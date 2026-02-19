HASTA DICIEMBRE 2026
Salario congelado: Señal política de Hugo Passalacqua para reducir el gasto
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decidió cobrar el mismo salario hasta finales de 2026. El mandatario considera una señal para contener el gasto público.
La norma establece que el mandatario no percibirá incrementos salariales desde la fecha del decreto y hasta el 31 de diciembre de este año, aun cuando se otorguen aumentos al personal dependiente de la Administración Pública Central.
La decisión se enmarca en "la continuidad de las condiciones económicas señaladas en instrumentos legales previos, tanto a nivel nacional como provincial, que motivan la adopción de políticas orientadas a la austeridad fiscal"
El texto agrega que se apoya en las facultades reglamentarias conferidas al Poder Ejecutivo provincial por la Constitución de Misiones, en particular, artículo 116, inciso 17.
En términos generales, el Gobierno misionero busca enviar una señal política en línea con las medidas de contención del gasto que se vienen aplicando en la provincia en el actual contexto económico.
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia