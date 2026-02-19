urgente24
HASTA DICIEMBRE 2026

Salario congelado: Señal política de Hugo Passalacqua para reducir el gasto

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decidió cobrar el mismo salario hasta finales de 2026. El mandatario considera una señal para contener el gasto público.

19 de febrero de 2026 - 20:06
Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que cobrará el mismo salario durante todo 2026 decisión que apunta a contribuir a la reducción del gasto público.

La norma establece que el mandatario no percibirá incrementos salariales desde la fecha del decreto y hasta el 31 de diciembre de este año, aun cuando se otorguen aumentos al personal dependiente de la Administración Pública Central.

La decisión se enmarca en "la continuidad de las condiciones económicas señaladas en instrumentos legales previos, tanto a nivel nacional como provincial, que motivan la adopción de políticas orientadas a la austeridad fiscal"

El texto agrega que se apoya en las facultades reglamentarias conferidas al Poder Ejecutivo provincial por la Constitución de Misiones, en particular, artículo 116, inciso 17.

En términos generales, el Gobierno misionero busca enviar una señal política en línea con las medidas de contención del gasto que se vienen aplicando en la provincia en el actual contexto económico.

