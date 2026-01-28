Luego de lo que fue un mercado de pases muy quieto para Boca, Juan Román Riquelme aceleró y cerró a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, siendo este último uno de los grandes bombazos del verano. Aprovechando la presentación oficial de los refuerzos, el presidente e ídolo Xeneize aprovechó para soltar un aviso sorprendente para los hinchas.
SIN VUELTAS
Riquelme sorprendió a los hinchas de Boca con un fuertísimo aviso para 2026
Luego de la presentación de Ascacibar y Romero, Riquelme realizó una fuerte aviso que impactó a los hinchas de Boca.
Durante los últimos años Juan Román Riquelme fue fuertemente cuestionado por varios hinchas de Boca por la política de contratación de jugadores, también el manejo con diferentes entrenadores que derivó no solo en la ausencia de títulos tanto a nivel nacional como internacional, sino también a la usencia en Copa Libertadores durante los últimos dos años.
Más allá de esto, Riquelme mantiene plena confianza en Boca y así se lo hizo saber a un periodista partidario del Xeneize llamado Alexis Dassie, quien suele estar en las conferencias de prensa del club. Mientras Ascacibar y Romero se estaban probando sus nuevas camisetas se dio un divertido ida y vuelta entre el cronista el presidente que rápidamente se hizo viral.
Riquelme, confiado con Boca en 2026
Riquelme le obsequió una camiseta de Boca con la 10 y además se la firmó, pero por si fuera poco el ídolo soltó una frase que rápidamente retumbó en el mundo Xeneize. “No te la saques eh…Este año vamos a ganar todo, ¿o no?, ¿me escuchaste?”, expresó Román, una escena que terminó con un cariñoso abrazo entre ambos. El video rápidamente se viralizó.
Más allá del bonito gesto de Riquelme con Alexis, sus palabras tienen un sabor a confianza y promesa para los hinchas, así como un también una sentencia desafiante para los que lo vienen discutiendo por su gestión en Boca durante los últimos años. Más allá de que el rendimiento está lejos de ser el mejor, el presidente Xeneize confía y mucho en su equipo.
En cuanto al mercado de pases, la realidad es que Boca sigue en la búsqueda de apellidos interesantes para el ataque, buscando por sobre todas las cosas un 9 y un extremo, pero por otra parte lo que esperan es que llegue el mes de junio para negociar por futbolistas de renombre internacional con la ilusión de que llegue Paulo Dybala para pelear la Copa Libertadores.
