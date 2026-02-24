El fútbol le salva la vida a Javier Milei (mientras su Argentina se incendia)

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el entramado empresarial argentino sufrió una marcada retracción que resultó en la desaparición de 21.938 empresas. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.

Esta tendencia negativa equivale a un promedio de 30 cierres por día durante los primeros 24 meses de gestión y el 2026 parece continuar en el mismo sendero. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) logró desviar el foco de atención a partir del escándalo que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo que derivó en la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional.

Ante ello, la administración libertaria optó por no brindar declaraciones. Dicho desenganche puede leerse como un movimiento táctico ante una situación que escaló más rápido de lo previsto.

La paralización del fútbol profesional argentino tiene un costo político concreto: afecta a millones de hinchas, genera cobertura masiva y convierte a la AFA en una víctima visible de la presión oficial. En ese escenario, el silencio puede ser más redituable que la confrontación abierta, al menos en el corto plazo.

