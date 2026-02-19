Otra vez incidentes: Caos fuera del Congreso (6 heridos)

Heridos y traslados

Como resultado de los enfrentamientos, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos. Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas quela primera damnificada, de 75 años, sufrió una fractura de cadera.

Por su parte, la segunda víctima, de 46, presentó convulsiones, por lo que fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, al tiempo que una joven de entre 30 años presentó una reacción alérgica en su piel.

En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron excoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.

