China acelera en la construcción de submarinos nucleares para abastecer a su flota y poder ganar terreno en el poderío naval mundial. Así lo señalaron reportes especializados en Europa, desde donde se aseguró el avistamiento de un ejemplar Tipo 09V en la plataforma de botadura de la empresa Bohai Shipbuilding en Huludao, provincia de Liaoning.
POTENCIA BÉLICA
China deja ver sus submarinos nucleares en construcción
China avanza en la construcción de una amplia flota de submarinos nucleares. La tendencia es global y decisiva para determinar el poder militar.
El aparato, en aparente construcción, sería uno de los tantos navíos que China estaría desarrollando para dotar a su Armada y poder equiparar el dominio que Estados Unidos mantiene en la materia. Si bien el país asiático cuenta con la flota más grande de submarinos del mundo, en su mayoría son de propulsión diésel, lo que supone una importante desventaja en las capacidades operativas.
Recientemente, China superó a Rusia en materia de submarinos nucleares. El país asiático cuenta con al menos 32 ejemplares activos, siendo la segunda flota más importante en ese segmento, sólo por detrás de Estados Unidos.
En lo que va de la década, se estima que al menos una decena de ejemplares comenzaron a ser fabricados en el astillero Bohai. Imágenes satelitales tomadas en febrero localizaron uno de estos ejemplares en la plataforma de botadura, lo que permitió además estimar algunas de las capacidades incluidas.
China y los submarinos
En la guerra moderna, la posesión de submarinos nucleares es considerada una capacidad clave. Estos aparatos no solo superan a los ejemplares diésel en términos de potencia y maniobrabilidad, sino también en términos de “supervivencia”.
La propulsión nuclear le da la capacidad a un submarino de permanecer bajo el agua por más tiempo sin necesidad de ascender a la superficie para un reabastecimiento constante. Además, le permite a la nave ser indetectable a los sonares de otros navíos, lo que reviste a los submarinos de capacidades “furtivas”.
Actualmente, los submarinos nucleares son empleados como bases de lanzamiento de armas balísticas y nucleares tácticas. Su movilidad constante le da un velo de imprevisibilidad a las defensas enemigas.
Para los Estados Unidos, la construcción de estos aparatos ha sido prioridad en las últimas décadas. Con más de 70 unidades activas, la US Navy posee la mayor flota de submarinos nucleares del mundo, que a su vez son considerados los más avanzados en términos técnicos con ejemplares como Los Ángeles Class, Seawolf Class y Virginia Class.
Ahora bien, un detenimiento en el ritmo de construcción habría abierto un valle en la renovación de la flota estadounidense, que podría significar un recorte de la ventaja en caso de que China pueda acelerar la construcción de sus propios diseños. Una cuestión que fue reportada con alta preocupación desde el Pentágono al Congreso.
¿Y Argentina qué?
Mientras tanto, Argentina busca restablecer sus capacidades submarinas con la adquisición de al menos tres unidades. Esto fue admitido por el propio presidente Javier Milei en declaraciones a la prensa europea en 2025, aunque fue contradicho por la flamante Oficina de Respuesta Oficial que señaló como “falso” un artículo de Ámbito Financiero donde se señalaban presuntas negociaciones con la empresa francesa Naval Group.
