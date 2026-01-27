"Don Chatarrín": Milei escala el conflicto con Techint

El primero en reaccionar fue el ministro Sturzenegger, que calificó como "indefendible" que se pretenda priorizar a Techint por tratarse de un productor nacional, aunque ofreciera caños más caros.

El funcionario expuso además a la compañía de Rocca al revelar que una vez conocidas las ofertas, ésta buscó mejorar su precio e inclusó reclamó la posibilidad de superar a la firma india una vez adjudicado el proyecto.

En esa línea, Sturzenegger ponderó en un tuit publicado el lunes que "lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego" y acusó a Techint de "no ver" que es "mucho más negocio para todos que esta industria crezca competitiva y sana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2015767676560331188&partner=&hide_thread=false LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

Luego apareció Milei para insinuar que Techint "les llena el sobre", es decir, les paga "de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura". a a periodistas, economistas y políticos que hablan

Horas más tarde el Presidente arremetió contra Rocca, al que llamó "Don Chatarrín de los Tubitos Caros".

En el medio el diario La Nación había anticipado que Techint evaluaba presentar una denuncia por dumping contra la india Welspun, dado que sus tubos se fabrican con acero chino que es beneficiario de subsidios del Estado para ser más baratos y conseguir mercados.

El Grupo alega que el reclamo se haría para evitar el daño a la producción local y el empleo asociado. Hoy Tenaris Siat, la empresa involucrada, emplea a 420 personas y, por cada empleado de la compañía, se estima que hay otros 4 empleos asociados en su cadena de valor.

Milei aludió de forma descalificatoria a la periodista Sofía Diamante, que firmó esa nota, al referirse a ella como "Carboncito", además de que le endilgó "salir en defensa" de Techint.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2016150225908269540&partner=&hide_thread=false DESENMASCARANDO OPERADORES

Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

En cuanto a la presentación por dumping, la misma deberá hacerse en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne.

Según el portal Infobae, en el Gobierno dicen que “no vamos a pagar más caros los caños”, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

De todas formas, sostienen fuentes oficiales citadas por el portal Econojournal que los plazos para resolver un planteo como este —si es que se materializara— se extenderían por varios meses, por lo que en la práctica es poco factible poder frenar el avance del proyecto de SESA.

Más contenido de Urgente24

Alerta para Milei: Seis de cada diez argentinos creen que su Gobierno es corrupto

Entre insultos y ovaciones, Milei llegó al teatro para ensayar con Fátima Florez

Qué propone el proyecto de "modernización laboral" alternativo que presentó la oposición

Fracaso de Milei en Mar del Plata: Escasa convocatoria donde solo festejó Ritondo y Pareja intentó colarse