Paro general con "alto acatamiento": Rosario marcó posición en la calle

En base a eso, la prosecretaria general de la AEC, Silvana Crocci, aseguró que hubo "un alto acatamiento", pese a que contó que algunos comercios permanecieron abiertos debido al complejo escenario económico.

A su vez, cuestionó la apertura de importaciones y advirtió que impacta de manera directa en la actividad comercial.

image En Rosario sí hubo movilización.

Balance y advertencia de la CGT

A raíz de un escenario movido, la CGT Rosario evaluó la medida de fuerza en la ciudad y región. Por medio de un comunicado, expresó que fue "de total contundencia el paro". En ese sentido, la central obrera felicitó a todas las organizaciones adheridas y por su intermedio a cada dirigente, delegado, trabajador y trabajadora de base por el "altísimo acatamiento".

"Si las calles evidencian un parate total de actividades por la convocatoria del movimiento obrero organizado es porque los trabajadores y trabajadoras no hemos sido escuchados cuando propusimos un país para todos, con producción y trabajo". "Si las calles evidencian un parate total de actividades por la convocatoria del movimiento obrero organizado es porque los trabajadores y trabajadoras no hemos sido escuchados cuando propusimos un país para todos, con producción y trabajo".

Además, el escrito agregó: "Recibimos un proyecto de ley que nos quiere arrebatar décadas de luchas y conquistas en pos de un modelo económico que fracasa diariamente con inflación, desocupación y destrucción de la industria".

"Les decimos a nuestros sindicatos y a los trabajadores en general que miren hacia el Congreso y que hoy no termina nada, debemos seguir luchando hasta que esa injusticia termine", completó el parte gremial.

