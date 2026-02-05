Que Donald Trump ayude a Panamá porque China cancela toda inversión

Panamá

China ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de puertos en todo el mundo, lo que le ha dado a Beijing una ventaja estratégica a medida que aumentan las tensiones comerciales y genera preocupaciones de seguridad en el resto del mundo.

La decisión ocurrió después de que el Tribunal Supremo de Panamá cediera ante la presión del presidente Donald Trump para frenar la influencia china sobre la infraestructura estratégica en las Américas, informó Bloomberg.

China —el mayor usuario N°2 del Canal de Panamá después de USA— advirtió que habría contramedidas por la decisión de Panamá.

La represalia de China sigue a una medida similar que adoptó en marzo de 2025, después de que CK Hutchison anunciara la venta de sus activos portuarios globales, incluida su operación en los puertos panameñs Balboa y Cristóbal, a un consorcio liderado por Terminal Investment Ltd. del multimillonario italiano Gianluigi Aponte y la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc.

En ese momento, Beijing criticó la venta por considerarla una sumisión a la presión estadounidense y les dijo a las empresas estatales que pospusieran cualquier nueva colaboración con negocios vinculados al multimillonario fundador de CK Hutchison en Hong Kong, Li Ka-shing, y su familia, informó Bloomberg.

Queda por ver si las actuales medidas de represalia de China causarán un daño significativo a Panamá.

USA sigue ejerciendo una considerable influencia económica como principal socio comercial e inversionista de Panamá, a pesar de que Beijing ha estado invadiendo su dominio en la región latinoamericana en general a lo largo de los años.

A favor de Panamá, los cultivos panameños representan solo una fracción de sus exportaciones totales a China, y alejarse del Canal de Panamá, en la mayoría de los casos, inevitablemente generará más costos y demoras, probablemente, al comercio chino.

Por presión de USA, Panamá ya se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en 2025, una medida que también podría limitar la colaboración en la construcción de infraestructura.

Mientras tanto, CK Hutchison, que opera las 2 terminales de Panamá desde 1997, busca daños y perjuicios a través de arbitraje internacional contra el fallo judicial.

Ambas instalaciones panameñas han sido el principal obstáculo en la venta de los puertos del conglomerado de Hong Kong.

CK Hutchison y otras partes involucradas en el acuerdo están considerando maneras de avanzar en las negociaciones, incluyendo la división de los activos en parcelas separadas con diferentes estructuras de propiedad, según informaron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo podría otorgar a la china Cosco mayores participaciones en puertos de CK Hutchison en regiones más cercanas a China, como África, indicaron las fuentes.

Si se completa, toda la transacción podría entregar a CK Hutchison más de US$ 19.000 millones en efectivo, aunque los analistas esperaban una valoración y unos ingresos menores tras el fallo judicial de Panamá.

