Griselda Siciliani se cansó de Luciano Castro y confirmó lo peor: "No quiere"

Griselda Siciliani hundió a Luciano Castro

Tras conocerse que Castro le puso un pasacalle a Griselda Siciliani para confesarle que todavía la ama, la misma no tuvo otra opción que hacerse a un lado de todo este asunto. "Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. No es el cuerno en sí, eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar. Es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, dijo Paula Varela en Intrusos.