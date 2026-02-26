Burger King anunció el lanzamiento de Patty, un chatbot de inteligencia artificial que va a vivir en los auriculares de sus empleados. La herramienta no solo los asiste en la cocina: también los monitorea y los evalúa por su trato con los clientes. Sí, a lo Black Mirror.
Black Mirror real: Burger King utilizará una inteligencia artificial para vigilar a sus empleados
Burger King ya usa inteligencia artificial para vigilar si sus empleados son amables: el sistema detecta si dicen "por favor" y "gracias". Black Mirror total.
El robot de Burger King que te escucha mientras trabajás
El sistema forma parte de la plataforma BK Assistant y fue desarrollado con tecnología de OpenAI. Patty puede responder preguntas operativas — cuántas tiras de bacon lleva una hamburguesa, cómo limpiar la máquina de batidos — pero su función más polémica es otra: detectar si los empleados usan frases como "bienvenido a Burger King", " por favor" o "gracias".
Según el medio The Verve, los gerentes pueden consultar al sistema cómo está rindiendo su local en términos de "amabilidad" y usarlo como herramienta de coaching. Según Thibault Roux, director digital de la compañía, el objetivo es orientar, no sancionar.
Más control, más datos
Además del monitoreo de conversaciones, Patty se integra con el sistema de punto de venta y alerta en tiempo real si una máquina está fuera de servicio o un producto se agotó. En menos de 15 minutos, el menú digital en el local, el kiosco y el drive-thru se actualiza de forma automática.
La movida de Burger King abre un debate incómodo: ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en el control laboral? Por ahora, la cadena dice que es solo una herramienta de mejora.
Pero los empleados ya tienen un robot escuchándolos en la oreja.
