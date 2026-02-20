ROSARIO. En el marco de un jueves atípico por el paro general, la ciudad sí se movilizó en contra de la Reforma Laboral. Diferentes gremios y organizaciones sindicales se manifestaron en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno. La CGT local destacó el alto acatamiento aunque reconoció que todavía "no termina nada".
"NO TERMINA NADA"
Paro general con "alto acatamiento": Rosario marcó posición en la calle
En el marco de un jueves atípico por el paro general, Rosario sí se movilizó en contra de la Reforma Laboral. Gremios no descartan profundizar el plan de lucha.
La Bancaria en pie de lucha
El gremio rosarino protagonizó una de las principales columnas. La organización no solo adhirió a la huelga sin concurrencia a los lugares de trabajo, sino que convocó a una movilización que recorrió Peatonal Córdoba hasta San Martín, con regreso por Santa Fe y finalización en la sede gremial de San Lorenzo 383, pleno centro de la ciudad.
Al respecto, el secretario adjunto del sindicato, Sergio Rivolta, sostuvo que la iniciativa legislativa implica "una regresión en leyes laborales que nos remontan a cien años atrás".
El dirigente remarcó que la movilización no fue solo para acompañar el paro, sino también para marcar posición en las calles: "Salimos a resistir contra el gobierno y la reforma laboral porque en ningún artículo beneficia los intereses de los trabajadores".
Empleados de Comercio no se quedaron atrás
Por su parte, cerca del mediodía la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) se movilizó por la peatonal Córdoba en repudio a la Modernización Laboral. Desde el gremio destacaron un elevado nivel de adhesión a la medida nacional.
En base a eso, la prosecretaria general de la AEC, Silvana Crocci, aseguró que hubo "un alto acatamiento", pese a que contó que algunos comercios permanecieron abiertos debido al complejo escenario económico.
A su vez, cuestionó la apertura de importaciones y advirtió que impacta de manera directa en la actividad comercial.
Balance y advertencia de la CGT
A raíz de un escenario movido, la CGT Rosario evaluó la medida de fuerza en la ciudad y región. Por medio de un comunicado, expresó que fue "de total contundencia el paro". En ese sentido, la central obrera felicitó a todas las organizaciones adheridas y por su intermedio a cada dirigente, delegado, trabajador y trabajadora de base por el "altísimo acatamiento".
Además, el escrito agregó: "Recibimos un proyecto de ley que nos quiere arrebatar décadas de luchas y conquistas en pos de un modelo económico que fracasa diariamente con inflación, desocupación y destrucción de la industria".
"Les decimos a nuestros sindicatos y a los trabajadores en general que miren hacia el Congreso y que hoy no termina nada, debemos seguir luchando hasta que esa injusticia termine", completó el parte gremial.
