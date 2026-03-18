River Plate de Chacho Coudet arrancó con dos triunfos y tendrá su próximo partido el domingo 22 de marzo cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto. Según confirman, hay un delantero que tendría todo acorado para llegar al club de Núñez.
"TODO ACORDADO"
River sacude el mercado y Chacho Coudet sumaría un delantero de jerarquía
Todo hace indicar que River Plate tendría avanzada la llegada de un centrodelantero. Mira de reojo Chacho Coudet.
Una de las mayores críticas a Marcelo Gallardo fue que no incorporó ningún número nueve cuando todo hacía indicar que era necesario tener un goleador en el plantel. Hoy por hoy le quedó la herencia al exDT de Rosario Central.
River y el número nueve
Luego del empate ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Marcelo Gallardo había declarado lo siguiente: “No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer”, expresó el entrenador, y agregó: “Nosotros no solemos jugar con un nueve de referencia. Entramos y salimos. Es el sistema que tenemos para jugar”.
Los resultados no acompañaron al entrenador y, para colmo, ni Sebastián Driussi, ni Facundo Colidio ni Maximiliano Salas lograban convertir, acumulando rachas negativas que generaron el repudio de buena parte de los hinchas del Millonario.
Finalmente, el “Muñeco” Marcelo Gallardo tomó la decisión de dar un paso al costado tras la derrota ante Vélez Sarsfield, y su reemplazante es Eduardo Coudet, quien comenzó su ciclo con dos triunfos.
¿Refuerzo para Chacho Coudet?
Una de las particularidades del ciclo de Eduardo Chacho Coudet es que Sebastián Driussi, a quien no se le venía abriendo el arco, convirtió en los dos partidos desde la llegada del exentrenador de Rosario Central.
El “Chacho” optó por él y por Ian Subiabre para la delantera, y el juvenil —que suele desempeñarse por los costados— también marcó en el último encuentro frente a Sarmiento de Junín.
De todos modos, todo indica que River Plate saldrá a buscar un centrodelantero en el próximo mercado de pases.
Hace apenas unos días, el periodista Hernán Castillo aseguró: “River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Mateo Retegui, Giovanni Simeone y Lucas Beltrán”.
Según Marcelo Nasarala, el Millonario ya tendría muy avanzadas las gestiones por el hijo del entrenador de Atlético de Madrid: “ Ya está todo acordado para que Giovanni Simeone sea nuevo refuerzo de River Plate en el próximo mercado de pases, a préstamo y con opción de compra”.
No es el único que adelantó esta posibilidad. Germán García Grova señaló que River está “monitoreando” al delantero, mientras que Gustavo Yarroch reveló que es del gusto de Coudet.
Si bien aún faltan algunos meses para la apertura del mercado, todo parece indicar que el club de Núñez incorporará un número nueve tras la disputa del Mundial 2026.
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