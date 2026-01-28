Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

paolo-rocca.jpg Paolo Rocca, CEO de Techint, acusa preferencia por extranjeros pero sus ofertas en la licitación fueron muy altas. NA

De hecho, hubo un debate en SESA cuando Welspun resulta el ganador para abrir un proceso de mejora de ofertas, donde Techint solo mejoró de US$ 296 millones a US$ 282 millones, a una distancia enorme con la empresa india. Tras eso, hubo otro debate en el directorio sobre qué hacer donde el representante de YPF dijo estar a favor del trabajo argentino pero que la diferencia entre ofertas era muy grande y por unanimidad de los 5 socios de SESA aprobaron la oferta de India y eso se comunicó el 24/12, descartando un 3er intento de licitación que entendían que no podía ser solo para Techint, que iba tercero en las ofertas, lo que podría acarrearles un juicio.

Se debatió también por esos días que Welspun producirá los caños en India pero la ‘chapa’ de Techint tampoco es argentina porque la trae de Usiminas, en Brasil, y la compra en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais donde ejerce el control. Entonces, Tenaris se compra a sí mismo la chapa barata en Brasil y le sube a la Argentina.

Welspun, incluso, ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto, lo que no implica dumping. También ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores.

Todo eso habría llevado al directorio a no dar una tercera oportunidad a Rocca, pero especialmente por los accionistas a quienes debe responder si hay licitaciones irregulares y adjudicaciones de contratos caros en un contexto de precios de la energía a la baja.

Lo que viene

Tras perder la obra, Techint envía un escrito a los medios de comunicación donde dice que igualó a los indios y que a pesar de eso no le adjudicaron la obra, aunque no aclara que fue por fuera de la licitación –ya terminaba-, es decir, totalmente extemporáneo, y remarcan que se eligió a una empresa extranjera.

El tema de fondo no es la licitación de los tubos para el gasoducto, para Ternium no es tan importante esta licitación, lo más importante es que viene la licitación de la planta y la construcción del gasoducto. Techint presiona para esa licitación y para eso amenaza con judicializar el caso Welspun. Si ellos judicializan o hay un amparo, se suspendería la obra.

Para SESA todo el proceso fue transparente y Tenaris pudo mejorar la oferta pero no lo hizo y luego se dedica a 'embarrar la cancha'.

Y se viene otra licitación, que es YPF con ENI de Italia por otro gasoducto.

