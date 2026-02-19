Ajuste sin anestesia: Los ingresos perdieron contra la inflación hasta 35% desde que asumió Milei

Estos cambios en los ingresos reales se dan en un escenario donde la inflación, aunque moderada respecto a picos anteriores, sigue erosionando la capacidad de compra de los hogares. Informes privados señalan que el haber jubilatorio mínimo real cayó 14,9 % en 2024 y 13,8 % en 2025, en tanto que las jubilaciones en conjunto cerraron 2025 con una pérdida de cerca de 9,1 % de poder adquisitivo frente a 2023.

La AUH

Aunque algunos datos económicos muestran que la AUH fue uno de los pocos ingresos que logró aumentar su poder adquisitivo real en este periodo, con incrementos superiores al 60 % respecto de 2023, desde Fundación Encuentro estimaron que la AUH en conjunto con la Tarjeta Alimentar perdieron poder de compra real. Desde junio 2025, perdió “10 puntos de cobertura de la canasta alimentaria individual”, según Fundación Encuentro.

image Variación de AUH y Tarjeta Alimentar. Fuente: Fundación Encuentro.

Los salarios formales se vieron fuertemente afectados

No obstante, este avance no compensa la caída de los ingresos laborales formales. Los salarios registrados y los ingresos del sector público han sufrido variaciones reales negativas en varios trimestres, con pérdidas significativas para empleados estatales y jubilados.

El impacto de esta erosión de ingresos se siente en toda la economía doméstica. Indicadores de consumo muestran que, en sectores como recreación, cultura e indumentaria, las ventas cayeron más de 25 %, reflejo de la menor capacidad de compra de los hogares y de las familias que ajustan sus gastos ante la presión de los precios.

Con una actividad económica paralizada es difícil que los ingresos mejoren. Pero el gobierno parece no encontrarle la vuelta. En teoría, la política monetaria restrictiva con tasas altas previene de una suba de los precios, efecto que no se está logrando. Siguen aumentando los precios, y aún así, el gobierno insiste en conservar esa medida como base de su política monetaria. Así, los ingresos reales de los argentinos siguen cayendo.

