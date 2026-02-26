Flamengo 2-3 Lanús, el granate gana la Recopa Sudamericana

El Club Atlético Lanús logró de forma épica conquistar la primera Recopa de su historia en la noche de este jueves cuando derrotó 3 a 2 a Flamengo en el Maracaná. Lanús ganó un partido para el infarto, donde Flamengo estaba mejor, lo ganaba 2 a 1 y buscaba rematarlo, pero en dos contras el "Grana" logró darlo vuelta y así ganó 3-2 en el Maracaná y el global fue 4-2.

lanus campeon recopa Lanús gana la Recopa en el Maracaná venciendo a Flamengo 3-2. Recopa: Lanús le da el golpe a Flamengo y es Campeón Desde que arrancó la noche Lanús siempre supo a que jugar, ir para adelante, plantear el partido de igual a igual y tratando no de alejar a su rival sino de dañarlo, es por eso que se puso en ventaja luego de forzar el error de la defensa del conjunto local. Castillo puso el 1 a 0 y condicionó y obligó a Flamengo a convertir dos goles.

Los dos goles del local llegaron, pero de dos penales, el último con una mala revisión del VAR. De Arrascaeta y Jorginho pusieron el 2 a 1. Desde ese momento y hasta el 3º gol de Lanús (o sea, el final) fue todo de Flamengo, pero Lanús no se rendía, se metía abajo pero cuando podía contragolpeaba.

Se fueron al suplementario y al equipo argentino no le quedaban piernas, Flamengo mucho más entero por los cambios, entraron jugadores de elite como Jorginho y Paquetá, sacó una gran diferencia en la tenencia y parecía que lo quebraba, y cuando todo hacía creer que Lanús ya no quería más y esperaba los penales, llegó el milagro.

En una contra Lanús ganó un córner, lo lanzó, Canale se elevó y conectó de cabeza para meter el 2 a 2 y la locura de todo Lanús. El pequeño club del sur de Buenos Aires le estaba arrebatando la Recopa a uno de los mejores del mundo. Pero el toque de gracia llego sobre los 120 minutos de juego. Con todo Flamengo tirado arriba Lanús metío la contra y el 3-2. Lanús de esta manera lograba uno de las victorias más épicas de un equipo argentino en tierras brasileras. De esta forma la Recopa se queda en la Argentina, ya que Racing la ganó en el 2025, también ante un brasilero y ganando la Sudamericana, y ahora es el turno de Lanús. Live Blog Post Lanús mejor que PSG En los último años Flamengo no había perdido una sola final en el tiempo reglamentario, solo PSG había logrado doblegarlo en la final de la Copa Intercontinental pero recién en los penales. Por eso Lanús logró lo que no pudo el equipo francés, y no una sino dos veces, ya que le ganó en la ida 1 a 0 y la vuelta 3-2. Granate Épico. Live Blog Post Lanús ganó su 4º copa internacional Luego de ganar la Copa Conmebol en el año 1995 Lanús ganó la Sudamericana 2013 y 2025 y ahora la Recopa 2026, logrando uno de los grandes triunfos de un equipo argentino en Brasil. VER + Live Blog Post FINAL LANÚS Y UNA DE LAS HAZAÑAS MÁS GRANDES DEL FÚTBOL ARGENTINO, GANA 3-2 EN EL MARACANÁ Y ES CAMPEÓN Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2027224955289493648&partner=&hide_thread=false LANÚS CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA EN EL MARACANÁ CONTRA EL FLAMENGO.Hazaña histórica. pic.twitter.com/X05Lq3ITB9 — Toto (@palertermo) February 27, 2026 Live Blog Post Goooooooooooooooooool de Lanus campeón, Lanús campeóooooooooon Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027219701676310528&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!



Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sw0rqwJJAP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026 Live Blog Post Se juegan 2 minutos de alargue, partido para el infarto Live Blog Post Gooooooool de Lanus a 3 minutos del final En una de esas contras suicidas de Lanús, en esas contras que solo los jugadores creían en el milagro mientras lo hinchas rogaban que dejen de atacar, llegó un córner milagroso para Lanús. Con lo último que le quedaba Canale se elevó y puso de cabeza el 2-2 que le da la copa a Lanús. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027219371504906555&partner=&hide_thread=false ¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117', EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!



Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KhJLW1pqf0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026 VER + Live Blog Post Flamengo va, Lanús aguanta bajo una lluvia torrencial Lanús ya no da más y saca todo lo que entra al area, Flamengo no quiere ir a los penales y ataca. Lanús no se rinde e increíblemente sigue armando alguna contra. Llueve torrencialmente desde el inico del partido. VER + Live Blog Post Arrancan los últimos 15 minutos de partido Live Blog Post Final del primer suplementario, siguen 2-2 en el global (2-1 gana Flamengo) Flamengo sigue ganando 2 a 1 el partido pero la serie está igualada por el resultado de la ida (1-0 Lanús). El partido es de Flamengo que llega más frecuente pero con poco peligro, tiene la pelota pero le falta el aire y las ideas, Lanús ya no tiene resto físico. Live Blog Post Flamengo está mejor y Lanús solo sale de contra A poco de finalizar el primer tiempo suplementario Flamengo se nota más fresco con los cambios que hizo su entrenador. Lanús es acomoda bien abajo pero sigue saliendo cuando puede, y mete alguna contra peligrosa. Live Blog Post Con dos equipos redidos físicamente arranca el alargue Luego de que lo entregaran todo en los 90 reglamentarios Lanús y Flamengo se juegan todo en el alargue. El conjunto brasilero necesitó de dos penales, el segundo dudoso, para empatar la serie. Live Blog Post Final para el infarto, en la última lo tuvo Lanús pero Rossi salvó, hay alargue Live Blog Post Lozada salva de milagro a Lanús, Flamengo va con todo Evertón entró solo por derecha sacó el latigazo y cuando parecía que se le metía, Lozada se estiró y sacó de milagro la pelota al córner. Lanús ya no tiene resto físico y Flamengo sabe, por eso va con todo. Live Blog Post Se jugarán 7 minutos más Live Blog Post Increíblemente Lanús sigue atacando y casi empata Con el tiempo cumplido Lanús sigue yendo al frente porque sabe que no quiere dejar todo en la suerte de los penales (previamente habrá alargue). Lejos de cerrar el marcador y conformarse con la serie empatada va para adelante pero deja huecos abajo que pueden darle el 3º a Flamengo, lo que sería letal para el conjunto argentino. Live Blog Post Gooooool de Flamengo Jorginho anota de penal, un penal que no debería haberse cobrado. Ahora se están yendo al alargue, si sigue la igualdad se definirá todo por penales ya que la serie está 2-2. Quedan 5 minutos más el descuento. Live Blog Post Dudoso penal para Flamengo, hay VAR El árbitro confirma la falta ignorando un faul previo a un jugador de Lanús, el VAR cada día peor, y los comentaristas de ESPN iguales con sus opiniones, Latorre y Closs dejan mucho que desear. Live Blog Post Increíble como se salvó Lanús Flamengo llega cada vez con más frecuencia y los cambios le dieron mucho aire. En una de esas llegadas se armó un revuelo en el area y Lozada se quedó de milagro con la pelota, casi convierte el segundo el "Mengao", que a falta de 17 minutos para el final de los 90 reglamentarios busca empatar la serie. VER + Live Blog Post Primeros minutos del complemento, menos intensidad pero sigue parejo Lanús sigue jugándole de igual a igual a Flamengo en su cancha y salvo los últimos minutos del primer tiempo todo sigue parejo, con el resultado justo y el global en favor de Lanús por lo demostrado en Buenos Aires. La itensidad bajó pero sigue habiendo peligro en las areas, se nota el cansancio y comienzan los cambios. Live Blog Post Arrancan los segundos 45 minutos Live Blog Post Final del primer tiempo, Lanús empata y se está quedando con la Recopa En un primer tiempo duro y peleado Lanús está empatando 1 a 1 con Flamengo en el Maracaná y de esta forma se está consagrando campeón de la Recopa Sudamericana. El granate abrió el marcador luego de un error de Rossi y un defensor y empató De Arrascaeta de penal. Live Blog Post Flamengo busca el segundo antes del final del primer tiempo El "Mengao" se agrandó con el empate y ahora ahoga a Lanús que está pasando su peor momento en el partido y quiere que se terminen los primeros 45 minutos, los cuales ya están cumplidos. Live Blog Post Goooooooool de Flamengo 1-1 El uruguayo De Arrascaeta cambió el penal por gol y ahora están 1-1. Live Blog Post Penal para Flamengo sobre 35 minutos de juego Live Blog Post Gooooooooool de Lanús Error garrafal entre el defensor de Flamengo y el arquero argentino Rossi, aprovechó Castillo y peteó casi de mitad de cancha para poner a Lanús 1-0 en Brasil y 2-0 en el global. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2027188429457403931&partner=&hide_thread=false BLOOPER DE ROSSI Y GOL DE LANÚS: Castillo aprovechó el error y estira la ventaja del Granate vs Flamengo.pic.twitter.com/nv6ulC7TRv — Derechazo (@derechazoar) February 27, 2026 VER + Live Blog Post Partido parejo sobre 20 minutos Si bien ahora Flamengo es el que tiene la pelota y ataca más, se para peligrosamente muy arriba y Lanús estuvo a nada de lastimar con una contra. El que anote cambiará demasiado el partido. Live Blog Post Primeros minutos y Lanús va al palo y palo Lejos de meterse atrás, Lanús le sacó la pelota a Flamengo y las primeras llegadas fueron del granate, aunque se expone a la contra del conjunto brasilero que ya hizo revolcar a Lozada en una de ellas. Los dos buscan ganar y ninguno se mete atrás. Van 10 minutos del primer tiempo y el global sigue 1-0 en favor de Lanús. Live Blog Post Arrancó la ilusión de Lanús y la Recopa Live Blog Post Racing el campeón vigente En la última edición de la Recopa Sudamericana el ganador fue otro equipo argentino. Racing, que venía de ganar la Copa Sudamericana del año anterior derrotó por un global de 4-0 (2-0 en Avellaneda y 0-2 en Rio de Janeiro) a Botafogo que llegaba como campeón de la Copa Libertadores. Argentina buscará ganar dos títulos seguidos luego de 10 años, cuando River se consagraba bicampeón de la competencia. Live Blog Post Lanús ganó la ida En un partido parejo Lanús ganó la ida por 1 a 0 con gol de Castillo. Ahora deberá aguantar los primeros minutos donde seguramente Flamengo buscará anotar rápidamente un gol para igualar la serie.