De Paolo Rocca a Hugo Sigman: Melancolía de Luis Betnaza y despedida de los hijos del poder

paolo rocca.jpeg Paolo Rocca en actividades sociales de Grupo Techint.

Deconstrucción

Es cierto que el concepto 'deconstrucción' se remonta a mediados del siglo 20.

En los años '60, el filósofo francés nacido en Argelia, Jacques Derrida, elaboró la 'deconstrucción' como método crítico y filosófico que revela las estructuras ocultas que sostienen un concepto, para dar lugar a nuevas interpretaciones.

Sin embargo este concepto, fundamental en la semiótica, es más interesante cuando se lo lleva a la ingeniería y la arquitectura: es el desmontaje para recuperar y reutilizar materiales, promoviendo la sostenibilidad.

Hay unanimidad de que la consecuencia de Javier Milei es una reinvención de la estructura de poder en la Argentina.

Embed "PERJUDICAN A MILLONES PARA LLEVARSE SUS COIMAS JUNTO A LOS POLÍTICOS" I En medio de la tensión con Techint, Milei elevó la tensión contra un sector del empresariado.



“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado”, afirmó. pic.twitter.com/4CAdNPhv1l — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 28, 2026

Rocca

Hasta 2001, el heredero de Roberto Rocca como líder de Techint era Agostino (hijo).

En aquel año falleció en un accidente aéreo volando a El Calafate (Santa Cruz), que también se llevó al periodista Germán Sopeña y el escalador José Luis Fonrouge.

Agostino (h) intentaba diversificar a Techint y le importaba la expansión hacia los servicios. Paolo estaba a cargo de la siderurgia.

La desgracia familiar obligó a improvisar y reconfigurar, desde 2002, cuando Paolo fue designado director ejecutivo: Silcotub, Tucos de Acero de México, Exiros BV, Dálmine, Tenaris Siderca, Tenaris Algoma Tubes, Tenaris Tamsa, Tenaris Confab, Maverick Tube Corporation, TucoCaribe, Siat, German Completion Tools....

El negocio de la energía (Tecpetrol) le precede: fue una decisión del padre, Roberto, en 1982, que siguió Agostino (h).

¿Hacia dónde va ahora la galaxia siderúrgica de Paolo?

Unos dicen que Paolo es politólogo, igual que, por ejemplo, Larry Fink, el jefe de BlackRock. Pero hay una diferencia curiosa: pese a la Ciencia Política, que habilita la flexibilidad, Paolo es más rígido ante las mutaciones de la economía global.

Pero quizás no, y Paolo está iniciando un giro preventivo muy importante en los intereses de Techint en la Argentina.

roberto rocca Hermanos Roberto Rocca y Anna Rocca Bonnati.

Teoremas e hipótesis

El comportamiento de Techint en la licitación de Southern Energy fue contradictorio, tardío y perdedor.

Más allá de la afirmación "A Betnaza esto no lo hubiesen sorprendido así", se encuentran las hipótesis acerca de qué fue lo que sucedió, y son básicamente 4:

Techint no da por perdida aún la licitación y está preparando la ofensiva político-judicial; Techint está buscando un fundamento para su retiro de la Argentina porque cambia su mapa productivo, prevaleciendo lo que tiene en Brasil y en América del Norte. Techint está buscando asegurar su triunfo en las 2 próximas licitaciones: Southern Energy debe adjudicar la construcción del gasoducto y de la planta de conversión de gases en líquidos; e YPF y ENI deben iniciar su gasoducto para el proyecto Argentina LNG. Techint equivocó la estrategia y tendrá consecuencia hacia adentro del holding.

El gran interrogante es si una derrota de Rocca / Techint devaluará su rol en la 'mesa del poder' porque esto, a su vez, acelerará otros cambios en la sociedad política y empresarial argentina.

gold sigman Bioquímica y heredera Silvia Gold, psiquiatra y emprendedor Hugo Sigman.

El caso Sigman

La aparente desorganización de la oficina de Asuntos Públicos de Techint lleva a otra novedad que ha sucedido en estos tiempos: la desarticulación de la oficina de Comunicación de Grupo Insud en la Argentina.

Todos conocen que el acuerdo comercial bilateral entre la Argentina y USA se encuentra demorado por los cambios necesarios en la legislación que regula / protege las patentes del emporio farmacéutico argentina.

La decisión de Grupo Insud podría coincidir con la teoría del retiro o reducción de Techint en la Argentina.

En la industria farmacéutica se afirma que Grupo Insud desliza en el exterior que su futuro en la Argentina es diferente a Bagó y Roemmers -otros jugadores importantes- porque tiene plantas en India y España (no es el caso de Bagó y Roemmers). Y su red de comercialización local podría distribuir productos que importe de esas fábricas.

Luego, ya existieron visitas estadounidenses al establecimiento en Garín (Escobar / PBA) ante la probabilidad de que trabaje para abastecer de genéricos a USA ya que Donald Trump insiste en una deflación de los productos medicinales en su país. Es cierto que su capacidad de producción es reducida respecto del mercado estadounidense pero es un Lado B.

El crecimiento fue importante desde que el psiquiatra Sigman aprovechó el poderío de su mujer, la bioquímica Silvia Gold -hija y heredera del pionero Roberto Gold- para crear Grupo Chemo y expandir el negocio familiar.

Pero Silvia tiene 77 años y Hugo 81. La sucesión comenzó hace tiempo a favor de Leandro porque Lucas Sigman se enfoca más en el negocio audiovisual; y Mariano es un neurocientífico.

En cualquier caso, su base de operaciones no es la Argentina sino España. Si Paolo dijo que no podía saber todo lo que sucedía en la Argentina porque estaba la mitad del año en Italia, los Sigman Jr. no llegan a 3 meses anuales en la Argentina.

Un problema para Paolo, tal como lo demuestra el caso Southern Energy.

Y un problema futuro para Sigman cuando es difícil que pueda batallar con éxito causas en riesgo y con gran rentabilidad tal como las vacunas contra la aftosa y toda la sanidad animal. Dicen que es sólo es cuestión de tiempo: tic tac - tic tac.

¿Todo esto es por Milei o, en verdad, Milei es parte de un proceso anterior que puede profundizarse? El inolvidable 'Bigote' Acosta cerraba algunas notas con esta frase: "No me pregunte, soy periodista, soy el que hace las preguntas".

