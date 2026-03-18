Real Madrid sorprende a todos y viene por una figura de River: "25 millones"

“La renovación de Santiago Beltrán está encaminada. Su contrato actual finaliza en diciembre del 2027 con una cláusula de 25 millones de dólares. River desea blindarlo con una cláusula de 100 millones de dólares. Para esto se necesita de la buena predisposición de Beltrán”, afirmó Renzo Pantich. Se verá si la chance de emigrar al Real Madrid le mueve el piso al arquero, mientras que en el Millonario son claros en indicar que ahora se iría solamente por la cláusula firmada, es decir 25 millones limpios.

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