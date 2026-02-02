Indignación en medio de la emergencia: Falsos voluntarios comercializaban donaciones por los incendios

Al ser interrogado, el chofer del vehículo intentó justificar la situación alegando que solo cinco o seis tanques eran donados y que el resto se vendía a "precio moderado" —entre 110 mil y 150 mil pesos— porque no habían logrado recaudar fondos suficientes para entregarlos gratuitamente.

El caso fue girado a la Fiscalía de la Comarca Andina y, aunque no hubo detenidos hasta el momento, la investigación avanza para determinar el destino de todas las donaciones que nunca llegaron a manos de los vecinos de Cholila.

Incendios Chubut

Mientras tanto, el incendio que motivó esta ola solidaria continúa sin control, con cinco viviendas totalmente destruidas y cientos de brigadistas trabajando día y noche para contener las llamas.

Panorama desalentador

Vale mencionar que ya van casi 60 días de combate ininterrumpido contra las llamas, y el panorama sigue siendo desalentador.

Según el sitio 'Cholila Online', el fuego ha devastado una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.

Los equipos de emergencia luchan no solo contra frentes de fuego erráticos, sino contra un déficit hídrico histórico que ha transformado la vegetación nativa en combustible de fácil combustión.

Según 'Radio Sudamericana', el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, describió la situación como "angustiante" debido a la magnitud de las pérdidas naturales.

Además, muchos de los voluntarios deben abandonar sus trabajos y emprendimientos personales por semanas, lo que suma una preocupación económica a la fatiga acumulada por las jornadas extenuantes en terrenos de difícil acceso.

El clima, el principal obstáculo para el control de los incendios

Las bajas probabilidades de precipitaciones y la persistencia de vientos que alcanzan ráfagas de 50 kilómetros por hora anulan los avances logrados durante el día.

"El trabajo que se hizo en un día desaparece y eso desmoraliza al personal", reconoció Oliva, quien destacó que se está brindando asistencia psicológica para ayudar a los brigadistas a lidiar con la frustración de ver sus esfuerzos borrados por el clima.

A pesar de las altas temperaturas y la desolación de ver la naturaleza consumida, Oliva aclaró que, por el momento, no existen poblaciones civiles en riesgo inmediato.

