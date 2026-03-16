La Finalissima se canceló y no solo perjudicó los planes de Argentina y España de cara al Mundial 2026, sino que los afectados van desde Qatar por el dinero que perdió al no poder organizarla hasta Lanús por la noticia que recibió y podría afectar al club deportiva y económicamente.
DE NO CREER
La pésima noticia que recibió Lanús por culpa de la Finalissima
La Finalissima se canceló y eso perjudicó a tantos que uno de ellos fue Lanús, los hinchas conmocionados por la noticia.
La chance y el dinero que perderá Lanús por culpa de la Finalissima
La cancelación de la Finalissima no fue en buenos términos y la relación AFA-RFEF y Conmebol-UEFA quedó casi quebrada, y más cuando cada uno publicó un comunicado culpando al otro de no querer jugarla o negarse a las condiciones impuestas. Esto dejó las cosas bastante tensas y la duda ahora es que pasará con el resto de los torneos que organizan de forma conjunta UEFA-Conmebol.
Los torneos que corren riesgo son 5: La Finalissima 2028, la Finalissima Femenina 2027, la Finalissima de Fútsal 2026, la Copa Intercontinental Sub-20 y el Desafío de Clubes UEFA-Conmebol (lo juegan los campeones de la Copa Sudamericana y de la Europa League) y acá saldría perjudicado Lanús.
Lanús es el actual campeón de la Copa Sudamericana y reciente ganador de la Recopa al vencer claramente a Flamengo. Tottenham Hotspurs es el ganador de la UEFA Europa League 2025, o sea, son los que deberían jugar la Copa Desafío de Clubes UEFA-Conmebol, ya que la deben disputar los ganadores del mismo año, no como quería hacer Racing el año pasado que intentó jugar con Tottenham por ganar la Sudamericana 2024.
En caso que este torneo no se lleve a cabo Lanús no solo perdería la chance de medirse ante un rival de talla mundial, sino que además no le entraría el dinero por semejante competición, algo que iba a ser muy bien recibido en el granate. Todo está en una meseta y no se sabe que pasará.
La última edición de la Copa Desafío de Clubes UEFA-Conmebol
La última edición de la Copa Desafío de Clubes UEFA-Conmebol la jugaron Sevilla e Independiente del Valle y fue en el año 2023. En esa ocasión el elenco español llegaba como campeón de la Europa League y el ecuatoriano como el flamante ganador de la Copa Sudamericana.
El partido se jugó en la casa del Sevilla, el Estadio Ramón Sánchez-Pijuán, y fue empate 1-1 en los 120 minutos de juego y luego el elenco ibérico se impuso en los penales de forma contundente al ganar 4-1. Luego de esa edición intentaron reflotar el torneo hasta que este año estaba la idea de jugarlo, pero con las cosas como quedaron entre UEFA y Conmebol todo está en una nebulosa.
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