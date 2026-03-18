River sacude el mercado y Chacho Coudet sumaría un delantero de jerarquía

¿Refuerzo para Chacho Coudet?

Una de las particularidades del ciclo de Eduardo Chacho Coudet es que Sebastián Driussi, a quien no se le venía abriendo el arco, convirtió en los dos partidos desde la llegada del exentrenador de Rosario Central.

El “Chacho” optó por él y por Ian Subiabre para la delantera, y el juvenil —que suele desempeñarse por los costados— también marcó en el último encuentro frente a Sarmiento de Junín.

De todos modos, todo indica que River Plate saldrá a buscar un centrodelantero en el próximo mercado de pases.

Hace apenas unos días, el periodista Hernán Castillo aseguró: “River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Mateo Retegui, Giovanni Simeone y Lucas Beltrán”.

Según Marcelo Nasarala, el Millonario ya tendría muy avanzadas las gestiones por el hijo del entrenador de Atlético de Madrid: “ Ya está todo acordado para que Giovanni Simeone sea nuevo refuerzo de River Plate en el próximo mercado de pases, a préstamo y con opción de compra”.

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No es el único que adelantó esta posibilidad. Germán García Grova señaló que River está “monitoreando” al delantero, mientras que Gustavo Yarroch reveló que es del gusto de Coudet.

Si bien aún faltan algunos meses para la apertura del mercado, todo parece indicar que el club de Núñez incorporará un número nueve tras la disputa del Mundial 2026.

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