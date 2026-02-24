Volvió a caer la confianza en el gobierno de Javier Milei y sigue por debajo de Néstor Kirchner

El valor actual de 2,38 puntos de Milei se encuentra en línea con el promedio de su administración que se sitúa en 2,44 puntos, pero sigue sin poder mejorar la performance de Néstor Kirchner con 2,49 puntos, aunque se ubica por encima de Mauricio Macri con 2,27.

Según economía y género

Según las perspectivas económicas individuales de los consultados, “en febrero, el ICG continúa siendo más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30; +3,9%) que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,69; +5,1%) o que empeorará (0,43; +22,9%)”.

image La evolución del Índice de Confianza del gobierno de Javier Milei según la Universidad Di Tella.

En cuanto a género, “el ICG continúa siendo mayor entre los hombres que entre las mujeres. En febrero, el índice se ubica en 2,62 entre los primeros (+4,0%) y en 2,11 entre las segundas (-7,0%), con un comportamiento divergente entre ambos grupos. En consecuencia, la brecha se amplía a 0,51 puntos, luego de haberse reducido a 0,25 en enero”.

En relación con la edad, “el ICG conserva su nivel más alto en el grupo de 18 a 29 años (2,99; +10,7%), y allí se verifica el principal movimiento del mes. En los otros dos grupos se observan variaciones negativas leves: el segmento de 30 a 49 años se ubica en 2,13 (-1,8%) y los mayores de 50 años en 2,47 (-2,0%). El orden relativo entre los tres grupos se mantiene sin cambios respecto de enero”.

