China hace aparecer islas nuevas en el mar que rodea a Taiwán

El puntapié inicial lo dio en 2013 con la creación de las en los archipiélagos Nansha y Xisha. El proceso comenzó con un rellenado de arena que para el 2015 totalizó 12 kilómetros cuadrados de terreno nuevo.

Sobre esa nueva superficie, China no demoró en montar pistas de aterrizaje y otro tipo de infraestructura como parte de su estrategia para avanzar en reclamos soberanos activos. Entre ellos, el mencionado sobre Taiwán, el centro del interés internacional chino en la actualidad.

La justificación del Gobierno chino ha corrido casi siempre en términos logísticos. La ventaja de tener esas porciones de tierra en medio del mar abre posibilidades no sólo a nivel militar, sino también en apoyo a industrias como la pesquera, la exploración energética, experimentos científicos y muchas otras actividades con impacto económico.

En contrapartida, la sospecha central de Occidente pasa por la muy probable instalación de bases de alta complejidad para la realización de operaciones militares.

Con USA en el medio

Mientras tanto, se continúan profundizando las tensiones por el control de Taiwán. En ese sentido, el reciente acuerdo comercial entre la isla y los Estados Unidos generó la reacción diplomática del Gobierno chino, quien condenó las relaciones que podrían facilitar el flujo de semiconductores al país norteamericano.

En ese sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun condenó el accionar estadounidense por reconocer abiertamente al gobierno taiwanés e ir en contra de la política de “una sola China”.

China se opone de forma sistemática y resolutiva a cualquier acuerdo con implicaciones sobre la soberanía o de naturaleza oficiosa, relacionada con actores que mantienen relaciones diplomáticas con la región china de Taiwán, expresó el funcionario.

