Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús

This happens after losing the Supercopa do Brasil final and CONMEBOL Recopa final…



…but also after winning 8-0 against Madureira in the Carioca Semi-final last night. pic.twitter.com/rJqh8DU904 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Una frase que, con el diario del lunes, suena menos a simple declaración sentimental y más a anticipo inevitable. En ese instante, casi nadie imaginaba que la salida ya estaba decidida y que el final era cuestión de horas.

Números sólidos y una exigencia cada vez más alta

Las estadísticas explican buena parte de la sorpresa. Filipe Luís dirigió 99 partidos al frente de Flamengo, con 62 victorias, 21 empates y apenas 16 derrotas. Un promedio cercano a los dos goles por encuentro y una efectividad que, en frío, no parece la de un proyecto fallido.

El equipo competía y, en muchos tramos, jugaba bien. Quizás no con la contundencia que exige hoy el entorno del Mengão, pero lejos de ser un conjunto en crisis. La vara, sin embargo, cambió con el tiempo. Flamengo dejó de pensarse como potencia regional para asumirse como candidato permanente a todo.

Flamengo Flamengo celebra la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras: el título continental que no alcanzó para sostener a Filipe Luís en el cargo.

La construcción de un plantel de superestrellas elevó esa expectativa. La última muestra fue la incorporación de Lucas Paquetá por 41 millones de euros, una cifra poco habitual para el fútbol brasileño. A su alrededor aparecen nombres de peso internacional como Jorginho, Alex Sandro, Saúl Ñíguez, Danilo, Emerson Royal, Samuel Lino y el arquero Agustín Rossi. Un equipo diseñado para dominar.

En ese contexto, cualquier tropiezo se magnifica. No está claro si existe un reemplazante definido ni si hubo factores internos que aceleraron la decisión. Por sus propias declaraciones, tampoco parecía una salida consensuada. Lo concreto es que los números respaldaban el ciclo: con casi dos goles por partido y cuatro títulos en su etapa, el proyecto distaba de ser un fracaso

