Una noticia tan inesperada como contundente sacudió al mundo Flamengo. Apenas meses después de coronarse campeón de la Copa Libertadores, el club decidió despedir a Filipe Luís de manera inmediata.
DE LA NOCHE A LA MAÑANA
Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús
Flamengo echó a Filipe Luís tras caer en la Recopa ante Lanús, pese a la Libertadores y al 8-0 en el Carioca. El Mengão no toleró el tropiezo de la final.
La primicia, revelada por el periodista italiano Fabrizio Romano en sus redes sociales, impactó de lleno en el entorno del Mengão. El entrenador, que ya había ganado la Libertadores como jugador en 2019, conquistó cuatro títulos como técnico: la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el Brasileirao 2025, además de la propia Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final con gol de Danilo. Sin embargo, nada de eso alcanzó.
La derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús terminó siendo el detonante. Flamengo cayó por la mínima en Argentina y luego recibió tres goles en el Maracaná, sellando una serie dolorosa. El contraste era fuerte: venía de golear 8-0 a Madureira y de clasificar a la final del Carioca, donde debía enfrentar a Fluminense, su clásico rival. No hubo margen para la reacción. La decisión ya estaba tomada desde las oficinas del club.
Comunicado oficial y una frase que sonó a despedida
El Clube de Regatas do Flamengo oficializó la salida de Filipe Luis a través de un comunicado breve pero contundente: “El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes, Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional”. Junto al entrenador también dejaron la institución Ivan Palanco, su auxiliar, y el preparador físico Diogo Linhares. En el mismo texto, la dirigencia agradeció el trabajo del exjugador y le deseó “éxito y mucha suerte” en su trayectoria profesional.
El contraste con sus propias palabras horas antes resulta inevitable. Tras la goleada 8-0 frente a Madureira, y antes de conocerse la decisión final, Filipe Luis había dejado una declaración que hoy adquiere otro peso: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.
Una frase que, con el diario del lunes, suena menos a simple declaración sentimental y más a anticipo inevitable. En ese instante, casi nadie imaginaba que la salida ya estaba decidida y que el final era cuestión de horas.
Números sólidos y una exigencia cada vez más alta
Las estadísticas explican buena parte de la sorpresa. Filipe Luís dirigió 99 partidos al frente de Flamengo, con 62 victorias, 21 empates y apenas 16 derrotas. Un promedio cercano a los dos goles por encuentro y una efectividad que, en frío, no parece la de un proyecto fallido.
El equipo competía y, en muchos tramos, jugaba bien. Quizás no con la contundencia que exige hoy el entorno del Mengão, pero lejos de ser un conjunto en crisis. La vara, sin embargo, cambió con el tiempo. Flamengo dejó de pensarse como potencia regional para asumirse como candidato permanente a todo.
La construcción de un plantel de superestrellas elevó esa expectativa. La última muestra fue la incorporación de Lucas Paquetá por 41 millones de euros, una cifra poco habitual para el fútbol brasileño. A su alrededor aparecen nombres de peso internacional como Jorginho, Alex Sandro, Saúl Ñíguez, Danilo, Emerson Royal, Samuel Lino y el arquero Agustín Rossi. Un equipo diseñado para dominar.
En ese contexto, cualquier tropiezo se magnifica. No está claro si existe un reemplazante definido ni si hubo factores internos que aceleraron la decisión. Por sus propias declaraciones, tampoco parecía una salida consensuada. Lo concreto es que los números respaldaban el ciclo: con casi dos goles por partido y cuatro títulos en su etapa, el proyecto distaba de ser un fracaso
