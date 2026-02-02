San Lorenzo recibió la peor noticia de cara al clásico con Huracán: "Casi un hecho"

El periodista partidario Luca Bonafina informó: “Romaña se pierde el clásico. El defensor de San Lorenzo sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo y es baja para Damián Ayude. Mañana se le harán estudios nuevamente”.

En la misma línea, Juan Carlos Pellegrini, de ESPN, aseguró: “Romaña se desgarró y es una baja importante de cara al clásico”.

image

Ante este panorama, habrá que ver cómo reacomoda la defensa Damián Ayude. Frente a Central Córdoba, el entrenador optó por ubicar a Ezequiel Herrera —habitual lateral— como primer marcador central, mientras que Fabricio López ocupó el sector derecho de la defensa.

Se viene Huracán vs San Lorenzo

El próximo domingo 8 de febrero, San Lorenzo se enfrentará a Huracán en el denominado clásico de barrio más grande del mundo. El encuentro comenzará a las 19:15 y el equipo de Damián Ayude buscará volver a ganar en Parque Patricios, una deuda pendiente desde 2017, cuando se impuso con gol de Marcos Angeleri.

En el último tiempo, el Globo se ha convertido en un rival esquivo para el Ciclón, pese a la marcada paternidad que históricamente sostuvo —y sostiene— el conjunto azulgrana en el historial.

Huracán aún no logró ganar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con un saldo de dos empates y una derrota, mientras que San Lorenzo acumula dos victorias y una caída.

De todos modos, como suele ocurrir, los clásicos son partidos aparte y habrá que ver si el contexto actual influye en el desarrollo del encuentro o si, una vez más, el resultado se define al margen de las estadísticas y el presente de cada equipo.

