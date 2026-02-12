China deja ver sus submarinos nucleares en construcción

La propulsión nuclear le da la capacidad a un submarino de permanecer bajo el agua por más tiempo sin necesidad de ascender a la superficie para un reabastecimiento constante. Además, le permite a la nave ser indetectable a los sonares de otros navíos, lo que reviste a los submarinos de capacidades “furtivas”.

Actualmente, los submarinos nucleares son empleados como bases de lanzamiento de armas balísticas y nucleares tácticas. Su movilidad constante le da un velo de imprevisibilidad a las defensas enemigas.

Para los Estados Unidos, la construcción de estos aparatos ha sido prioridad en las últimas décadas. Con más de 70 unidades activas, la US Navy posee la mayor flota de submarinos nucleares del mundo, que a su vez son considerados los más avanzados en términos técnicos con ejemplares como Los Ángeles Class, Seawolf Class y Virginia Class.

Ahora bien, un detenimiento en el ritmo de construcción habría abierto un valle en la renovación de la flota estadounidense, que podría significar un recorte de la ventaja en caso de que China pueda acelerar la construcción de sus propios diseños. Una cuestión que fue reportada con alta preocupación desde el Pentágono al Congreso.

Submarino P.jpg Submarino de Estados Unidos.

¿Y Argentina qué?

Mientras tanto, Argentina busca restablecer sus capacidades submarinas con la adquisición de al menos tres unidades. Esto fue admitido por el propio presidente Javier Milei en declaraciones a la prensa europea en 2025, aunque fue contradicho por la flamante Oficina de Respuesta Oficial que señaló como “falso” un artículo de Ámbito Financiero donde se señalaban presuntas negociaciones con la empresa francesa Naval Group.

Más noticias en Urgente24:

Régimen Penal Juvenil: "Tirar a los menores a la cárcel es crear escuelas de delincuentes"

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

Javier Milei se 'instala' en USA: Dos viajes y 3 eventos en 30 días