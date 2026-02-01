Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol

Boca venció 2-0 a Newell's por la fecha 3 del Torneo Apertura. En la Bombonera, el Xeneize se impuso ante la Lepra con goles de Lautaro Blanco primero y Leandro Paredes después. El equipo de la Ribera acumuló así su segunda victoria en el campeonato.

Hubo un claro dominador esta tarde en la Bombonera. El local superó a un Newell's flaco, que se fue quedando en el camino a medida que transcurrían los minutos.

A pesar de haber tenido un buen comienzo, firme, ambicioso, Newell's padeció después su falta de propuestas cuando tuvo que ir a buscar el resultado. Había empezado incomodando mucho a Boca, presionando alto, ganando duelos individuales y apostando a una lucha física.

Sin embargo, ese buen compromiso táctico y la disciplina en la marca le jugó malas pasadas. Se pasó de la raya en varias ocasiones, cometiendo muchas infracciones y ganándose amarillas tempranas. Ander Herrera, por caso, sufrió un duro planchazo sobre su tobillo que habría ameritado la expulsión directa de Luciano Herrera.

Esa rosca de más le valió, también, el penal que cometió a Ángel Romero. Un agarrón innecesario por demás, que comenzó afuera del área y se trasladó hasta dentro de ella. El árbitro lo revisó en el VAR y cobró tiro desde los 12 pasos, que Leandro Paredes cambió por gol. Fue el 2-0 para el Xeneize, en el inicio del segundo tiempo.

Antes de eso, sobre el cierre del 1T, Blanco había puesto el 1-0 tras una buena jugada colectiva. El defensor anticipó a un rival, robó la pelota y picó por fuera para acompañar al Changuito Zeballos, que condujo bien hasta que le soltó el pase y Blanco definió.

Fue uno de los puntos positivos de Boca: ver a un Zeballos por carriles internos y más cercano a la concepción de la jugada, aprovechando la amplitud de un Blanco con recursos para proyectarse por fuera.

El otro punto positivo fue el debut de Santiago Ascacíbar. Aunque sin lucirse, demostró que su perfil de mediocampista mixto es fundamental para el equipo: un perfil que no solo ofrece contención defensiva sino también despliegue en ataque. Fueron varias las veces que el Rusito pisó al área y estuvo muy cerca del gol.

Gonzalo Gelini debutó como extremo por derecha, tras sus pocos minutos en la derrota ante Estudiantes. No tuvo un gran partido, pero el contexto no lo ayudó.

Entre los aspectos negativos del Xeneize, la falta de creatividad para asociarse y generar una cadena de pases que le permitiera progresar en el campo fue notoria. Rifó demasiado la pelota, con pelotazos largos con destinos poco claros. Las salidas desde el fondo, con un Newell's inteligente para contrarrestarlas, fueron otro dolor de cabeza.

Ángel Romero también tuvo su debut. Otro aspecto destacable. El paraguayo jugó el último tramo del partido y, aunque no tuvo grandes acciones, sí dejó pequeñas intervenciones que levantaron el nivel colectivo del equipo. Fueron toques cortos, combinados con descensos y desmarques que posibilitaron más conexión entre sus compañeros.

Newell's sumó su segunda derrota del Torneo Apertura, además de un empate. Boca volvió a la victoria, tras la caída frente a Estudiantes.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca venció 2-0 a Newell's

Live Blog Post Boca tiene espacios por todos lados, pero no está lúcido para definir los contraataques

Live Blog Post El Xeneize se repliega, deja avanzar a la Lepra y apuesta al contragolpe

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Paredes cambia el penal por gol y pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105974402187387&partner=&hide_thread=false ¡¡LEANDRO PAREDES ENGAÑÓ A GABY ARIAS Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hInuIhoyWg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Live Blog Post ¡PENAL PARA BOCA! Tras revisar el VAR, Salcedo agarra de la camiseta a Romero afuera del área pero lo suelta adentro de ella Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105825105961045&partner=&hide_thread=false ¡DARÍO HERRERA REVISÓ LA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL ROMERO Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA BOMBONERA!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2in0Y96Jdo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026 VER +

Live Blog Post Orsi-Gómez también mueven el tablero para cuidarse de amarillas Afuera Gómez Mattar, uno de los amonestados en la Lepra. También Núñez. En sus lugares ingresan Hoyos y Sotelo.

