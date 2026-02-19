En un día con todos los ojos puestos en la votación de Diputados sobre la Reforma Laboral, un informe de Politikon Chaco muestra la dispersión que existe en el mercado del trabajo de cada provincia. Según este reporte, la tasa de desocupación aumentó en la mayoría de las provincias.
DESEMPLEO Y CAMBIOS
La desocupación aumentó en la mayoría de las provincias en 2025
Un informe muestra que la tasa de desocupación aumentó entre el tercer trimestre del 2024 y del 2025 en la mayoría de las provincias del país.
Con realidades laborales totalmente distintas y con diferentes necesidades, la Reforma Laboral se convierte más en un hecho político que en una herramienta para mejorar la realidad laboral en el país.
Tasa de actividad
Politikon Chaco toma a la Poblacion económicamente activa (PEA), un concepto que incluye a trabajadores y desempleados que buscan empleo, como parámetro del nivel de actividad económica. En ese sentido, y según datos del Indec, la PEA en el tercer trimestre de 2025 fue de 47,5%, 0,3 puntos porcentuales mayor a 2024.
Solo seis distritos tuvieron una actividad mayor. Politikon explica:
Tasa de empleo
En cuanto a la ocupación, a nivel nacional fue de 44,5% durante el mismo periodo. “En este punto, fueron ocho las provincias que presentaron una tasa superior a la media nacional, lideradas por CABA (54,1%), La Pampa (48,4%) y Santa Fe (46,5%). En el extremo opuesto, en cinco provincias la tasa de empleo no superó el 40% y de esas, las más bajas del país son las de Corrientes (37,8%) y Formosa (35,7%)”, detalla el informe.
La desocupación, por su parte, fue de 6,3%. Politikon Chaco explica:
En este indicador, hay siete provincias que presentan tasas de desocupación superiores a la media nacional: Santa Cruz lidera con 10,7%, seguida de La Pampa (7,8%) y Buenos Aires (7,7%); mientras que las más bajas estuvieron en Río Negro (3,0%) y San Luis (2,5%).
Estos valores se ven afectados por la creación de trabajo informal. En los últimos meses, muchas empresas cerraron sus puertas por falta de actividad y la perdida de puestos de trabajo se compensaron en parte por creación de empleo irregular o cuentapropista.
Así, los datos de actividad, empleo y desempleo reflejan datos que en principio serían positivos pero en el fondo hablan de una realidad laboral precarizada y con una fuerte dispersión entre las diferentes provincias del país.
