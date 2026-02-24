urgente24
El fútbol le salva la vida a Javier Milei (mientras su Argentina se incendia)

No hay paz en la Argentina de Javier Milei.

No hay paz en la Argentina de Javier Milei. 




 



En medio de una economía estancada, el gobierno de Javier Milei logró que el fútbol (AFA) sea el principal tema en los medios de comunicación.

24 de febrero de 2026 - 10:09

EN VIVO

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el entramado empresarial argentino sufrió una marcada retracción que resultó en la desaparición de 21.938 empresas. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.

Esta tendencia negativa equivale a un promedio de 30 cierres por día durante los primeros 24 meses de gestión y el 2026 parece continuar en el mismo sendero. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) logró desviar el foco de atención a partir del escándalo que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo que derivó en la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional.

Ante ello, la administración libertaria optó por no brindar declaraciones. Dicho desenganche puede leerse como un movimiento táctico ante una situación que escaló más rápido de lo previsto.

La paralización del fútbol profesional argentino tiene un costo político concreto: afecta a millones de hinchas, genera cobertura masiva y convierte a la AFA en una víctima visible de la presión oficial. En ese escenario, el silencio puede ser más redituable que la confrontación abierta, al menos en el corto plazo.

No obstante, la causa penal sigue su curso, las indagatorias están fijadas y la disputa por las SAD no desapareció del horizonte. El Gobierno puede optar por no opinar hoy; lo que no puede es desentenderse de un conflicto que su propio accionar contribuyó a construir.

Cuando los bolsillos enflaquecen y la realidad se pone dura, hasta los más encumbrados en las encuestas terminan mordiendo el polvo.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

------------

Live Blog Post

Temporal en el AMBA: Susto en Aeroparque

Tras el fuerte temporal en CABA, una parte del techo del aeropuerto cayó inesperadamente. A raíz de las fuertes lluvias colapsó el desagüe. No fue una tragedia de milagro. No hubo heridos ni servicios afectados.

Según lo comentado desde LN+, no dejaban filmar a los empleados del lugar y no es la primera vez que sucede algo de esta dimensión.

Live Blog Post

Martes movido: Alerta amarilla que afectará a varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el martes 24 de febrero debido a la presencia de vientos intensos que afectarán a tres provincias argentinas, incluyendo una gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En la zona bonaerense, localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos se verán impactadas por vientos provenientes del sur y sudoeste con velocidades estimadas entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

image
Live Blog Post

En un nuevo cruce con las intendencias, Nación creó una web para denunciar las tasas municipales

El Gobierno creó una web para que los ciudadanos de todo el país puedan reportar voluntariamente las tasas que cobra cada municipio.

Se trata de www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales y es de acceso directo sin necesidad de registración previa. Allí se podrán informar los impuestos que impone cada partido, divididas en vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado.

El sitio posee un mapa interactivo en el que se elige el distrito a analizar y, al clickear, se despliega el listado de tasas que cobra cada municipio.

La intención del Gobierno es que se complete ese listado con alguna que no haya sido incorporada. La publicación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Live Blog Post

Plano internacional: La pendiente guerra contra el narco

Por Laura Etcharren:

"(...) Nemesio Oseguera Cervantes, 'el Mencho', es historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) define su sucesor. Nadie cree que sus negocios acabaron. Habrá un relevo generacional, probablemente, o un personaje de transición. El narcotráfico no se detuvo con Pablo Escobar Gaviria acribillado o Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García en penales estadounidenses.

Se conoce que 'el Mencho' fue localizado en un seguimiento a su pareja sentimental, que fue a visitarlo a Tapalpa, Jalisco, el viernes 20/02. Imposible no recordar que a Escobar lo localizaron por una llamada telefónica demasiado extensa con su hija. Al final, todos son humanos (...)".

VER NOTA

Live Blog Post

Y siguen los aumentos...

