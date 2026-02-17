urgente24
España investigará a X, Meta y TikTok por abuso infantil generado con inteligencia artificial

El Gobierno de Pedro Sánchez ordena a la Fiscalía actuar ante la difusión de contenido ilegal en redes: abuso infantil y pornografía

17 de febrero de 2026 - 11:00
El incremento exponencial de material generado sintéticamente obliga a los reguladores europeos a endurecer las sanciones contra las grandes tecnológicas. Esta semana, la atención tecnológica se desplaza de la IA a la responsabilidad social: Mark Zuckerberg testificará en un juicio en Los Ángeles por la presunta relación entre la adicción a las redes sociales y la depresión juvenil.

España ha ordenado a la Fiscalía investigar a las plataformas X, Meta y TikTok por la presunta difusión de material de abuso infantil de índole sexual, generado por inteligencia artificial (IA). El anuncio, realizado por el presidente Pedro Sánchez, intensifica el escrutinio europeo sobre las grandes tecnológicas ante el contenido dañino.

image
Abuso infantil: La investigación española busca determinar si la opacidad de los algoritmos de X, Meta y TikTok facilita la propagación de delitos sexuales contra menores.

¿Inteligencia artificial al servicio del abuso infantil?

La medida responde a una ofensiva integral contra las prácticas de las plataformas en línea. Según un comunicado oficial, la iniciativa se fundamenta en un informe técnico elaborado por tres ministerios. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que no se puede permitir que los algoritmos "amplifiquen o encubran" delitos que vulneran la dignidad y privacidad de los niños.

Este movimiento coincide con la preocupación de organismos internacionales. De acuerdo con la Internet Watch Foundation, el volumen de videos de abuso infantil creados con IA ha escalado de forma alarmante: se detectaron 3.440 casos el año pasado, frente a una cifra marginal en periodos anteriores. En España, datos de Save the Children indican que uno de cada cinco jóvenes —mayoritariamente niñas— afirma que se han creado y compartido imágenes falsas de ellos desnudos mediante IA siendo menores.

Sánchez fue contundente a través de su perfil en la red social X: "Estas plataformas están socavando la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros niños. La impunidad de estos gigantes debe terminar".

Escrutinio global y regulaciones contra X, Meta y TikTok

España no actúa de forma aislada. La Comisión Europea ya mantiene investigaciones abiertas bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) contra Meta, TikTok y el chatbot Grok (de X). Paralelamente, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha iniciado una investigación formal sobre Grok por el procesamiento de datos personales y su capacidad para generar imágenes sexualizadas dañinas.

El marco regulatorio propuesto por el Ejecutivo español incluye medidas severas, como la posible prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. "El Ministerio de Justicia pedirá a los fiscales que investiguen los delitos que estas empresas pueden estar cometiendo a través de la difusión de pornografía infantil utilizando su IA", detalló Sánchez, según reportó Reuters.

Mientras Francia, Brasil y Canadá presentan quejas similares, las empresas señaladas no han emitido comentarios inmediatos. La presión regulatoria busca frenar un ecosistema donde el diseño adictivo y la falta de salvaguardias facilitan la distribución de material ilegal a escala global.

Esta semana, la atención tecnológica se desplaza de la IA a la responsabilidad social: Mark Zuckerberg testificará en un juicio en Los Ángeles por la presunta relación entre la adicción a las redes sociales y la depresión juvenil.

Pese a la presión legal, el negocio de Meta prospera con un crecimiento publicitario del 22%, superando con creces a Pinterest y Snap, cuyas acciones y ventas se han estancado. La brecha subraya una realidad económica: gigantes como Google, Amazon y Meta utilizan su escala para capitalizar la IA de vanguardia, dejando a los competidores menores luchando por la supervivencia.

