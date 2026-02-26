Recopa: Flamengo-Lanús, el granate quiere otra copa

Lanús-Flamengo Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, y Flamengo, ganador de la Copa Libertadores, definirán el ganador de la Recopa. Recopa: Lanús quiere dar el golpe ante Flamengo Lanús quiere ganar esta noche en el mítico Maracaná la Recopa Sudamericana, algo que no será nada fácil pero para lo que vinieron trabajando y ya sacaron un buen resultado en la ida. En Argentina el “Granate” le ganó sorpresivamente a Flamengo por 1 a 0 y consiguió el resultado que quería, fue una victoria sorpresiva ya que no era favorito.

En caso de ganar la copa el conjunto argentino la levantará por primera vez, ya que en el 2014 cayó por un global de 5 a 3 ante Atlético Mineiro que venía de ganar la Copa Libertadores del año anterior. Fue 0-1 en Buenos Aires y 4-3 en Belo Horizonte, ambas victorias del conjunto brasilero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por el lado de Flamengo disputó dos veces la Recopa Sudamericana siendo campeón en 2020 y perdiendo la final de 2023. El “Mengao” quiere ganar la segunda y cumplir con su mote de favorito ante Lanús, ya que no solo fue campeón de la Copa Libertadores 2025 sino que además perdió la final de la Copa Intercontinental por penales ante PSG de Francia, demostrando que está en la elite del fútbol mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Recopa: Hora, lugar, formaciones y TV La vuelta de la Recopa se disputará en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro entre Flamengo y Lanús. El partido comenzará a las 21:30hs de Argentina y se podrá ver por ESPN y Disney + Premium. Las posibles formaciones: Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Live Blog Post Racing el campeón vigente En la última edición de la Recopa Sudamericana el ganador fue otro equipo argentino. Racing, que venía de ganar la Copa Sudamericana del año anterior derrotó por un global de 4-0 (2-0 en Avellaneda y 0-2 en Rio de Janeiro) a Botafogo que llegaba como campeón de la Copa Libertadores. Argentina buscará ganar dos títulos seguidos luego de 10 años, cuando River se consagraba bicampeón de la competencia. Live Blog Post Lanús ganó la ida En un partido parejo Lanús ganó la ida por 1 a 0 con gol de Castillo. Ahora deberá aguantar los primeros minutos donde seguramente Flamengo buscará anotar rápidamente un gol para igualar la serie.