Los principales peajes del país manejados por la empresa pública Corredores Viales S.A quedaron en condiciones de sufrir aumentos en su cuadro de tarifas, según autorizó la Dirección Nacional de Vialidad. La medida se da luego de más de un año sin incremento en los costos y tras varios pedidos de actualización.

El impacto del aumento afectará a conductores en todo el país ya que abarca a todos los tramos comprendidos entre el I y el X. Esto incluye trayectos de alta densidad como la Panamericana, Acceso Oeste, Acceso Norte, Rosario-Córdoba, Ezeiza-Cañuelas, como así también otros de menor tránsito pero de igual importancia regional.

VER NOTA

Live Blog Post

Otra vez, cayó el Índice de Confianza en el Gobierno

La gestión de Javier Milei registró en febrero una caída en su valoración, por tercer mes consecutivo. Según los resultados difundidos por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,38 puntos, lo que representa una disminución del 0,6 por ciento respecto de enero.

Si bien la percepción es levemente más negativa, refuerza una tendencia. Más allá de este dato, el análisis interanual revela que el nivel de confianza registrado en el segundo mes de 2026 supera el de las dos administraciones anteriores en el mismo período.

La medición es un 2,7 por ciento superior al febrero de 2018 de Mauricio Macri, cuyo ICG fue de 2,32. Asimismo, se ubica en un 59,5 por ciento por encima del registrado en febrero de 2022 por Alberto Fernández (ICG de 1,49).

Live Blog Post

La CGT en solidaridad con los judiciales

En el marco del debate de la Reforma Laboral en el Congreso, el Gobierno nacional impulsó el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, un golpe mortal a la ‘pata judicial’ de la CGT que le garantizaba fallos favorables y reaccionó con una toma y un paro.

Los trabajadores judiciales iniciaron este lunes (23/2) un paro por 48 horas con la ocupación del edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo, ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al traspaso de competencias a la órbita porteña previsto en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

VER NOTA

Live Blog Post

Semana intensa para Javier Milei: Hoy, reunión de Gabinete

La conducción política del Gobierno volvió a encontrarse este lunes en la Casa Rosada para analizar el escenario legislativo de una semana cargada de votaciones en el Senado. El encuentro se desarrolló sin declaraciones públicas, aunque con un clima distendido tras los últimos avances parlamentarios.

La convocatoria estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reunió al núcleo reducido que lleva adelante las negociaciones en el Congreso. El objetivo fue ordenar la estrategia frente a las sesiones previstas para martes, jueves y viernes, en el tramo final de las extraordinarias.

Desde las 9 Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada junto con Adorni.

Live Blog Post

AFA juega sus cartas contra el Gobierno

El fútbol quedó suspendido. No ahora, no para la próxima fecha, pero sí para la que se jugará del 5 al 8 de marzo. Según determinó el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, conformado por todos los clubes de Primera, no habrá fútbol durante esos días en rechazo a la denuncia de ARCA contra AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

La postura de AFA está clara: no tienen dudas de que se trata de una embestida del Gobierno nacional. La lucha que libra desde fines de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, ha tenido momentos de tregua; pero cuando el cuartel se retira, la escalada se sucede a un ritmo vertiginoso. Eso confirma, una vez más, que en el oficialismo nacional están decididos a disputarle el poder a la casa madre del fútbol argentino.

VER NOTA

Live Blog Post

Gracias por el fútbol, Argentina

Después de la Reforma Laboral, le quedará al gobierno de Milei un par de balas mediáticas obtenidas muy probablemente en el Congreso Nacional: nuevo régimen penal juvenil y modificación del Código Penal de Argentina.

Luego, habrá que recurrir a la creatividad extrema para maquillar un país cada vez más caro en dólares con empresas a las que se les hace casi imposible exportar. Muchas de ellas se están reconvirtiendo en importadoras netas, para mantener su cuota del mercado local.

VER NOTA

