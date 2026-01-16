La tensión que China mantiene con Taiwán elevó la presencia militar en el Mar Meridional en los últimos meses. Con maniobras y ejercicios permanentes, el Ejército Popular de Liberación aumentó la presión sobre la isla que es protegida pasivamente por Estados Unidos y mantiene un reclamo soberano desde hace décadas.
ARTIFICIALES
China hace aparecer islas nuevas en el mar que rodea a Taiwán
En el Mar de China Meridional, se registraron la aparición de nuevas islas. Se suponen para uso militar y están muy cerca de Taiwán.
Bajo ese contexto, que amenaza con convertir el área en el centro de los conflictos a nivel global, China avanza activamente en la creación de nuevas islas artificiales para uso militar. Así lo señaló la agencia consultora de defensa global Janes, que en un artículo demostró la rapidez con la que el país asiático hizo aparecer un nuevo “territorio”.
Según el reporte, la formación no estaba en su lugar actual hace poco más de un mes y medio. El espacio señalado es conocido como Arrecife Antílope, una zona ocupada por fuerzas chinas pero sobre el cual hay reclamos soberanos por parte de Taiwán y Vietnam.
Con imágenes satelitales, Janes pudo determinar la existencia incluso de carreteras preparadas para el traslado de vehículos rodados. Esto último podría ser indicativo de un desembarco próximo de equipo pesado que podrían ser útiles para ampliar la superficie montada y prepararla para la actividad militar en los próximos meses.
China y las islas artificiales
La apuesta de China por ampliar la superficie transitable en medio del mar abierto no es nueva. Hace poco más de una década, el Gobierno chino dio marcha a un plan estratégico para crear nuevas “estaciones” arrastrando toneladas de arena en distintos puntos del océano.
El puntapié inicial lo dio en 2013 con la creación de las en los archipiélagos Nansha y Xisha. El proceso comenzó con un rellenado de arena que para el 2015 totalizó 12 kilómetros cuadrados de terreno nuevo.
Sobre esa nueva superficie, China no demoró en montar pistas de aterrizaje y otro tipo de infraestructura como parte de su estrategia para avanzar en reclamos soberanos activos. Entre ellos, el mencionado sobre Taiwán, el centro del interés internacional chino en la actualidad.
La justificación del Gobierno chino ha corrido casi siempre en términos logísticos. La ventaja de tener esas porciones de tierra en medio del mar abre posibilidades no sólo a nivel militar, sino también en apoyo a industrias como la pesquera, la exploración energética, experimentos científicos y muchas otras actividades con impacto económico.
En contrapartida, la sospecha central de Occidente pasa por la muy probable instalación de bases de alta complejidad para la realización de operaciones militares.
Con USA en el medio
Mientras tanto, se continúan profundizando las tensiones por el control de Taiwán. En ese sentido, el reciente acuerdo comercial entre la isla y los Estados Unidos generó la reacción diplomática del Gobierno chino, quien condenó las relaciones que podrían facilitar el flujo de semiconductores al país norteamericano.
En ese sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun condenó el accionar estadounidense por reconocer abiertamente al gobierno taiwanés e ir en contra de la política de “una sola China”.
China se opone de forma sistemática y resolutiva a cualquier acuerdo con implicaciones sobre la soberanía o de naturaleza oficiosa, relacionada con actores que mantienen relaciones diplomáticas con la región china de Taiwán, expresó el funcionario.
Más noticias en Urgente24
La NASA vuelve a la Luna: Últimos detalles para la misión tripulada Artemis
Caliente: el método para descontaminar el agua en caso de emergencia
Horas decisivas para la NASA: Cuándo y cómo ver la primera evacuación médica desde la EEI
La Gran Barrera de Coral: el ecosistema vivo más grande del planeta amenazado por el cambio climático
Universos paralelos: la teoría del multiverso que contradice los estudios de Stephen Hawking