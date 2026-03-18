Boca está atravesando un presente irregular atravesado por resultados y rendimientos que no son los mejores, lo que ponen a Claudio Úbeda en el ojo de la tormenta. Mientras se habla de un posible cambio de entrenador, Juan Román Riquelme aceleró para cerrar a un refuerzo bomba para julio.
RIQUELME ACELERÓ
Boca rompe el mercado de pases con un refuerzo bomba: "Nuevo jugador"
En las últimas horas Boca aceleró para traer a una figura de calibre internacional que además llegaría con el pase en su poder.
Los últimos meses fueron bastante particulares para Boca en cuanto al mercado de pases se trata ya que aparecieron en carpeta varios apellidos donde hubo negociaciones certeras que finalmente se cayeron, y finalmente los únicos que se sumaron fueron Ángel Romero, Santiago Acacíbar y Adam Bareiro, jugadores funcionales pero que le dejaron sabor a poco a los hinchas.
Juan Román Riquelme ratificó que considera que Boca tiene un buen plantel para competir, por lo que no estaba preocupado por la llegada de refuerzos en la primera parte del año, pero al mismo tiempo también empezó a moverse para sumar nombres que sí den un salto de jerarquía importante como en su momento fue la llegada de Leandro Paredes.
Boca, cerca de sumar a Dybala
En las últimas horas fue el Diario Olé el que aseguró que Boca ya inició un plan certero para lograr la llegada de Paulo Dybala en julio, una vez que se termine su contrato con la Roma. “Los caminos de Boca y de Paulo Dybala no habían tenido una intención manifiesta de avanzar en por de cruzarse. Hasta acá. El Xeneize va con todo por la Joya para que el 1 de julio (una vez que ya haya terminado su contrato con Roma), se convierta en nuevo jugador del club”, expresó el citado medio.
Hasta hace algunas semanas la chance de que Paulo Dybala llegue a Boca parecía compleja sobre todo porque Roma mostró interés de renovarle el contrato. Sin embargo, la propuesta que le presentaron al cordobés fue con una importantísima baja salarial que no convenció para nada al jugador. Por otra parte, hay un factor familiar importante ya que Oriana Sabatini, esposa del zurdo, tiene intenciones concretas de volver a la Argentina para estar cerca de sus seres queridos luego de haber sido madre.
Boca planea realizarle a Dybala una oferta importante desde lo económico, también buscará seducirlo desde lo deportivo y hay un condimento familiar que también hace inclinar la balanza a favor del Xeneize. Juan Román Riquelme de manera formal activó el plan para que el campeón del mundo se sume en julio y ahora es cuestión de tiempo para ver si se puede concretar.
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