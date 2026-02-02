San Lorenzo de Almagro viene de vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero el pasado sábado 31 de enero y el equipo de Damián Ayude ya se enfoca en el clásico ante Huracán. Sin embargo, el Ciclón recibió una mala noticia vinculada al defensor colombiano Jhohan Romaña.
SEMANA CLAVE
San Lorenzo recibió la peor noticia de cara al clásico con Huracán: "Casi un hecho"
Semana de clásico de barrio más grande del mundo. San Lorenzo recibió una mala noticia antes del clásico con Huracán respecto a Jhohan Romaña.
El marcador central fue reemplazado en el entretiempo del encuentro frente a los santiagueños y, según informaron algunos periodistas partidarios del club de Boedo, el diagnóstico inicial no sería el esperado por los simpatizantes del Cuervo.
¿Qué pasó con Jhohan Romaña?
El mercado de pases fue movido para Jhohan Romaña. Durante un largo período, el defensor colombiano estuvo vinculado a River Plate, aunque finalmente el Millonario desistió de avanzar por su contratación.
De esta manera, el central se quedó —al menos por ahora— en San Lorenzo de Almagro y fue titular en los primeros tres encuentros del Torneo Apertura. Tras un debut para el olvido ante Lanús, donde tanto él como Gastón Hernández tuvieron un bajo rendimiento, la dupla central fue recuperando nivel con el correr de las fechas.
Sin embargo, Romaña generó preocupación el pasado sábado 31 de enero, cuando debió ser reemplazado en el entretiempo del partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.
El periodista partidario Luca Bonafina informó: “Romaña se pierde el clásico. El defensor de San Lorenzo sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo y es baja para Damián Ayude. Mañana se le harán estudios nuevamente”.
En la misma línea, Juan Carlos Pellegrini, de ESPN, aseguró: “Romaña se desgarró y es una baja importante de cara al clásico”.
Ante este panorama, habrá que ver cómo reacomoda la defensa Damián Ayude. Frente a Central Córdoba, el entrenador optó por ubicar a Ezequiel Herrera —habitual lateral— como primer marcador central, mientras que Fabricio López ocupó el sector derecho de la defensa.
Se viene Huracán vs San Lorenzo
El próximo domingo 8 de febrero, San Lorenzo se enfrentará a Huracán en el denominado clásico de barrio más grande del mundo. El encuentro comenzará a las 19:15 y el equipo de Damián Ayude buscará volver a ganar en Parque Patricios, una deuda pendiente desde 2017, cuando se impuso con gol de Marcos Angeleri.
En el último tiempo, el Globo se ha convertido en un rival esquivo para el Ciclón, pese a la marcada paternidad que históricamente sostuvo —y sostiene— el conjunto azulgrana en el historial.
Huracán aún no logró ganar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con un saldo de dos empates y una derrota, mientras que San Lorenzo acumula dos victorias y una caída.
De todos modos, como suele ocurrir, los clásicos son partidos aparte y habrá que ver si el contexto actual influye en el desarrollo del encuentro o si, una vez más, el resultado se define al margen de las estadísticas y el presente de cada equipo.
MÁS EN GOLAZO24
ESPN en el centro de la polémica por lo que pasó con Boca y San Lorenzo
Ay Jorge Carrascal: Flamengo sucumbió ante Corinthians y el colombiano fue protagonista
Marcelo Gallardo expuesto en River por un comentario de Juan Pablo Varsky