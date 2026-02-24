Última resistencia de la CGT al traspaso del fuero laboral con una toma y paro de judiciales

Artículo 91 y la "industria del juicio" de la CGT

La CGT rechaza el artículo 91 del proyecto de Reforma Laboral, que aprueba el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral entre el Gobierno nacional y la administración porteña, con un plazo de 180 días para ejecutar el traspaso de jueces, infraestructura y competencias.

La Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.

“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, explica la norma.

El cambio es de vital importancia para los empresarios y para la CGT. Si bien no se transfieren cuestiones del fuero federal como paritarias o algunos convenios, si se incluyen los juicios laborales, una de las principales quejas de las patronales y que en los últimos meses generaron una polémica por fallos multimillonarios que pusieron en riesgo la continuidad de renombrados comercios.

El Superior Tribunal de CABA tiene antecedentes de haber fallado en juicos laborales con indemnizaciones por montos muy inferiores a los de que estipula el fuero laboral federal.

El Gobierno evita cambiar jueces sospechados de tener vínculos con la central obrera al poner una instancia nueva entre los fallos y la Corte Suprema, en jurisdicción de la CABA.

En suma, erosiona la influencia de la CGT en la justicia laboral y esmerila la denominada “industria del juicio” que empresarios y políticos no peronistas siempre vincularon al estudio jurídico del abogado cegetista fallecido, Héctor Recalde.

Volviendo a las manifestaciones gremiales, habrá una La movilización al Palacio de Tribunales este martes a las 11.30 por parte de la CGT.

