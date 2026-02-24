La confianza en el gobierno de Javier Milei volvió a caer por tercer mes consecutivo según el indicador que elabora la Universidad Di Tella. Se detectó una disminución en febrero del 0,6% con relación a enero que se suma a la caída del 2,8% de enero y del 0,1% de diciembre. Así, el indicador terminó en el 2,38% con un descenso interanual del 6,8%.
ÍNDICE DI TELLA
Volvió a caer la confianza en el gobierno de Javier Milei y sigue por debajo de Néstor Kirchner
Tercera caída consecutiva de la confianza en el gobierno de Javier Milei según el indicador de la Universidad Di Tella, donde sigue liderando Néstor Kirchner.
Javier Milei supera a Mauricio Macri pero lidera Néstor Kirchner
“El comportamiento del ICG por grupos sociales se mantiene en línea con lo observado en meses anteriores, destacándose un único elemento: por nivel educativo, se modifica la jerarquía y el valor más alto pasa a registrarse entre quienes completaron el secundario (2,56; +6,7%), por encima del terciario/universitario (2,41; -5,5%). Por género, el índice continúa siendo mayor entre los hombres (2,62; +4,0%) que entre las mujeres (2,11; -7,0%), y la brecha se amplía, ubicándose en 0,51 puntos. En el resto de las dimensiones se preserva el orden relativo”, destaca el informe de la Di Tella.
“La variación del ICG respecto de enero fue positiva en dos de sus cinco componentes: la Eficiencia en la administración del gasto público (2,29 puntos, +2,7%) y la Honestidad de los funcionarios (2,76 puntos, +2,6%). En los tres componentes restantes, la variación fue negativa: la Capacidad para resolver los problemas del país (2,70 puntos, -4,9%); la Evaluación general del gobierno (2,18 puntos, -1,8%); y, por último, la Preocupación por el interés general (1,99 puntos, -1,0%)”; precisó el documento.
La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella difundió el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de febrero de 2026, sobre la base de una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero.
El índice se confecciona desde noviembre de 2001 y se mide en una escala de 0 a 5.
El valor actual de 2,38 puntos de Milei se encuentra en línea con el promedio de su administración que se sitúa en 2,44 puntos, pero sigue sin poder mejorar la performance de Néstor Kirchner con 2,49 puntos, aunque se ubica por encima de Mauricio Macri con 2,27.
Según economía y género
Según las perspectivas económicas individuales de los consultados, “en febrero, el ICG continúa siendo más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30; +3,9%) que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,69; +5,1%) o que empeorará (0,43; +22,9%)”.
En cuanto a género, “el ICG continúa siendo mayor entre los hombres que entre las mujeres. En febrero, el índice se ubica en 2,62 entre los primeros (+4,0%) y en 2,11 entre las segundas (-7,0%), con un comportamiento divergente entre ambos grupos. En consecuencia, la brecha se amplía a 0,51 puntos, luego de haberse reducido a 0,25 en enero”.
En relación con la edad, “el ICG conserva su nivel más alto en el grupo de 18 a 29 años (2,99; +10,7%), y allí se verifica el principal movimiento del mes. En los otros dos grupos se observan variaciones negativas leves: el segmento de 30 a 49 años se ubica en 2,13 (-1,8%) y los mayores de 50 años en 2,47 (-2,0%). El orden relativo entre los tres grupos se mantiene sin cambios respecto de enero”.
