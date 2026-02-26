Black Mirror real: Burger King utilizará una inteligencia artificial para vigilar a sus empleados

image

La movida de Burger King abre un debate incómodo: ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en el control laboral? Por ahora, la cadena dice que es solo una herramienta de mejora.

Pero los empleados ya tienen un robot escuchándolos en la oreja.

