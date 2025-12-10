USA incautó barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante

La operación estuvo liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos y contó con apoyo de la Marina, según declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg.

El funcionario explicó que la acción se realizó bajo autoridad de las leyes estadounidenses de aplicación del orden, sin detallar más sobre la identidad del buque o el destino de su tripulación.

Las sanciones estadounidenses impactaron en las operaciones de PDVSA, aunque la corporación estadounidense Chevron Corp. sigue presente en el país bajo licencia especial del Departamento del Tesoro. La excepción, negociada en procesos previos, permite a la petrolera exportar crudo venezolano, lo cual generó controversias sobre los ingresos adicionales que recibe el gobierno de Maduro.

Petrolero sancionado

La noticia de la incautación fue anticipada por Bloomberg, medio que citó a fuentes familiarizadas con el operativo para confirmar que se trataba de un petrolero sancionado previamente por Washington y ubicado frente a las costas venezolanas.

Acotemos que el embargo afecta el sector petrolero venezolano al limitar la capacidad de exportación de crudo que precesa PDVSA que llegan a refinerías chinas a precios reducidos.

Edición con material de las agencias AFP y AP

