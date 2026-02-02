Un escándalo se desató en Cholila en medio de la emergencia por los incendios forestales que arrasan en la provincia de Chubut tras la denuncia del intendente de esa localidad, Silvio Bourdargham, a falsos voluntarios que vendían donaciones que arribaban desde Bariloche.
DENUNCIA DEL INTENDENTE
Indignación en medio de la emergencia: Falsos voluntarios comercializaban donaciones por los incendios
Mientras Chubut atraviesa una catástrofe ambiental sin precedentes, descubrieron a 'falsos voluntarios' que vendían las donaciones en plena emergencia ígnea.
El intendente de Cholila destapó la maniobra de un grupo de oportunistas cuando descubrió que dos personas estaban vendiendo las donaciones que debían entregarse gratuitamente a los damnificados.
En efecto, y si bien inicialmente se identificaron al menos dos personas que realizaban las maniobras fraudulentas, la policía está periciando los celulares y no descartan que haya mayor cantidad de implicados y de venta de diferentes donaciones.
El intendente denunció personalmente la maniobra
Boudargham se presentó personalmente en la comisaría para radicar la denuncia, señalando que estos individuos traían elementos desde Bariloche pero en lugar de distribuirlos entre los vecinos afectados, los comercializaban para beneficio propio.
Rápidamente la policia logró identificar a los sospechosos y secuestrar un camión cargado con 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno.
Al ser interrogado, el chofer del vehículo intentó justificar la situación alegando que solo cinco o seis tanques eran donados y que el resto se vendía a "precio moderado" —entre 110 mil y 150 mil pesos— porque no habían logrado recaudar fondos suficientes para entregarlos gratuitamente.
El caso fue girado a la Fiscalía de la Comarca Andina y, aunque no hubo detenidos hasta el momento, la investigación avanza para determinar el destino de todas las donaciones que nunca llegaron a manos de los vecinos de Cholila.
Mientras tanto, el incendio que motivó esta ola solidaria continúa sin control, con cinco viviendas totalmente destruidas y cientos de brigadistas trabajando día y noche para contener las llamas.
Panorama desalentador
Vale mencionar que ya van casi 60 días de combate ininterrumpido contra las llamas, y el panorama sigue siendo desalentador.
Según el sitio 'Cholila Online', el fuego ha devastado una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
Los equipos de emergencia luchan no solo contra frentes de fuego erráticos, sino contra un déficit hídrico histórico que ha transformado la vegetación nativa en combustible de fácil combustión.
Según 'Radio Sudamericana', el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, describió la situación como "angustiante" debido a la magnitud de las pérdidas naturales.
Además, muchos de los voluntarios deben abandonar sus trabajos y emprendimientos personales por semanas, lo que suma una preocupación económica a la fatiga acumulada por las jornadas extenuantes en terrenos de difícil acceso.
El clima, el principal obstáculo para el control de los incendios
Las bajas probabilidades de precipitaciones y la persistencia de vientos que alcanzan ráfagas de 50 kilómetros por hora anulan los avances logrados durante el día.
"El trabajo que se hizo en un día desaparece y eso desmoraliza al personal", reconoció Oliva, quien destacó que se está brindando asistencia psicológica para ayudar a los brigadistas a lidiar con la frustración de ver sus esfuerzos borrados por el clima.
A pesar de las altas temperaturas y la desolación de ver la naturaleza consumida, Oliva aclaró que, por el momento, no existen poblaciones civiles en riesgo inmediato.
