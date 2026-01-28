La economía argentina mostró a fines de 2025 una foto positiva, pero una película preocupante. De acuerdo al informe mensual que realiza la consultora de Orlando Ferreres, la actividad económica creció durante el año pasado un 4,7% de forma interanual. Esa es la foto. La película, es decir, el desarrollo, muestra en cambio una tendencia a la baja del mismo indicador a lo largo de los últimos meses.
INFORME PRIVADO
La foto de la actividad da bien, pero la película preocupa: "De mayor a menor"
La actividad creció casi un 5% en 2025, según el informe de Orlando Ferreres. Pero el desarrollo muestra una tendencia negativa en los últimos meses.
De acuerdo al Índice General de Actividad (IGA) de la firma, en diciembre la economía cayó un 0,2% contra el mismo mes de 2024, con lo que mostró el primer signo negativo desde septiembre de ese año.
En tanto que en la medición desestacionalizada, contra noviembre del año pasado, el IGA de diciembre mostró un retroceso del 0,6%, con lo que acumuló un trimestre completo de baja.
Según el informe, durante 2025, la actividad fue de "mayor a menor", por lo que en el último trimestre del año se produjo una caída del 0,5% contra el conjunto de los 3 meses inmediatamente anterior.
En términos interanuales, diciembre también arrojó un baja, pero el saldo de todo 2025 arrojó un avance del 4,7%, cuyos motores fueron los sectores de intermediación financiera, minería, y comercio, aunque el informe aclaró que este último balanceó el cierre en "cifras negativas" con "una buena primera mitad de año".
De acuerdo al IGA, la intermediación financiera fue la gran ganadora de 2025 con un crecimiento del 23,5% a lo largo del año (en diciembre subió un 9%).
Y si bien el agro creció un 8,7% en diciembre, el saldo anual es apenas positivo: 0,3%. La actividad en minas y canteras, en cambio, fue más robusta: 8,1% en diciembre y 7,4% en todo el año, gracias a la producción petrolera que sólo en diciembre creció un 13,6%.
La construcción, que fue uno de los sectores más golpeados por la reducción de la obra pública, mostró un saldo positivo en diciembre, aunque marginal (0,5%) y un desempeño mejor durante el año (2,8%).
El comercio acumuló en 2025 una mejora del 4,7%, pero en diciembre cayó un 3,3% contra el mismo mes del año anterior.
El sector más golpeado fue, otra vez, la industria manufacturera, que retrocedió un 5,7% en diciembre interanual, y del 1,4% contra noviembre, acumulando un trimestre de saldo negativo.
El informe detalla que las "mayores contribuciones" a ese resultado fueron las contracciones en "maquinaria y equipo, plásticos y alimentos".
En el año, el sector finalizó con una suba del 0,6%, pero el informe aclara que se debe a "la baja base de comparación de 2024", cuando cayó más del 6%, según el mismo índice.
En cuanto a las perspectivas para 2026, y a pesar del sesgo contractivo que mostró la actividad en el último trimestre del año pasado, el informe de Orlando Ferreres observa un "panorama más despejado, con mayor orden político, y con la macroeconomía en una situación más estable", lo que debería redundar en "mejor oferta de crédito productivo y en una mejora en los niveles de inversión".
No obstante, señala como "debilidades" un mercado laboral "estancado y precarizado", e "ingresos de las familias deprimidos", los que identifica como "factores que influyen negativamente en la demanda interna".
