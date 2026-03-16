La pésima noticia que recibió Lanús por culpa de la Finalissima

La última edición de la Copa Desafío de Clubes UEFA-Conmebol

La última edición de la Copa Desafío de Clubes UEFA-Conmebol la jugaron Sevilla e Independiente del Valle y fue en el año 2023. En esa ocasión el elenco español llegaba como campeón de la Europa League y el ecuatoriano como el flamante ganador de la Copa Sudamericana.

El partido se jugó en la casa del Sevilla, el Estadio Ramón Sánchez-Pijuán, y fue empate 1-1 en los 120 minutos de juego y luego el elenco ibérico se impuso en los penales de forma contundente al ganar 4-1. Luego de esa edición intentaron reflotar el torneo hasta que este año estaba la idea de jugarlo, pero con las cosas como quedaron entre UEFA y Conmebol todo está en una nebulosa.

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