Riesgo país: Cae debajo de 500 puntos y marca mínimos desde 2018

Bonos en recuperación y acciones en verde

La mejora del riesgo país se dio en paralelo a un mejor desempeño de los activos financieros. Los bonos soberanos bajo ley extranjera reaccionaron con subas generalizadas, con avances de hasta 1,6% en el AL41D, mientras que otros títulos de la curva global también operaron en terreno positivo, acompañando la baja del spread.

En acciones, el S&P Merval mostró mayoría de alzas, con liderazgo de papeles energéticos y financieros. YPF, bancos y compañías ligadas a infraestructura se destacaron en una rueda en la que el mercado volvió a poner el foco en la estabilidad macro y en el efecto derrame que genera un riesgo país en descenso.

Acceso al crédito, con cautela

La baja del indicador vuelve a instalar la discusión sobre el regreso de la Argentina a los mercados internacionales. Un riesgo país en la zona de 500 puntos acerca al país a un umbral considerado financiable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, fuentes con conocimiento directo del proceso aseguraron a Bloomberg Línea que no está previsto en el corto plazo que el Tesoro salga a emitir deuda en el exterior.

El contexto regional funciona como referencia.

Esta semana, Ecuador colocó deuda por US$4.000 millones en los mercados globales, con un riesgo país cercano a los 446 puntos básicos, apenas por debajo del nivel argentino. La operación mostró que, con spreads en ese rango, el financiamiento internacional vuelve a estar disponible, aunque con costos todavía exigentes.

Provincias activas y señales de normalización

En el plano local, la mejora no se limita al soberano. Se espera que Córdoba regrese al mercado internacional para emitir deuda bajo ley extranjera, por segunda vez desde el inicio del mandato de Milei.

La combinación de provincias activas, bonos en recuperación y riesgo país en descenso refuerza la lectura de un proceso de normalización gradual.

El movimiento del indicador refleja expectativas de orden fiscal, disciplina monetaria y menor probabilidad de eventos disruptivos. Aun así, el nivel sigue siendo alto en términos históricos y deja poco margen para desvíos. El mercado acompaña el rumbo, pero exige consistencia en el tiempo para que la mejora se sostenga y no quede reducida a un ajuste transitorio de precios.

