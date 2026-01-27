El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos y consolida una señal que el mercado no observaba desde mediados de 2018. Este martes 27/1, el índice EMBI Argentina que elabora JP Morgan se movía en la zona de los 493/496 puntos básicos, con una baja cercana al 14% en el mes, según datos de mercado. Se trata del registro más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando había tocado los 486 puntos, y marca un quiebre frente a la dinámica que dominó los últimos años.
Riesgo país: Cae debajo de 500 puntos y marca mínimos desde 2018
Durante la gestión de Alberto Fernández, el indicador llegó a superar los 4.000 puntos básicos, reflejo de una economía virtualmente aislada del crédito internacional. Javier Milei asumió la Presidencia con el riesgo país en torno a 1.940 puntos, lo que dimensiona la magnitud del ajuste que hoy descuentan los precios de los activos soberanos.
Qué mide el riesgo país y por qué importa
El riesgo país mide el sobrecosto de tasa de interés que enfrenta un país para endeudarse frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En términos prácticos, un nivel cercano a los 500 puntos implica que la Argentina debería pagar alrededor de cinco puntos porcentuales adicionales sobre la tasa libre de riesgo para colocar deuda en dólares.
La compresión del spread impacta no solo en la deuda soberana, sino también en provincias y empresas que toman como referencia ese indicador.
Bonos en recuperación y acciones en verde
La mejora del riesgo país se dio en paralelo a un mejor desempeño de los activos financieros. Los bonos soberanos bajo ley extranjera reaccionaron con subas generalizadas, con avances de hasta 1,6% en el AL41D, mientras que otros títulos de la curva global también operaron en terreno positivo, acompañando la baja del spread.
En acciones, el S&P Merval mostró mayoría de alzas, con liderazgo de papeles energéticos y financieros. YPF, bancos y compañías ligadas a infraestructura se destacaron en una rueda en la que el mercado volvió a poner el foco en la estabilidad macro y en el efecto derrame que genera un riesgo país en descenso.
Acceso al crédito, con cautela
La baja del indicador vuelve a instalar la discusión sobre el regreso de la Argentina a los mercados internacionales. Un riesgo país en la zona de 500 puntos acerca al país a un umbral considerado financiable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, fuentes con conocimiento directo del proceso aseguraron a Bloomberg Línea que no está previsto en el corto plazo que el Tesoro salga a emitir deuda en el exterior.
Esta semana, Ecuador colocó deuda por US$4.000 millones en los mercados globales, con un riesgo país cercano a los 446 puntos básicos, apenas por debajo del nivel argentino. La operación mostró que, con spreads en ese rango, el financiamiento internacional vuelve a estar disponible, aunque con costos todavía exigentes.
Provincias activas y señales de normalización
En el plano local, la mejora no se limita al soberano. Se espera que Córdoba regrese al mercado internacional para emitir deuda bajo ley extranjera, por segunda vez desde el inicio del mandato de Milei.
El movimiento del indicador refleja expectativas de orden fiscal, disciplina monetaria y menor probabilidad de eventos disruptivos. Aun así, el nivel sigue siendo alto en términos históricos y deja poco margen para desvíos. El mercado acompaña el rumbo, pero exige consistencia en el tiempo para que la mejora se sostenga y no quede reducida a un ajuste transitorio de precios.
