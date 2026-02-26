El Club Atlético Lanús logró de forma épica conquistar la primera Recopa de su historia en la noche de este jueves cuando derrotó 3 a 2 a Flamengo en el Maracaná. Lanús ganó un partido para el infarto, donde Flamengo estaba mejor, lo ganaba 2 a 1 y buscaba rematarlo, pero en dos contras el "Grana" logró darlo vuelta y así ganó 3-2 en el Maracaná y el global fue 4-2.
Flamengo 2-3 Lanús, el granate gana la Recopa Sudamericana
Lanús venció de forma épica a Flamengo en el Maracaná por 3 a 2 en el tiempo suplementario. A pura garra y corazón consigue el milagro. Lanús campeón.
EN VIVO
-
0:38
Lanús mejor que PSG
-
0:36
Lanús ganó su 4º copa internacional
-
0:08
FINAL LANÚS Y UNA DE LAS HAZAÑAS MÁS GRANDES DEL FÚTBOL ARGENTINO, GANA 3-2 EN EL MARACANÁ Y ES CAMPEÓN
-
0:08
Goooooooooooooooooool de Lanus campeón, Lanús campeóooooooooon
-
0:06
Se juegan 2 minutos de alargue, partido para el infarto
-
0:03
Gooooooool de Lanus a 3 minutos del final
-
0:02
Flamengo va, Lanús aguanta bajo una lluvia torrencial
-
23:51
Arrancan los últimos 15 minutos de partido
-
23:48
Final del primer suplementario, siguen 2-2 en el global (2-1 gana Flamengo)
-
23:41
Flamengo está mejor y Lanús solo sale de contra
-
23:32
Con dos equipos redidos físicamente arranca el alargue
-
23:28
Final para el infarto, en la última lo tuvo Lanús pero Rossi salvó, hay alargue
-
23:26
Lozada salva de milagro a Lanús, Flamengo va con todo
-
23:21
Se jugarán 7 minutos más
-
23:19
Increíblemente Lanús sigue atacando y casi empata
-
23:15
Gooooool de Flamengo
-
23:11
Dudoso penal para Flamengo, hay VAR
-
23:03
Increíble como se salvó Lanús
-
22:47
Primeros minutos del complemento, menos intensidad pero sigue parejo
-
22:36
Arrancan los segundos 45 minutos
-
22:17
Final del primer tiempo, Lanús empata y se está quedando con la Recopa
-
22:15
Flamengo busca el segundo antes del final del primer tiempo
-
22:07
Goooooooool de Flamengo 1-1
-
22:05
Penal para Flamengo sobre 35 minutos de juego
-
22:00
Gooooooooool de Lanús
-
21:51
Partido parejo sobre 20 minutos
-
21:39
Primeros minutos y Lanús va al palo y palo
-
21:31
Arrancó la ilusión de Lanús y la Recopa
-
21:13
Racing el campeón vigente
-
21:11
Lanús ganó la ida
Recopa: Lanús le da el golpe a Flamengo y es Campeón
Desde que arrancó la noche Lanús siempre supo a que jugar, ir para adelante, plantear el partido de igual a igual y tratando no de alejar a su rival sino de dañarlo, es por eso que se puso en ventaja luego de forzar el error de la defensa del conjunto local. Castillo puso el 1 a 0 y condicionó y obligó a Flamengo a convertir dos goles.
Los dos goles del local llegaron, pero de dos penales, el último con una mala revisión del VAR. De Arrascaeta y Jorginho pusieron el 2 a 1. Desde ese momento y hasta el 3º gol de Lanús (o sea, el final) fue todo de Flamengo, pero Lanús no se rendía, se metía abajo pero cuando podía contragolpeaba.
Se fueron al suplementario y al equipo argentino no le quedaban piernas, Flamengo mucho más entero por los cambios, entraron jugadores de elite como Jorginho y Paquetá, sacó una gran diferencia en la tenencia y parecía que lo quebraba, y cuando todo hacía creer que Lanús ya no quería más y esperaba los penales, llegó el milagro.
En una contra Lanús ganó un córner, lo lanzó, Canale se elevó y conectó de cabeza para meter el 2 a 2 y la locura de todo Lanús. El pequeño club del sur de Buenos Aires le estaba arrebatando la Recopa a uno de los mejores del mundo. Pero el toque de gracia llego sobre los 120 minutos de juego. Con todo Flamengo tirado arriba Lanús metío la contra y el 3-2. Lanús de esta manera lograba uno de las victorias más épicas de un equipo argentino en tierras brasileras.
De esta forma la Recopa se queda en la Argentina, ya que Racing la ganó en el 2025, también ante un brasilero y ganando la Sudamericana, y ahora es el turno de Lanús.
