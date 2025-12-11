USA vs. China: La guerra tecnológica está lejos de terminar

En China, pasa lo contrario, el Estado subsidia energía para data centers, financia fábricas, aporta fondos gigantescos y empuja a que las compras oficiales prioricen proveedores locales.

image

Minerales raros

Los rare earths son fundamentales para fabricar imanes, autos eléctricos, turbinas eólicas, misiles, satélites y equipos de IA. Y el dominio chino es casi total.

China controla 98% del mercado internacional de imanes permanentes, 92% del refinado y 69% de la extracción.

Estados Unidos intenta equilibrar la situación con un sistema de precios piso garantizados y contratos para sostener la producción doméstica. Un ejemplo es MP Materials, que recibió un precio asegurado de US$110/kg para un metal clave. Aun así, llevará años construir una cadena competitiva.

El mayor cuello de botella está en los metales “pesados” como el disprosio y el terbio, donde la oferta depende casi por completo de China y Myanmar. Por eso se proyectan precios muy elevados en los próximos años, en rangos que van desde US$600 a US$2.500 por kilo, según el mineral.

image

Energía

La inteligencia artificial consume cantidades gigantescas de electricidad. Y la diferencia entre países en este punto empieza a ser tan determinante como la capacidad de fabricar chips.

Estados Unidos concentra el 44% del poder de data centers del mundo, pero varias zonas ya están al límite de la capacidad eléctrica. Eso presiona tarifas y frena nuevas instalaciones.

China, en cambio, tiene energía más barata y con excedentes crecientes, lo que favorece fábricas, naves de servidores y centros de cómputo.

Para los mercados, esta dinámica anticipa tres movimientos claros

Más demanda de cobre , necesario para ampliar líneas eléctricas. El precio podría acercarse a US$15.000 por tonelada hacia 2035 .

, necesario para ampliar líneas eléctricas. El precio podría acercarse a . Más interés por acciones de empresas eléctricas , que se vuelven claves para sostener la IA.

, que se vuelven claves para sostener la IA. Flujos hacia países con energía abundante, sobre todo en Asia.

Acciones asiáticas, las grandes ganadoras de 2025

La tecnología asiática fue la estrella del año. Taiwán, Japón y Corea registraron subas superiores al 50% en empresas vinculadas a IA, hardware y semiconductores. En Taiwán, más del 90% del rendimiento del índice provino de compañías conectadas al boom de inteligencia artificial.

China también mostró un rebote sólido en firmas de robótica, IA y baterías, apoyadas por políticas estatales orientadas a lograr independencia tecnológica.

La visión de Goldman Sachs sigue siendo positiva Asia es un ganador estructural en esta carrera.

image

Cómo se mueven los flujos de capital

La rivalidad tecnológica modifica hacia dónde va el dinero de los grandes fondos

Más peso para semiconductores líderes. Nvidia, TSMC y fabricantes de equipamiento siguen como núcleo de las carteras globales.

Nvidia, TSMC y fabricantes de equipamiento siguen como núcleo de las carteras globales. Mayor interés por minerales críticos. Los inversores buscan protección ante la dependencia china y ante la posibilidad de precios aún más altos.

Los inversores buscan protección ante la dependencia china y ante la posibilidad de precios aún más altos. Revalorización de empresas de energía. La IA convierte a la electricidad en un recurso estratégico. Las utilities vuelven a estar en el centro del mapa inversor.

Qué espera el mercado hacia adelante

Goldman Sachs plantea un escenario donde no habrá un único ganador pero sí un cambio profundo en precios y poder global

Estados Unidos liderará software, IA y diseño de chips

China dominará minerales críticos, manufactura y energía

Asia será la región más importante para la producción de semiconductores

Los precios de rare earths y cobre serán más altos y más volátiles

La carrera tecnológica ya no es un tema diplomático, es uno de los motores más fuertes del mercado financiero internacional.

