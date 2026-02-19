En los primeros años del gobierno de Javier Milei, la economía argentina atraviesa un momento de profunda tensión distributiva: los principales ingresos de la población —salarios, jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH)— muestran una pérdida sostenida de poder adquisitivo que afecta el consumo familiar y la situación social del país.
Ajuste sin anestesia: Los ingresos perdieron contra la inflación hasta 35% desde que asumió Milei
El afán de Javier Milei por convencer a la población de que está mejor, no rinde frutos. Cada vez más datos dan cuenta de que los ingresos alcanzan menos.
Según un informe reciente de la Fundación Encuentro, estos ingresos no sólo se encuentran en niveles históricamente bajos de cobertura frente a las canastas básicas, sino que también acumulan caídas reales consecutivas en los últimos meses.
Mientras el gobierno entretiene a la opinión pública con la Reforma Laboral, peleas en Diputados, viajes del presidente, internas sin sentido e insultos en redes sociales, la realidad es que la economía individual está peor. Y los valores macro que se festejan, se sostienen sobre pocas actividades y un reducido número de personas que impulsan el consumo.
El documento de Fundación Encuentro detalla que la masa salarial real del sector privado registrado cayó mensualmente de septiembre a noviembre, con una tasa de deterioro creciente. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por su parte, registró en febrero la peor capacidad de cobertura de la canasta básica total de un hogar tipo de toda la serie histórica, habiendo perdido alrededor de 35 % de poder de compra entre 2023 y 2026 frente a las canastas.
Las jubilaciones reales también cayeron
En este contexto, el informe advierte que las jubilaciones mínimas con bono, pese a su actualización, encadenan ocho meses consecutivos de caída real, ubicándose aproximadamente un 5,5 % por debajo de los niveles de hace un año y cerca de un 15 % por debajo del promedio post-pandemia.
Estos cambios en los ingresos reales se dan en un escenario donde la inflación, aunque moderada respecto a picos anteriores, sigue erosionando la capacidad de compra de los hogares. Informes privados señalan que el haber jubilatorio mínimo real cayó 14,9 % en 2024 y 13,8 % en 2025, en tanto que las jubilaciones en conjunto cerraron 2025 con una pérdida de cerca de 9,1 % de poder adquisitivo frente a 2023.
La AUH
Aunque algunos datos económicos muestran que la AUH fue uno de los pocos ingresos que logró aumentar su poder adquisitivo real en este periodo, con incrementos superiores al 60 % respecto de 2023, desde Fundación Encuentro estimaron que la AUH en conjunto con la Tarjeta Alimentar perdieron poder de compra real. Desde junio 2025, perdió “10 puntos de cobertura de la canasta alimentaria individual”, según Fundación Encuentro.
Los salarios formales se vieron fuertemente afectados
No obstante, este avance no compensa la caída de los ingresos laborales formales. Los salarios registrados y los ingresos del sector público han sufrido variaciones reales negativas en varios trimestres, con pérdidas significativas para empleados estatales y jubilados.
El impacto de esta erosión de ingresos se siente en toda la economía doméstica. Indicadores de consumo muestran que, en sectores como recreación, cultura e indumentaria, las ventas cayeron más de 25 %, reflejo de la menor capacidad de compra de los hogares y de las familias que ajustan sus gastos ante la presión de los precios.
Con una actividad económica paralizada es difícil que los ingresos mejoren. Pero el gobierno parece no encontrarle la vuelta. En teoría, la política monetaria restrictiva con tasas altas previene de una suba de los precios, efecto que no se está logrando. Siguen aumentando los precios, y aún así, el gobierno insiste en conservar esa medida como base de su política monetaria. Así, los ingresos reales de los argentinos siguen cayendo.
