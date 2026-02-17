España investigará a X, Meta y TikTok por abuso infantil generado con inteligencia artificial

El marco regulatorio propuesto por el Ejecutivo español incluye medidas severas, como la posible prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. "El Ministerio de Justicia pedirá a los fiscales que investiguen los delitos que estas empresas pueden estar cometiendo a través de la difusión de pornografía infantil utilizando su IA", detalló Sánchez, según reportó Reuters.

Mientras Francia, Brasil y Canadá presentan quejas similares, las empresas señaladas no han emitido comentarios inmediatos. La presión regulatoria busca frenar un ecosistema donde el diseño adictivo y la falta de salvaguardias facilitan la distribución de material ilegal a escala global.

Esta semana, la atención tecnológica se desplaza de la IA a la responsabilidad social: Mark Zuckerberg testificará en un juicio en Los Ángeles por la presunta relación entre la adicción a las redes sociales y la depresión juvenil.

Pese a la presión legal, el negocio de Meta prospera con un crecimiento publicitario del 22%, superando con creces a Pinterest y Snap, cuyas acciones y ventas se han estancado. La brecha subraya una realidad económica: gigantes como Google, Amazon y Meta utilizan su escala para capitalizar la IA de vanguardia, dejando a los competidores menores luchando por la supervivencia.

