Es figura en River y podría irse GRATIS en diciembre: "No hay acuerdo"

La realidad es que si Galván no firma su nuevo contrato, a partir del 1° de julio tiene la potestad de firmar un nuevo contrato con otro club para marcharse totalmente gratis y sin dejarle un peso a River a partir del 1° de enero del 2027. Por el nivel que está mostrando con la camiseta de La Banda ya tiene propuestas del exterior y es por eso que el Millonario trabaja a contrarreloj para solucionar este asunto.

Más en GOLAZO24

Boca rompe el mercado de pases con un refuerzo bomba: "Nuevo jugador"

Chau Armani: Se confirmó el arquero TOP que comprará River

Boca encontró un 'refuerzo' antes de la Copa Libertadores: "Se sumó"