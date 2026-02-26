Recopa: Flamengo-Lanús, el granate quiere otra copa

El Club Atlético Lanús buscará conquistar la primera Recopa de su historia en la noche de este jueves cuando visite a Flamengo en el Maracaná. Lanús, ganador de la Copa Sudamericana 2025, ganó en Argentina 1 a 0 y tiene la ventaja para la vuelta, la cual no quiere desperdiciar.
Racing el campeón vigente
En la última edición de la Recopa Sudamericana el ganador fue otro equipo argentino. Racing, que venía de ganar la Copa Sudamericana del año anterior derrotó por un global de 4-0 (2-0 en Avellaneda y 0-2 en Rio de Janeiro) a Botafogo que llegaba como campeón de la Copa Libertadores. Argentina buscará ganar dos títulos seguidos luego de 10 años, cuando River se consagraba bicampeón de la competencia.
