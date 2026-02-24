El fútbol le salva la vida a Javier Milei (mientras su Argentina se incendia)

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el entramado empresarial argentino sufrió una marcada retracción que resultó en la desaparición de 21.938 empresas. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.
Temporal en el AMBA: Susto en Aeroparque
Tras el fuerte temporal en CABA, una parte del techo del aeropuerto cayó inesperadamente. A raíz de las fuertes lluvias colapsó el desagüe. No fue una tragedia de milagro. No hubo heridos ni servicios afectados.
Según lo comentado desde LN+, no dejaban filmar a los empleados del lugar y no es la primera vez que sucede algo de esta dimensión.
Deja tu comentario