Boca rompe el mercado de pases con un refuerzo bomba: "Nuevo jugador"

Boca, cerca de sumar a Dybala

En las últimas horas fue el Diario Olé el que aseguró que Boca ya inició un plan certero para lograr la llegada de Paulo Dybala en julio, una vez que se termine su contrato con la Roma. “Los caminos de Boca y de Paulo Dybala no habían tenido una intención manifiesta de avanzar en por de cruzarse. Hasta acá. El Xeneize va con todo por la Joya para que el 1 de julio (una vez que ya haya terminado su contrato con Roma), se convierta en nuevo jugador del club”, expresó el citado medio.