Recopa: Flamengo 2-1 Lanús, el granate quiere otra copa

Lanús quiere ganar esta noche en el mítico Maracaná la Recopa Sudamericana, algo que no será nada fácil pero para lo que vinieron trabajando y ya sacaron un buen resultado en la ida. En Argentina el “Granate” le ganó sorpresivamente a Flamengo por 1 a 0 y consiguió el resultado que quería, fue una victoria sorpresiva ya que no era favorito.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, y Flamengo, ganador de la Copa Libertadores, definirán el ganador de la Recopa.

En caso de ganar la copa el conjunto argentino la levantará por primera vez, ya que en el 2014 cayó por un global de 5 a 3 ante Atlético Mineiro que venía de ganar la Copa Libertadores del año anterior. Fue 0-1 en Buenos Aires y 4-3 en Belo Horizonte, ambas victorias del conjunto brasilero.

Por el lado de Flamengo disputó dos veces la Recopa Sudamericana siendo campeón en 2020 y perdiendo la final de 2023. El “Mengao” quiere ganar la segunda y cumplir con su mote de favorito ante Lanús, ya que no solo fue campeón de la Copa Libertadores 2025 sino que además perdió la final de la Copa Intercontinental por penales ante PSG de Francia, demostrando que está en la elite del fútbol mundial.

Recopa: Hora, lugar, formaciones y TV

La vuelta de la Recopa se disputará en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro entre Flamengo y Lanús. El partido comenzará a las 21:30hs de Argentina y se podrá ver por ESPN y Disney + Premium.

Las posibles formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Live Blog Post Flamengo está mejor y Lanús solo sale de contra A poco de finalizar el primer tiempo suplementario Flamengo se nota más fresco con los cambios que hizo su entrenador. Lanús es acomoda bien abajo pero sigue saliendo cuando puede, y mete alguna contra peligrosa.

Live Blog Post Con dos equipos redidos físicamente arranca el alargue Luego de que lo entregaran todo en los 90 reglamentarios Lanús y Flamengo se juegan todo en el alargue. El conjunto brasilero necesitó de dos penales, el segundo dudoso, para empatar la serie.

Live Blog Post Final para el infarto, en la última lo tuvo Lanús pero Rossi salvó, hay alargue

Live Blog Post Lozada salva de milagro a Lanús, Flamengo va con todo Evertón entró solo por derecha sacó el latigazo y cuando parecía que se le metía, Lozada se estiró y sacó de milagro la pelota al córner. Lanús ya no tiene resto físico y Flamengo sabe, por eso va con todo.

Live Blog Post Se jugarán 7 minutos más

Live Blog Post Increíblemente Lanús sigue atacando y casi empata Con el tiempo cumplido Lanús sigue yendo al frente porque sabe que no quiere dejar todo en la suerte de los penales (previamente habrá alargue). Lejos de cerrar el marcador y conformarse con la serie empatada va para adelante pero deja huecos abajo que pueden darle el 3º a Flamengo, lo que sería letal para el conjunto argentino.

Live Blog Post Gooooool de Flamengo Jorginho anota de penal, un penal que no debería haberse cobrado. Ahora se están yendo al alargue, si sigue la igualdad se definirá todo por penales ya que la serie está 2-2. Quedan 5 minutos más el descuento.

Live Blog Post Dudoso penal para Flamengo, hay VAR El árbitro confirma la falta ignorando un faul previo a un jugador de Lanús, el VAR cada día peor, y los comentaristas de ESPN iguales con sus opiniones, Latorre y Closs dejan mucho que desear.

Live Blog Post Increíble como se salvó Lanús Flamengo llega cada vez con más frecuencia y los cambios le dieron mucho aire. En una de esas llegadas se armó un revuelo en el area y Lozada se quedó de milagro con la pelota, casi convierte el segundo el "Mengao", que a falta de 17 minutos para el final de los 90 reglamentarios busca empatar la serie. VER +

Live Blog Post Primeros minutos del complemento, menos intensidad pero sigue parejo Lanús sigue jugándole de igual a igual a Flamengo en su cancha y salvo los últimos minutos del primer tiempo todo sigue parejo, con el resultado justo y el global en favor de Lanús por lo demostrado en Buenos Aires. La itensidad bajó pero sigue habiendo peligro en las areas, se nota el cansancio y comienzan los cambios.

Live Blog Post Arrancan los segundos 45 minutos

Live Blog Post Final del primer tiempo, Lanús empata y se está quedando con la Recopa En un primer tiempo duro y peleado Lanús está empatando 1 a 1 con Flamengo en el Maracaná y de esta forma se está consagrando campeón de la Recopa Sudamericana. El granate abrió el marcador luego de un error de Rossi y un defensor y empató De Arrascaeta de penal.

Live Blog Post Flamengo busca el segundo antes del final del primer tiempo El "Mengao" se agrandó con el empate y ahora ahoga a Lanús que está pasando su peor momento en el partido y quiere que se terminen los primeros 45 minutos, los cuales ya están cumplidos.

Live Blog Post Goooooooool de Flamengo 1-1 El uruguayo De Arrascaeta cambió el penal por gol y ahora están 1-1.

Live Blog Post Penal para Flamengo sobre 35 minutos de juego

Live Blog Post Partido parejo sobre 20 minutos Si bien ahora Flamengo es el que tiene la pelota y ataca más, se para peligrosamente muy arriba y Lanús estuvo a nada de lastimar con una contra. El que anote cambiará demasiado el partido.

Live Blog Post Primeros minutos y Lanús va al palo y palo Lejos de meterse atrás, Lanús le sacó la pelota a Flamengo y las primeras llegadas fueron del granate, aunque se expone a la contra del conjunto brasilero que ya hizo revolcar a Lozada en una de ellas. Los dos buscan ganar y ninguno se mete atrás. Van 10 minutos del primer tiempo y el global sigue 1-0 en favor de Lanús.

Live Blog Post Arrancó la ilusión de Lanús y la Recopa

Live Blog Post Racing el campeón vigente En la última edición de la Recopa Sudamericana el ganador fue otro equipo argentino. Racing, que venía de ganar la Copa Sudamericana del año anterior derrotó por un global de 4-0 (2-0 en Avellaneda y 0-2 en Rio de Janeiro) a Botafogo que llegaba como campeón de la Copa Libertadores. Argentina buscará ganar dos títulos seguidos luego de 10 años, cuando River se consagraba bicampeón de la competencia.