¿Es posible que la inteligencia artificial tenga conciencia? Será mejor que sepa esto

"A World Appears ", es su nuevo libro, y ahí sostiene que aunque la IA puede hacer muchas cosas, no podrá ser una persona.

"A medida que los algoritmos informáticos nos superan en capacidad intelectual (....) al menos podemos consolarnos con el hecho de que nosotros (y muchas otras especies animales) aún conservamos las ventajas y desventajas de la consciencia, la capacidad de sentir y tener experiencias subjetivas", escribe para Wired.

Y agrega: "En este sentido, la IA podría servir como un adversario común, acercando a los humanos y a otros animales: nosotros contra ella, los vivos contra las máquinas. Esta nueva solidaridad daría lugar a una historia conmovedora y podría ser una buena noticia para los animales invitados a unirse al Equipo Consciente".

Pero, ¿Por qué Pollan sostiene que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero no puede ser una persona?

Pollan cita un informe titulado "Conciencia en la Inteligencia Artificial", conocido informalmente como el informe Butlin, publicado por científicos informáticos.

A partir de lo que sugiere este informe, Pollan explica su posición sobre la imposibilidad de una IA consciente.

cerebro mente memoria freepik.jpg El cerebro es una de las ventajas de los humanos frente a la posibilidad de una IA consciente.

Cerebro, conciencia e Inteligencia Artificial

Uno de las cuestiones que plantea el informe Butlin es que, el "sustrato material" del sistema, es decir, si es un cerebro o una computadora, "no importa para la consciencia...

Pollan no coincide: "La idea de que el mismo algoritmo de conciencia pueda ejecutarse en diversos sustratos carece de sentido cuando el sustrato en cuestión —un cerebro— se reconfigura continuamente por la información (o «algoritmo de conciencia») que se ejecuta en él.

Tu cerebro es materialmente diferente del mío precisamente porque ha sido moldeado, literalmente, por diferentes experiencias vitales, es decir, por la propia conciencia. Los cerebros simplemente no son intercambiables, ni con las computadoras ni con otros cerebros.

Casi en cualquier punto que se presione, la metáfora de la computadora como cerebro se desmorona".

Otras razones por las que la IA no podrá ser una persona

Los autores del informe Butlin también señalan que "las IA pueden engañar fácilmente a los humanos haciéndoles creer que son conscientes cuando no lo son".

Pollan indica una solución a este dilema. "Eliminar todas las referencias a la consciencia (y presumiblemente también a los sentimientos y las emociones) del conjunto de datos con el que se ha entrenado la IA y luego ver si aún puede hablar convincentemente sobre ser consciente".

Otro punto que le llamó la atención a Pollan sobre el informe Butlin es que, las teorías sobre la conciencia dan por sentado que la conciencia podía reducirse a algún tipo de algoritmo.

"Ninguna de ellas decía nada sobre la corporización —la idea de que la consciencia podría depender de tener tanto cuerpo como cerebro— ni, en realidad, sobre nada remotamente biológico. Tampoco decían nada sobre el sujeto consciente", destaca el escritor.

"La conversación sobre la consciencia es tan abstracta —tan incruenta, incorpórea y completamente ajena a la biología— como cabría esperar", destaca.

Su conclusión es clara: La IA nunca será consciente.

