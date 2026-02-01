Boca venció 2-0 a Newell's por la fecha 3 del Torneo Apertura. En la Bombonera, el Xeneize se impuso ante la Lepra con goles de Lautaro Blanco primero y Leandro Paredes después. El equipo de la Ribera acumuló así su segunda victoria en el campeonato.
Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol
Boca superó a un Newell's endeble. Lautaro Blanco y Leandro Paredes convirtieron para el Xeneize, que contó con varios debuts.
EN VIVO
21:10
Final del partido: Boca venció 2-0 a Newell's
21:00
Boca tiene espacios por todos lados, pero no está lúcido para definir los contraataques
20:50
El Xeneize se repliega, deja avanzar a la Lepra y apuesta al contragolpe
20:31
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Paredes cambia el penal por gol y pone el 2-0
20:30
¡PENAL PARA BOCA! Tras revisar el VAR, Salcedo agarra de la camiseta a Romero afuera del área pero lo suelta adentro de ella
20:19
Orsi-Gómez también mueven el tablero para cuidarse de amarillas
-
20:19
Nuevo debut en Boca para el 2T: Ingresa Ángel Romero
-
20:19
Comienza el 2T
20:02
Final del 1T
19:54
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Lautaro Blanco la pincha con jerarquía y abre el marcador
19:43
Newell's, pasado de revoluciones: por qué lleva 3 amonestados en 30' de partido
19:38
¡Todo Boca reclamó roja! VIDEO: Durísimo planchazo a Ander Herrera que casi lo saca de la cancha
19:32
La disciplina táctica de la Lepra complica a un Xeneize con poca dinámica
19:24
El cotejo se juega con un ritmo veloz: ambos equipos muestran intenciones ofensivas, pero por ahora hay demasiadas imprecisiones
19:14
Comienza el partido
19:05
TV: Dónde ver Boca vs. Newell's por el Torneo Apertura
-
En la vereda de enfrente: River juega un partido durísimo en la noche del domingo
-
Úbeda sorprende con un delantero de Boca Predio en el 11 titular
-
Sin Janson, ni Cavani, ni Merentiel, ni Giménez: el elegido para ser el 9 de Boca vs. Newell's
-
Dónde estará Ángel Romero para el partido vs. Newell's
-
Santiago Ascacíbar se pone el overol (y la ropa de bombero)
-
-
Quién es el árbitro del partido y quién está en el VAR
-
Posibles formaciones de Boca y Newell's
Hubo un claro dominador esta tarde en la Bombonera. El local superó a un Newell's flaco, que se fue quedando en el camino a medida que transcurrían los minutos.
A pesar de haber tenido un buen comienzo, firme, ambicioso, Newell's padeció después su falta de propuestas cuando tuvo que ir a buscar el resultado. Había empezado incomodando mucho a Boca, presionando alto, ganando duelos individuales y apostando a una lucha física.
Sin embargo, ese buen compromiso táctico y la disciplina en la marca le jugó malas pasadas. Se pasó de la raya en varias ocasiones, cometiendo muchas infracciones y ganándose amarillas tempranas. Ander Herrera, por caso, sufrió un duro planchazo sobre su tobillo que habría ameritado la expulsión directa de Luciano Herrera.
Esa rosca de más le valió, también, el penal que cometió a Ángel Romero. Un agarrón innecesario por demás, que comenzó afuera del área y se trasladó hasta dentro de ella. El árbitro lo revisó en el VAR y cobró tiro desde los 12 pasos, que Leandro Paredes cambió por gol. Fue el 2-0 para el Xeneize, en el inicio del segundo tiempo.
Antes de eso, sobre el cierre del 1T, Blanco había puesto el 1-0 tras una buena jugada colectiva. El defensor anticipó a un rival, robó la pelota y picó por fuera para acompañar al Changuito Zeballos, que condujo bien hasta que le soltó el pase y Blanco definió.
Fue uno de los puntos positivos de Boca: ver a un Zeballos por carriles internos y más cercano a la concepción de la jugada, aprovechando la amplitud de un Blanco con recursos para proyectarse por fuera.
El otro punto positivo fue el debut de Santiago Ascacíbar. Aunque sin lucirse, demostró que su perfil de mediocampista mixto es fundamental para el equipo: un perfil que no solo ofrece contención defensiva sino también despliegue en ataque. Fueron varias las veces que el Rusito pisó al área y estuvo muy cerca del gol.
Gonzalo Gelini debutó como extremo por derecha, tras sus pocos minutos en la derrota ante Estudiantes. No tuvo un gran partido, pero el contexto no lo ayudó.
Entre los aspectos negativos del Xeneize, la falta de creatividad para asociarse y generar una cadena de pases que le permitiera progresar en el campo fue notoria. Rifó demasiado la pelota, con pelotazos largos con destinos poco claros. Las salidas desde el fondo, con un Newell's inteligente para contrarrestarlas, fueron otro dolor de cabeza.
Ángel Romero también tuvo su debut. Otro aspecto destacable. El paraguayo jugó el último tramo del partido y, aunque no tuvo grandes acciones, sí dejó pequeñas intervenciones que levantaron el nivel colectivo del equipo. Fueron toques cortos, combinados con descensos y desmarques que posibilitaron más conexión entre sus compañeros.
Newell's sumó su segunda derrota del Torneo Apertura, además de un empate. Boca volvió a la victoria, tras la caída frente a Estudiantes.