Live Blog Post Nuevo debut en Boca para el 2T: Ingresa Ángel Romero Sale Zufiaurre.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Lautaro Blanco la pincha con jerarquía y abre el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018096178139656685&partner=&hide_thread=false ¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QY1krM1UY5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Live Blog Post Newell's, pasado de revoluciones: por qué lleva 3 amonestados en 30' de partido La Lepra prioriza el orden táctico para obstruirle los caminos al Xeneize. Lo presiona en salida para incomodarlo ya desde el inicio, impidiendo principalmente que Paredes no reciba el primer pase. También está atento en otras zonas del campo, siendo duro en los duelos individuales para imponerse físicamente. Sucede que eso lo lleva a jugar al límite, y en varias ocasiones cruzó la raya. Una de sus amarillas, de hecho, podría haber sido una clara expulsión: aunque involuntariamente, Luciano Herrera le dejó los tapones en el tobillo a Ander Herrera y casi lo saca de la cancha. Para el árbitro solo fue amonestación. VER +

Live Blog Post ¡Todo Boca reclamó roja! VIDEO: Durísimo planchazo a Ander Herrera que casi lo saca de la cancha Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018091486382846099&partner=&hide_thread=false ¡¡PICANTES LOS HERRERA!! ¡¡LUCIANO LO ATENDIÓ A ANDER!! Siga, siga en La Bombonera...ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UTfEf1S79Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Live Blog Post La disciplina táctica de la Lepra complica a un Xeneize con poca dinámica

Live Blog Post El cotejo se juega con un ritmo veloz: ambos equipos muestran intenciones ofensivas, pero por ahora hay demasiadas imprecisiones

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Newell's por el Torneo Apertura El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post En la vereda de enfrente: River juega un partido durísimo en la noche del domingo Mientras Boca y Newell's se disputan la victoria en Buenos Aires, sus respectivos eternos rivales chocan en Rosario. River y Rosario Central juegan en el Gigante de Arroyito este domingo, a partir de las 21.30. Es, en los papeles, uno de los choques más atractivos de la fecha.

Live Blog Post Úbeda sorprende con un delantero de Boca Predio en el 11 titular Gonzalo Gelini se ganó su lugar como titular esta tarde luego de sus buenos minutos ante Estudiantes, en la derrota de la fecha pasada. El juvenil, de la Reserva, juega en una posición que el Xeneize no tiene en este momento: extremo por derecha, una zona que iba a ocupar, en algún momento, Marino Hinestroza. Tras la salida de Brian Aguirre, esa zona quedó huérfana. Gelini es un extremo zurdo, rápido y hábil en el 1 vs. 1. VER +

Live Blog Post Sin Janson, ni Cavani, ni Merentiel, ni Giménez: el elegido para ser el 9 de Boca vs. Newell's La mala racha de lesiones en el plantel Xeneize para la posición de 9 es un dolor de cabeza. Ni Janson, ni Cavani, ni Merentiel ni Giménez fueron convocados para esta tarde. Todos acarrean lesiones o molestias físicas. A ellos se suma la salida de Valentino Simoni, el 9 goleador de la Reserva de Boca que se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza. Iker Zufiaurre, que en realidad se siente cómodo como extremo por derecha -hoy lo hará Gonzalo Gelini-, ocupará nuevamente esa posición tal como lo hizo ante Estudiantes. Lea en Golazo: Por la lesión de Alan Velasco, Boca suma un refuerzo inesperado en la delantera VER +

Live Blog Post Dónde estará Ángel Romero para el partido vs. Newell's Romero, el otro refuerzo del Xeneize, irá al banco de suplentes. En un Boca con falencias creativas en zona de 3/4, el paraguayo puede ser una pieza clave.

Live Blog Post Santiago Ascacíbar se pone el overol (y la ropa de bombero) El Ruso estará en el once inicial de Claudio Úbeda. El refuerzo estrella de Boca llegó apenas hace unos días y ya se pone la camiseta de titular, un síntoma claro de las necesidades del equipo: contar con un volante mixto, con perfil para ser contención en el mediocampo pero también para desprenderse en ataque. El futbolista usará la camiseta número 25. VER +

Live Blog Post Quién es el árbitro del partido y quién está en el VAR Darío Herrera es el encargado de impartir justicia esta tarde en La Bombonera. Adrián Franklin, en el VAR.