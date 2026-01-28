Riquelme sorprendió a los hinchas de Boca con un fuertísimo aviso para 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2016532436398510091&partner=&hide_thread=false JUAN ROMÁN RIQUELME:



"Este año VAMOS A GANAR TODO".pic.twitter.com/pHloaTldtT — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 28, 2026

Más allá del bonito gesto de Riquelme con Alexis, sus palabras tienen un sabor a confianza y promesa para los hinchas, así como un también una sentencia desafiante para los que lo vienen discutiendo por su gestión en Boca durante los últimos años. Más allá de que el rendimiento está lejos de ser el mejor, el presidente Xeneize confía y mucho en su equipo.