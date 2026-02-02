Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron y el actor intentó reconquistar a la actriz con un pasacalle. La noticia circuló rápidamente y ahora la famosa lanzó una serie de frases que terminan de hundir a su expareja. Una separación bastante polémica.
GUERRA
Griselda Siciliani se cansó de Luciano Castro y confirmó lo peor: "No quiere"
Luciano Castro intentó reconquistar a Griselda Siciliani tras la separación pero parece que la actriz tomó una decisión inamovible.
Si hay algo que no le gusta a Griselda Siciliani es la exposición y estar en todos los medios. La actriz tiene un perfil bajo y mantiene su vida privada en la intimidad. Sin embargo, la separación de Luciano Castro atrajo todos los flashes y puso un freno en todo este circo.
Griselda Siciliani hundió a Luciano Castro
Tras conocerse que Castro le puso un pasacalle a Griselda Siciliani para confesarle que todavía la ama, la misma no tuvo otra opción que hacerse a un lado de todo este asunto. "Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, dijo Paula Varela en Intrusos.
Luego de esto, la decisión de Siciliani es firme: "¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo esta semana fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”, agregó la periodista.
Todos los medios están hablando de la ruptura entre los dos, además de estar expuesta por los audios que Castro le envió a la española. Griselda no está acostumbrada a ser el centro de atención y que se opine de su vida privada. Por esa razón, lo suyo con Luciano es una historia terminada.
