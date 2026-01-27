Una nueva encuesta nacional volvió a encender una señal de alerta para el Gobierno de Javier Milei: la percepción de corrupción dentro del oficialismo crece, incluso entre sectores que siguen respaldando la gestión. El dato surge de un estudio reciente de la consultora QSocial, que revela una paradoja cada vez más marcada en la opinión pública argentina.
Alerta para Milei: Seis de cada diez argentinos creen que su Gobierno es corrupto
Una encuesta reveló que si bien Milei sigue teniendo apoyo de la gente, creen que su Gobierno está lleno de corruptos.
Según el relevamiento, (que fue publicado inicialmente en el diario Clarín) más del 60% de los encuestados considera que la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos, una cifra que aumentó nueve puntos porcentuales en apenas tres meses. El crecimiento del indicador contrasta con otro dato clave del informe: la administración libertaria conserva niveles de apoyo electoral elevados y sigue liderando la intención de voto de cara a 2027.
El trabajo fue realizado sobre una muestra nacional de 1.111 casos, con un margen de error de +/- 3%, y forma parte de un informe amplio que analiza preocupaciones sociales, evaluación de gestión y expectativas políticas. La consultora, con más de 15 años de trayectoria, advierte que el deterioro en la imagen ética del oficialismo no se traduce, por ahora, en un derrumbe político.
Qué preocupa hoy a los argentinos
El estudio confirma un cambio de prioridades en la agenda social. Con la inflación en retroceso, el empleo se consolidó como la principal preocupación, mencionada por el 22% de los consultados. Le siguen la pobreza (14%) y, en tercer lugar, la corrupción (13%), que logró meterse en el podio de los problemas más urgentes del país.
La inseguridad aparece recién en el quinto puesto, mientras que la inflación, durante años el eje dominante del malestar social, cayó al séptimo lugar. Para los analistas, este reordenamiento refleja una nueva etapa del ciclo económico, en la que el foco está puesto en la falta de trabajo y la sostenibilidad del modelo productivo.
Apoyo a Milei, pero con desconfianza
En términos de evaluación general, el Gobierno muestra números en alza. La aprobación de la gestión superó el 50% en diciembre, un crecimiento significativo frente a los meses previos. Sin embargo, el respaldo se debilita cuando se consulta por la capacidad del oficialismo para resolver los problemas estructurales del país y, especialmente, cuando se aborda el tema de la transparencia.
Ante la pregunta directa sobre corrupción, el 61% respondió que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a un 26% que cree que se trata solo de algunos casos aislados. Apenas un 3% considera que no hay corrupción en el Gobierno. En septiembre, esa percepción negativa era sensiblemente menor, lo que marca una tendencia ascendente que incomoda a la Casa Rosada.
Los episodios que impactaron en la imagen del Gobierno
Los analistas de QSocial identifican varios hechos que influyeron en este deterioro. Uno de los primeros fue el denominado “CriptoGate”, luego de que el Presidente promocionara en redes sociales una inversión que terminó vinculada a una estafa. A eso se sumó el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivó en la salida de un funcionario y dejó frases que generaron fuerte rechazo público.
En el plano político, también incidieron controversias en torno a figuras clave del oficialismo durante la campaña, con denuncias sobre financiamiento y aportes irregulares que volvieron a poner el foco en la ética de la dirigencia.
La paradoja política
Pese a este contexto, el oficialismo mantiene una ventaja amplia en los escenarios electorales a largo plazo. Para los especialistas, el fenómeno responde a una lógica conocida: una parte importante del electorado prioriza el rumbo económico y el rechazo a las alternativas tradicionales, aun cuando expresa fuertes críticas éticas al Gobierno.
La encuesta deja así un mensaje ambiguo pero contundente: la corrupción vuelve a ser una preocupación central para la sociedad, incluso bajo una gestión que llegó al poder prometiendo romper con “la vieja política”. El desafío para Milei será evitar que esa percepción siga creciendo y termine erosionando un capital político que, por ahora, se mantiene firme.
