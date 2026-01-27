En las últimas horas se registró un avance clave en la causa por violencia de género que involucra a la actriz Romina Gaetani. La querella solicitó la detención de su exnovio Luis Cavanagh luego de la declaración que la artista brindó ante la Justicia y que fue evaluada como de riesgo alto.
LA CAUSA AVANZA
Caso Romina Gaetani: Pidieron la detención de su expareja
Tras el testimonio de Romina Gaetani, la querella pidió la detención de su exnovio Luis Cavanagh por lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.
La información fue dada a conocer por el periodista Paulo Kablan en el programa A la Barbarossa. Según detalló el especialista en policiales, el pedido de detención ya fue formalmente presentado y se enmarca en el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género.
De acuerdo a lo informado, la solicitud se realizó luego del testimonio de la actriz, cuyo relato fue analizado por especialistas y considerado de alto riesgo, un elemento determinante para que la querella avanzara con la medida judicial contra el empresario.
Por el momento, se aguarda la resolución judicial respecto del pedido de detención presentado. Mientras tanto, la causa continúa su curso en el ámbito judicial y se esperan nuevas definiciones en las próximas horas.
Qué concluyeron los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani
Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima.
Se trata de un informe hecho por profesionales tras una entrevista con la actriz con preguntas determinadas que fue elevado en las últimas horas a la fiscal del caso.
“Alto riesgo”, determinó el documento de las psicólogas sobre la situación de la reconocida artista de acuerdo las fuentes consultadas por Infobae.
Asimismo, concluyó que “el imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”.
