Alerta para Milei: Seis de cada diez argentinos creen que su Gobierno es corrupto

Apoyo a Milei, pero con desconfianza

En términos de evaluación general, el Gobierno muestra números en alza. La aprobación de la gestión superó el 50% en diciembre, un crecimiento significativo frente a los meses previos. Sin embargo, el respaldo se debilita cuando se consulta por la capacidad del oficialismo para resolver los problemas estructurales del país y, especialmente, cuando se aborda el tema de la transparencia.

Ante la pregunta directa sobre corrupción, el 61% respondió que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a un 26% que cree que se trata solo de algunos casos aislados. Apenas un 3% considera que no hay corrupción en el Gobierno. En septiembre, esa percepción negativa era sensiblemente menor, lo que marca una tendencia ascendente que incomoda a la Casa Rosada.

Los episodios que impactaron en la imagen del Gobierno

Los analistas de QSocial identifican varios hechos que influyeron en este deterioro. Uno de los primeros fue el denominado “CriptoGate”, luego de que el Presidente promocionara en redes sociales una inversión que terminó vinculada a una estafa. A eso se sumó el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivó en la salida de un funcionario y dejó frases que generaron fuerte rechazo público.

En el plano político, también incidieron controversias en torno a figuras clave del oficialismo durante la campaña, con denuncias sobre financiamiento y aportes irregulares que volvieron a poner el foco en la ética de la dirigencia.

La paradoja política

Pese a este contexto, el oficialismo mantiene una ventaja amplia en los escenarios electorales a largo plazo. Para los especialistas, el fenómeno responde a una lógica conocida: una parte importante del electorado prioriza el rumbo económico y el rechazo a las alternativas tradicionales, aun cuando expresa fuertes críticas éticas al Gobierno.

La encuesta deja así un mensaje ambiguo pero contundente: la corrupción vuelve a ser una preocupación central para la sociedad, incluso bajo una gestión que llegó al poder prometiendo romper con “la vieja política”. El desafío para Milei será evitar que esa percepción siga creciendo y termine erosionando un capital político que, por ahora, se mantiene firme.

