo que se supo es que nada menos que Real Madrid está siguiendo a Santiago Beltrán para incorporarlo en el mediano plazo. Fue Hernán Castillo quien afirmó en su programa de Love Stream que el Merengue “lo está buscando seriamente” al arquero Millonario e incluso ya hubo contactos informales.
En River aseguran que no recibieron ningún tipo de comunicación por parte del Real Madrid u otro club para conocer condiciones por Santiago Beltrán pero están más que enterados que hay un revoloteo alrededor del arquero. Es por eso que la dirigencia ya puso manos a la obra para blindar al zurdo y evitar una posible partida temprana.
“La renovación de Santiago Beltrán está encaminada. Su contrato actual finaliza en diciembre del 2027 con una cláusula de 25 millones de dólares. River desea blindarlo con una cláusula de 100 millones de dólares. Para esto se necesita de la buena predisposición de Beltrán”, afirmó Renzo Pantich. Se verá si la chance de emigrar al Real Madrid le mueve el piso al arquero, mientras que en el Millonario son claros en indicar que ahora se iría solamente por la cláusula firmada, es decir 25 millones limpios.
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