PROTESTA MILITANTE
Otra vez incidentes: Caos fuera del Congreso (6 heridos)
Manifestantes frente al Congreso derribaron las vallas de contención. Fuerzas de seguridad intervinieron para controlar la situación con gases, camiones hidrantes y motos.
Cerca de las 17.00 horas, luego de que el grueso de los manifestantes de agrupaciones de izquierda que se habían acercado al Congreso para rechazar la reforma laboral que se debate en Diputados habían abandonado la zona, Gendarmería lanzó los primeros gases lacrimógenos y chorros de agua de carros hidrantes a un grupo que todavía permanecía sobre la avenida Rivadavia y que intentaba derribar las vallas que impiden que se acerquen más allá de la avenida Entre Ríos.
Las primeras corridas comenzaron pasadas las 16.30 cuando manifestantes intentaron derribar el vallado que impide que las columnas avancen hasta las rejas del Congreso.Efectivos de Gendarmería respondieron primero con chorros de agua de carros hidrantes, que en un principio alejaron a quienes protestaban, pero rápidamente se reagruparon.
Minutos después, el clima de la movilización se espesó, y Gendarmería cambió el agua por gases lacrimógenos que comenzaron a volar hacia los manifestantes. Del otro lado de las vallas, respondían devolviendo los cartuchos para el lado de las fuerzas de seguridad.
Cerca de las 18.20 los manifestantes volvieron a agruparse contra las vallas y lograron derribar una de ellas. Las fuerzas de seguridad respondieron nuevamente con gases y chorros de agua de carros hidrantes. De allí en más continuaron las detenciones.
Heridos y traslados
Como resultado de los enfrentamientos, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos. Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas quela primera damnificada, de 75 años, sufrió una fractura de cadera.
Por su parte, la segunda víctima, de 46, presentó convulsiones, por lo que fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, al tiempo que una joven de entre 30 años presentó una reacción alérgica en su piel.
En tanto, tres hombres de 34, 36 y 37 años padecieron excoriaciones, por lo que los médicos realizaron “curaciones de plano”.
