Caso Romina Gaetani: Pidieron la detención de su expareja

Qué concluyeron los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani

Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima.

Se trata de un informe hecho por profesionales tras una entrevista con la actriz con preguntas determinadas que fue elevado en las últimas horas a la fiscal del caso.

“Alto riesgo”, determinó el documento de las psicólogas sobre la situación de la reconocida artista de acuerdo las fuentes consultadas por Infobae.

Asimismo, concluyó que “el imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”.

