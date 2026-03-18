River está atravesando una mini primavera por las dos victorias consecutivas que consiguió ante Huracán y Sarmiento en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador. Sin embargo, no todo es color de rosa ya que ahora se supo que una de las figuras del equipo podría irse gratis a fin de año.
ALERTA ROJA
Es figura en River y podría irse GRATIS en diciembre: "No hay acuerdo"
Uno de los jugadores titulares en el River de Eduardo Coudet podría marcharse libre por falta de acuerdo en la renovación de su contrato.
La dirigencia de River comenzó a pensar en el futuro del equipo y es por eso que en las últimas horas surgieron diferentes informaciones importantes. Ya se está hablando de la posible llegada de Gio Simeone como primer refuerzo, también apareció el nombre de Sergio Rochet como una alternativa para el arco y se está trabajando en la renovación de contrato de Santiago Beltrán, una de las mejores irrupciones que tuvo el Millonario en el último tiempo.
Otro con los que también se iniciaron charlas para renovar el vínculo contractual es con Tomás Galván, quien regresó a River por pedido de Marcelo Gallardo luego de haber estado los últimos cuatro años a préstamo en diferentes instituciones. Tomi rápidamente se ganó un lugar a base de buenos rendimientos y hoy en día es titular en la mitad de la cancha que para Eduardo Coudet.
¿Galván se va libre de River?
Lo cierto es que si bien las charlas parecen haber arrancado por buen camino se empezó a prender una luz de alarma. Germán Balcarce indicó a través de su cuenta de X que aún no aparece un acuerdo total para que el jugador estampe la firma y los miedos comienzan a surgir en la dirigencia ya que a partir de mitad de año Tomás Galván puede empezar a negociar para marcharse con el pase en su poder.
“La dirigencia está en tratativas para extenderle el contrato a Tomás Galván, cuyo vencimiento del vínculo es el próximo 31 de diciembre. Hay buena predisposición del jugador, pero aún no hay un acuerdo de palabra con su representante. Su cláusula de salida es de 35 millones de euros”, afirmó el periodista en redes sociales, dejando un manto de duda sobre el futuro del jugador.
La realidad es que si Galván no firma su nuevo contrato, a partir del 1° de julio tiene la potestad de firmar un nuevo contrato con otro club para marcharse totalmente gratis y sin dejarle un peso a River a partir del 1° de enero del 2027. Por el nivel que está mostrando con la camiseta de La Banda ya tiene propuestas del exterior y es por eso que el Millonario trabaja a contrarreloj para solucionar este asunto.
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