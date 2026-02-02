Hainan, laboratorio de libre comercio que inició China

Describen la medida, que entró en vigor en diciembre, como un "salto sustancial" en la apertura del país a los extranjeros que buscan acceder a los vastos mercados chinos, una prueba de que China se opone a la tendencia estadounidense hacia un mayor proteccionismo.

Cuando el líder chino, Xi Jinping, anunció por primera vez el plan de libre comercio para Hainan en 2018, algunos observadores se preguntaron si pretendía construir un nuevo Hong Kong.

Por ahora, las ambiciones de Hainan son más modestas, a pesar de que el área que abarca el laboratorio es enorme: la isla tiene casi el tamaño de Taiwán y 30 veces más grande que Hong Kong.

Modelo ambicioso

The Economist:

"El nuevo FTP significa que el 74% de las mercancías pueden ahora entrar a la isla sin aranceles. Pueden enviarse a China continental con las mismas condiciones de cero impuestos, siempre que se sometan a un procesamiento en Hainan que aumente al menos un 30% su valor. Para atraer inversores y talento, los impuestos a las empresas de sectores estratégicos y a las personas con altos ingresos se limitarán al 15%. Esto se compara con el 35% y el 45%, respectivamente, en China continental.

Hainan también busca facilitar la transferencia de capital transfronteriza, pero su sistema financiero seguirá siendo más restringido que el de Hong Kong, que goza de mayor libertad. Los ciudadanos de 86 países, incluido Estados Unidos, pueden visitar el país sin necesidad de visado.

Para que Hainan logre su objetivo de convertirse en una FTP "globalmente influyente" para mediados de siglo, tendrá que trabajar duro para deshacerse de su reputación de lugar atrasado. Ha estado lastrado por esto desde los tiempos imperiales, cuando los políticos y poetas que habían ofendido a la corte fueron desterrados allí.

En 1984, cuando el gobierno central le dio a Hainan permiso para importar productos extranjeros que estaban restringidos en otras partes de China, la isla se hizo famosa por un escándalo masivo de especulación. Cuatro años más tarde, Hainan tuvo la oportunidad de renovar su imagen cuando se separó de Guangdong como una provincia separada. Fue designada como la única zona económica especial ( ZEE ) a escala provincial del país, autorizada para experimentar con reformas económicas liberales. Pero los resultados fueron mixtos.

Su industria turística experimentó un auge. Residentes del gélido norte de China, así como rusos, acuden en masa allí en invierno. En primavera, las grandes figuras mundiales acuden al Foro de Boao, la versión china de Davos. Los aficionados al espacio y los amantes de las emociones fuertes también se dirigen a Hainan: los cohetes más potentes de China despegan desde sus costas. Pero el rendimiento económico de la isla ha sido mediocre. El frenesí inversor ha dado paso a la quiebra inmobiliaria y al abandono de parques temáticos.

Turismo médico

Los líderes de Beijing podrían considerar que arriesgarse un poco en Hainan podría resultar beneficioso: desean demostrar a los inversores que el país sigue en proceso de reforma a medida que el crecimiento económico se desacelera. El Sr. Xi califica la creación del FTP como un paso histórico para promover una economía mundial abierta. (...)

Hainan espera que un gran beneficiario de sus nuevas normas comerciales sea el turismo médico. Ha establecido una "zona médica especial", llamada Ciudad de la Esperanza de Boao. Entre sus campos de cocoteros, han surgido hospitales privados. Se les permite usar medicamentos y dispositivos aprobados en el extranjero, pero no en China. (...) Sus habitaciones, que parecen de hotel, están llenas de chinos adinerados.

Las industrias procesadoras están mostrando interés en el FTP . Mixue, una popular empresa china de bebidas frías, ha abierto una fábrica allí porque puede importar granos de café libres de aranceles y luego transformarlos en bebidas que pueden venderse en otras partes de China sin aranceles adicionales. A través de una filial, Swire Pacific, una empresa de Hong Kong, también está construyendo una nueva planta para embotellar Coca-Cola para el mercado chino.

Sin embargo, algunos empresarios extranjeros afirman que Hainan sigue sin ser competitivo frente a los centros manufactureros consolidados del continente, debido a la falta de talento y cadenas de suministro bien integradas. «Simplemente no hay justificación comercial», afirma un ejecutivo del sector automovilístico a quien un alto funcionario animó a invertir en Hainan.

Embed

La educación

Para contrarrestar estas impresiones, Hainan ha estado patrocinando viajes a la isla para posibles inversores del continente. Tras una visita, Lei Jun trasladó su empresa de diseño de videojuegos de la provincia de Fujian a Lingshui, en la costa sureste de Hainan. Afirma que el clima y las subvenciones lo convencieron.

(...) Contratar personal es difícil para el Sr. Lei: él, como muchos jefes de Hainan, tiene que encontrar trabajadores cualificados dispuestos a mudarse desde China continental. Pero podría haber una vía de entrada: en el futuro, el gobierno está construyendo 26 campus para universidades de Gran Bretaña, Canadá y toda China. Algunos ya han abierto.

Para las empresas extranjeras, la educación, la sanidad y otros sectores de servicios pueden ofrecer perspectivas más prometedoras que la manufactura, al menos inicialmente.

Chi Fulin, de 74 años, formó parte del primer grupo de funcionarios enviados a Hainan desde Pekín en 1987. Actualmente presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo de China, un centro de estudios estatal con sede en Haikou, el Sr. Chi afirma que Hainan liderará la apertura del sector servicios del país, que ha estado prácticamente cerrado a las empresas extranjeras. La provincia cuenta ahora con la lista negativa más corta para la inversión extranjera en este tipo de negocios. (...)".

