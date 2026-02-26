Recopa: Flamengo 2-1 Lanús, el granate quiere otra copa

El Club Atlético Lanús buscará conquistar la primera Recopa de su historia en la noche de este jueves cuando visite a Flamengo en el Maracaná. Lanús, ganador de la Copa Sudamericana 2025, ganó en Argentina 1 a 0 y tiene la ventaja para la vuelta, la cual no quiere desperdiciar.
Flamengo está mejor y Lanús solo sale de contra
A poco de finalizar el primer tiempo suplementario Flamengo se nota más fresco con los cambios que hizo su entrenador. Lanús es acomoda bien abajo pero sigue saliendo cuando puede, y mete alguna contra peligrosa.
