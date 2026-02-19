La desocupación aumentó en la mayoría de las provincias en 2025

Tasa de empleo

En cuanto a la ocupación, a nivel nacional fue de 44,5% durante el mismo periodo. “En este punto, fueron ocho las provincias que presentaron una tasa superior a la media nacional, lideradas por CABA (54,1%), La Pampa (48,4%) y Santa Fe (46,5%). En el extremo opuesto, en cinco provincias la tasa de empleo no superó el 40% y de esas, las más bajas del país son las de Corrientes (37,8%) y Formosa (35,7%)”, detalla el informe.

image Tasa de empleo y variación interanual por jurisdicción. Fuente: Politikon Chaco.

La desocupación, por su parte, fue de 6,3%. Politikon Chaco explica:

En este indicador, hay siete provincias que presentan tasas de desocupación superiores a la media nacional: Santa Cruz lidera con 10,7%, seguida de La Pampa (7,8%) y Buenos Aires (7,7%); mientras que las más bajas estuvieron en Río Negro (3,0%) y San Luis (2,5%).

En el último año, la tasa de desocupación empeoró en 14 de 24 distristos.

image Tasa de desempleo y variación interanual por distrito. fuente: Politikon Chaco.

Estos valores se ven afectados por la creación de trabajo informal. En los últimos meses, muchas empresas cerraron sus puertas por falta de actividad y la perdida de puestos de trabajo se compensaron en parte por creación de empleo irregular o cuentapropista.

Así, los datos de actividad, empleo y desempleo reflejan datos que en principio serían positivos pero en el fondo hablan de una realidad laboral precarizada y con una fuerte dispersión entre las diferentes provincias del país.

